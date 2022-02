L’insoutenable fragilité de l’Internet

Une question se pose de manière de plus en plus aiguë : qui est responsable de la plus grande machine du monde ? Qui décide des futures orientations de l’Internet ? Et qui doit répondre à cette question?

Une opinion de Luc de Brabandere, philosophe d'entreprise (1)

Même si nous nous connectons à Internet essentiellement par le wifi, le cyberespace n’a vraiment rien d’une société "sans fil". La quasi-totalité des communications électroniques intercontinentales passe en effet par des câbles sous-marins qui relient entre eux des millions de serveurs et constituent ensemble la plus grande machine du monde.

Pas moins de 170 ans après les tout premiers câbles transatlantiques posés pour relier les bourses de Paris et Londres à New York, il y a aujourd’hui plus de câbles que jamais. Ni l’apparition de la radio vers 1930, ni celle des satellites 50 ans plus tard n’auront inversé cette tendance lourde. La Terre numérique tient ensemble grâce à une pelote de fibres optiques immergées. La pratique croissante du stockage des données à distance dans un "cloud" tire cette industrie câblière. Si les vrais nuages sont dans le ciel, une partie importante du "cloud" est par contre sous la mer.

Bien souvent, l’accès à l’Internet ne tient qu’à une fibre, comme nous l’a rappelé la récente éruption volcanique qui a endommagé fortement celle qui reliait l’archipel du Tonga au continent.

La fragilité des infrastructures se double d’une deuxième fragilité, celle des programmes informatiques. En juillet dernier des sites comme Airbnb, Amazon ou encore BNP Paribas ont ainsi été en panne, inaccessibles pendant plusieurs heures.

C’était un accident, un problème de surveillance, pas un acte de malveillance. Les concepteurs des principaux algorithmes ont dû reconnaître ne plus toujours comprendre les réactions de programmes qu’ils ont pourtant écrits eux-mêmes.

Et tout le monde a compris qu’une panne de machine pourrait bien un jour provoquer une panne du monde !

Cyberattaque

En 1878, Jules Verne publia Michel Strogoff, un roman dont l'intrigue commence par un sabotage, celui du câble télégraphique transsibérien. Les lointaines provinces de la Russie sont en effet attaquées par des hordes tartares emmenées par le traître Yvan Olgareff. Le frère du tsar est en péril à Irkoutsk, à plus de 5 000 kilomètres de Moscou, et les communications sont coupées.

Comment le prévenir ? Il faudrait un coursier d’une intelligence et d’un courage hors norme. Le capitaine Michel Strogoff est choisi pour porter la lettre du Tsar à son frère et, quatre cents pages plus loin, voilà notre James Bond des steppes face au méchant Olgareff, et vous imaginez la suite. À lire ce roman de Jules Verne, Ian Fleming n’a pas inventé grand-chose…

Aujourd’hui on n’abat plus des poteaux télégraphiques avec une hache, mais des "hackers" et autres pirates en tout genre se déchaînent, les Olgareff du numérique attaquent la "Cybérie".

Chantage, fake news, racket, harcèlement, virus, blanchiment, arnaques, les virtuoses de la programmation mafieuse font preuve d’une créativité sans limite.

Certains ont même pignon sur écran, comme la start-up israélienne NSO et son logiciel Pegasus capable de se loger à leur insu dans les portables des puissants de ce monde. Une fois installé, le logiciel espion peut en télécharger tout l’historique ou même déclencher le micro à distance. L’émir de Dubai a été récemment condamné à Londres pour avoir fait espionner sa sixième épouse avec Pegasus. "Balance ton portable", lui dirait Angèle.

Garder la ligne

La plus grande machine du monde a deux visages.

D’un côté, elle donne l’apparence rassurante d’une résistance à toute épreuve. Internet n’est-il pas en effet passé d’un à plus de quatre milliards d’utilisateurs sans jamais s’être arrêté complètement ? Même le doublement du trafic dû à la pandémie n’a quasiment pas eu d’incidence sur son fonctionnement ! Qui dit mieux ?

Mais il en va d’Internet comme il en va de tous les systèmes complexes, puissance et fragilité augmentent de pair.

À regarder sous l’eau des océans, la plus grande machine du monde apparaît plus faillible que jamais. Elle dépend de centaines de milliers de kilomètres d’infoducs qui résistent aux pinces des crabes certes, mais pas à l’appétit de puissance des États et des méga-entreprises.

Vingt milliards sous les mers

Depuis les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden, tout le monde sait à quel point le trafic des données est surveillé, et à quel point les États interviennent directement auprès de leurs entreprises de télécommunication. Au nom de la lutte contre le terrorisme, on espionne, on traque, on oppresse. Cela se complique car une partie des câbles est aujourd’hui privée. Google ou Facebook investissent des milliards sous les mers, action politique et action en Bourse interagissent. Les entreprises chinoises font de même et tissent un cocon numérique, les nouvelles routes de la soie sont à très haut débit.

Dans les pays moins favorisés, ces sociétés sont prêtes à offrir de l’Internet "gratuit".

Gafam et Oxfam, même combat ? Pas sûr…

Une question se pose en tout cas de manière de plus en plus aiguë. Qui est responsable de la plus grande machine du monde ? Qui décide des futures orientations de l’Internet ?

La question est déjà difficile mais elle en cache une deuxième, plus difficile encore : qui doit répondre à cette question ? La plus grande machine du monde est en effet "gérée" simultanément par des milliers de personnes qui ne se connaissent pas et qu’évidemment nous ne connaissons pas non plus.

Pour combien de temps encore ?

(1) Prochain séminaire "Apprendre à penser avec Platon&Aristote "les 5 et 6 mai. Renseignements www.ailouvain.be "