Maisons de repos : Je n’ai pas pu tout dire à la RTBF

Par Patrick Hamande, Infirmier qualifié en soins palliatifs dans une MRS (maison de repos et de soin) privée de la région de Wavre

Voici une semaine, je faisais partie des téléspectateurs à distance pour l'émission QR le débat sur la RTBF à propos du thème "Homes : des vieux en danger ?" à 22 h.

Je suis infirmier qualifié en soins palliatifs dans une MRS privée de la région de Wavre.

Je trouve que ce débat était loin d'être neutre. Le présentateur se permettant d'exprimer son sentiment, "je tremble", disait-il.

Certes, il a bien exprimé que toutes le MRS ne devaient pas être "mises dans le même panier" et qu’il ne fallait pas faire de généralités. Néanmoins, l’ensemble de l’émission est plus à charge qu’à décharge.

Le petit temps d’antenne reçu en toute fin d’émission ne m’a même pas permis de développer tout ce que nous mettons en place pour que les choses aillent au mieux.

Certes, tout n’est pas tout rose, mais tout n’est pas noir non plus.

Beaucoup ne se retrouvent pas dans ces témoignages glaçants qui jettent l’opprobre sur un secteur dans lequel les employés travaillent du mieux qu’ils peuvent.

Nous suivons le poids de nos résidents au minimum une fois par mois. Nous mettons en place des alertes de façon à suivre les variations de poids importantes. Et si besoin, nous distribuons des compléments alimentaires.

Nous avons un comité de bienfaisance au sein de notre MRS.

Nous accompagnons nos résidents en fin de vie et parfois certaines décisions sont incomprises par les familles comme l’arrêt de l’alimentation.

La part administrative de notre travail est fort lourde. Les soins non signés sont considérés comme "non faits". On doit donc être vigilants à tout notifier pour éviter les plaintes éventuelles. La Région wallonne a imposé au fil du temps de plus en plus de travail administratif et tout ce temps n’est donc plus donné aux résidents.

Je constate aussi que certaines familles ne prennent plus en charge les rendez-vous médicaux, ni les transports. Nous sommes donc amenés à prendre ces rendez-vous et à réserver des transports externes.

Le monde a bien changé en moins de vingt ans, je vis aussi des dérives. Le résident exprime ses directives thérapeutiques et les familles ne les suivent pas forcément, amenant parfois le Samu à se déplacer sans prendre le résident.

J'ai lu il y a peu dans les pages de La Libre, au lendemain des révélations sur le groupe Orpea, qu'une dame se plaignait que les soins d'hygiène de sa maman étaient donnés à 6 heures du matin. Chez nous, ce n'est que les personnes qui ont un examen médical extérieur qui sont lavées si tôt.

Les normes doivent être revues et il est clair que les groupes privés visent souvent les minima. Mais si je prends "mon" institution, on est un peu plus haut.

Une question reste fondamentale : où trouver du personnel ? Sur Mars ?

On ouvre déjà des postes à des collègues venus d’autres pays. N’est-ce pas un signe tangible du désintérêt pour nos professions ?

Si on veut aller de l’avant, dans l’ordre, il convient d’abord de convaincre des jeunes de se former dans ces filières et de tout mettre en œuvre afin qu’ils terminent leurs études. Ensuite, de donner des conditions de travail correctes.

Le problème est sérieux. Nos métiers se situent dans les soins palliatifs alors qu’ils s’inscrivent davantage dans les soins intensifs. Il est urgent de s’en occuper autrement qu’en paroles.