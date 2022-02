De quoi Riad Salamé est-il le nom ? Celui de tout un système qui a tué le Liban

Une opinion de Sébastien Boussois, Docteur en sciences politiques, chercheur Moyen-Orient relations euro-arabes/ terrorisme et radicalisation, enseignant en relations internationales, collaborateur scientifique du CECID (Université Libre de Bruxelles), de l'OMAN (UQAM Montréal) et de SAVE BELGIUM (Society Against Violent Extremism)

C’est à un nouvel épisode pathétique du feuilleton autour de la faillite du Liban auquel nous sommes conviés bien malgré nous depuis plusieurs semaines. Alors que le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, suspecté de corruption et malversations, devait être enfin interrogé par la juge Ghada Aoun, les agents de la sécurité de l’État venus l’emmener ont été empêchés par les agents de police chargés de sa sécurité. Les agents de la sécurité de l’État se sont en effet rendu dans ses deux demeures et au siège de la Banque centrale. En vain. Car le chef des Forces de Sécurité Intérieure (FSI), le Général Imad Othman placé et soutenu par Saad Hariri, et Nabih Berri, président de la Chambre des Députés (depuis trente ans !) et président du parti Amal, semblait de toute évidence prêt à protéger Salamé et à lui éviter une comparution devant la justice.

Alors que le dernier gouvernement avait mis des mois avant d'être constitué, ce vaudeville rappelle un peu plus encore la déliquescence de l'Etat libanais, la crise profonde historique que traverse le pays, et la responsabilité de leurs dirigeants et de ceux qui les couvrent. Mais de quoi Salamé est-il le nom ? Celui de tout un système qualifié de « Ponzi Scheme », notamment par le Président Macron, et qui a conduit le Liban à sa perte. Qui le couvre vraiment alors que des procédures contre lui se sont multipliées en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg et au Liechtenstein ? Que dire encore de Jean Tannous, juge et procureur adjoint auprès de la Cour de cassation qui avait dû suspendre la perquisition de cinq banques libanaises visant à obtenir des relevés de banque du frère de Salamé, suspecté aussi de corruption ? Quid en effet de sa tentative infructueuse de perquisitionner dans les banques dans le cadre justement de l'entraide judiciaire suisse face au procureur général de la République, Ghassan Ouaidat, proche de Hariri, et supérieur hiérarchique direct de Tannous, qui l'en avait empêché ?

Retour sur les faits récents : l'appel à comparaître de la procureure générale auprès de la Cour d'Appel du Mont-Liban Ghada Aoun était resté lettre morte depuis le 1er février. En effet, Riad Salamé ne s'était pas présenté alors qu'il devait rendre compte de graves accusations qui pèsent sur lui depuis des mois de détournement de fonds, blanchiment d'argent et corruption. Le pays a basculé depuis plusieurs années dans la plus grave crise économique de son histoire, et accuse le « système » bancaire, incarné par Salamé et ses dérives. Mais pourquoi est-ce si compliqué de changer un fonctionnement bien ancré dans le pays, et dont un certain nombre de dirigeants anciens et actuels semblent bien profiter ?

La dernière crise gouvernementale qui s’est achevé en septembre 2021 l’explique en grande partie. Les points d’achoppements à la constitution de ce dernier concernaient justement principalement l’audit juriscomptable de la Banque du Liban et le départ de Riad Salamé, réclamés avec entêtement par le président Michel Aoun, luttant contre tous, mais auquel (comme par hasard) s’opposaient la majorité des ténors de la caste politico-financière libanaise. Or, Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban faisait bien déjà l’objet de plusieurs enquêtes devant différents tribunaux européens pour blanchiment d’argent et corruption. L’enquête de Ghada Aoun se poursuivait, on ne peut plus péniblement, pendant que la riposte de ses défenseurs s’organisait. Preuve en sont les derniers rebondissements de l’affaire.

Dans tout État de droit qui se respecte, un gouverneur de banque centrale dans cette situation ou qui se ferait arrêter à l’étranger après avoir menti aux douanes notamment sur le contenu de ses bagages (dans lesquels la douane française a trouvé 90.000 euro en cash « oubliés ») devrait normalement immédiatement être démis de ses fonctions, à défaut d’avoir la décence de démissionner de lui-même. Mais, au pays des Cèdres, où la corruption est généralisée, tout est pardonné aussitôt.

Les questions sont nombreuses. Comment se fait-il que Riad Salamé soit encore en place et pourquoi l’audit juriscomptable de la Banque centrale, réclamée par le FMI et la communauté internationale pour contribuer au sauvetage du pays, fait l’objet d’une telle résistance de la part de certains dirigeants du pays dont Hariri, Berri et Joumblatt ? Il y a manifestement anguille sous roche depuis longtemps. En réalité, il semble évident que Riad Salamé soit la clé de voûte de tout le système financier libanais corrompu mis en place au début des années 1990 par la classe dirigeante libanaise post-accord de Taëf.

Le système financier libanais a été mis en place il y a 30 ans par ce que certains au Liban appellent la troïka post-Taëf, à savoir le trio Rafic Hariri, Nabih Berri et Walid Joumblatt (le chef de la communauté druze) avec l’appui du secteur bancaire libanais détenu à près de 50 % par des personnes politiquement exposées. Pour contrôler ce système financier, Rafic Hariri ramena un jour avec lui son banquier privé de Merill Lynch, le fameux Riad Salamé. Ce système économique est, par essence, non-productif car fondé sur une balance des paiements en déficit systémique et un déficit budgétaire chronique. Pendant 30 ans, les banques ont ainsi financé les déficits budgétaires du gouvernement et de la balance des paiements en prêtant à l’État libanais à des taux faramineux l’argent des épargnants. Alors que l’État libanais est aujourd’hui en faillite, les banques, elles, ont fait pendant 30 ans des profits pharaoniques et leurs actionnaires, des dividendes gargantuesques. Entre-temps, l’argent des actionnaires, dont font partie le Premier ministre actuel, le milliardaire Najib Mikati ou encore, l’autre ancien Premier ministre Saad Hariri ont été investis en sûreté à l’étranger. Walid Joumblat a lui pû transférer 500 million de USD à l’étranger, alors que tous les transferts internationaux n’étaient plus possible et que les étudiants libanais à l’étrangers, y compris en Belgique, sont dans l’incapacité de payer leur minerval.

La situation est terrible : un cartel de dirigeants corrompus jusqu’à l’os couvre son porte-flingue. Car la fortune du gouverneur libanais Riad Salamé et sa famille est estimée par certains à près de 2 milliards d’euros. Les enquêteurs européens affirmaient encore récemment détenir des preuves explosives sur la certitude que le gouverneur central dispose au moins déjà d’un milliard de patrimoine. Les Juges Jean Tannous et Ghada Aoun, pour autant, ne se défausse pas de leurs responsabilités. Seule contre tout un système, et les attaques médiatiques, Ghada Aoun accuse désormais le chef des FSI, les forces de sécurité intérieures du pays, d’avoir fait pression sur la police pour empêcher l’exécution de ses mandats. On comprend désormais que si Riad Salamé tombe, c’est toute une classe dirigeante irresponsable qui tombera et crèvera l’abcès tragique qui permettra probablement de comprendre comment le Liban, à l’époque un des pays les plus riches du monde, la fameuse Suisse du Moyen-Orient, est devenu en l’espace de trente ans, l’un des pays les plus ravagés qu’il soit. Certains juges vertueux ont choisi de se battre contre vents et marées jusqu’à ce que justice soit faite. Au nom du peuple libanais. L’Europe doit les soutenir.