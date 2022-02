Quel va être l'impact de la guerre en Ukraine pour nous, jeunes Européens ?

Une contribution de Clara Laduron, membre de l'Etincelle , un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire

Maintenant que la guerre est à nos portes, que les esprits s’échauffent et que la crainte règne, tentons de comprendre comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie va influencer nos existences à nous : étudiants, jeune génération d’après 1991, occidentaux, habitués à notre confort et à une sécurité physique à toute épreuve.

Un changement de paradigme dans nos disciplines universitaires ?

Dans un premier temps, toutes nos disciplines universitaires vont se voir bouleversées par la situation. Les jeunes économistes étudieront les sanctions économiques sur la Russie, ses oligarques et ses entreprises, mais aussi la crise énergétique se profilant en Europe ainsi que les contre-sanctions russes. Les étudiants politologues tenteront de comprendre la reconfiguration des relations dans les anciennes républiques soviétiques, ainsi que les nouveaux rapports se dessinant entre l’Est et l’Ouest. Pour les historiens, l’ombre de Munich sera à nouveau présente dans les esprits, tout comme celle de la répression de l’insurrection de Budapest en 1956. Les poussées vers les mers du Sud de Poutine sont dès à présent comparées aux visées tsaristes de Pierre le Grand. Les étudiants en droit, eux, condamneront fermement l’envahissement d’une Nation par une autre, faisant appel au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le changement dans les recherches à l’Université sera sans aucun doute paradigmatique.

Après l’invincibilité : la peur et la tristesse

Lorsque nous voyons ces images de personnes fuyant leurs foyers, effrayées par les bombardements et les chars déterminés à reconquérir un territoire sous leur joug il y a 30 ans, la tristesse est sans doute le premier sentiment qui nous saisit. Les jeunes Ukrainiens ont grandi tout comme nous dans un monde où l’URSS n’était plus qu’un vague souvenir. Évidemment, celui-ci est plus présent à l’est, mais ces jeunes allaient à l’école, à l’Université, voyageaient à l’étranger, utilisaient leur smartphone pour communiquer avec leurs amis… Ils avaient le même cadre de vie que nous. Et pourtant, ceux-ci sont à présent en train de fuir ou de se cacher des bombes écrasant leurs terres.

Durant des années, notre génération, à l’abri des privations et des horreurs de la guerre et de la guerre froide, a vécu une existence paisible. Pourtant, l’horreur faisait rage à de nombreux endroits dans le monde. Mais un sentiment d’invincibilité nous habitait : nous étions Européens, nous étions hors d’atteinte de ce climat d’insécurité. Maintenant, ce sentiment d’invincibilité qui faisait partie de nos vies occidentales s’effrite, laissant place à la tristesse. Nous ne voulons pas d’une guerre, nous voulons créer un monde de paix. Nous avons retenu les « Plus jamais ça » des deux premières Guerres mondiales ; mais l’adage « Il ne faut jamais dire jamais » nous rattrape. Après la vague de terrorisme des années précédentes qui avait déjà contribué à faire naitre en nous la peur ; la guerre en Ukraine nous montre que la situation peut à tout moment déraper, nous replongeant ainsi dans un monde où l’usage de la force fait office de loi. Le nucléaire va clairement jouer à nouveau un rôle dans cette crainte constante. Nous entendons déjà que Tchernobyl a été prise... Les accords de non-prolifération et de désarmement n’ont-ils servi à rien ? L’Histoire est-elle condamnée à se répéter ?

La négation de nos valeurs

Au-delà de la tristesse et de la peur qui nous habitent, ce sont nos valeurs qui sont déniées à travers cette situation. Notre monde est basé sur la démocratie, la souveraineté nationale et les droits de l’homme. Un pays ne peut en envahir un autre sans réponse de la communauté internationale. Notre génération semble condamnée à vivre dans un monde où les institutions s’étiolent petit à petit. Le veto au Conseil de Sécurité bloque fréquemment les actions onusiennes, la Chine et la Russie ne tiennent plus compte des normes, l’UE semble en crise après le Brexit et la défiance de certains pays comme la Pologne et la Hongrie niant le droit européen. Comme l’affirmait Kissinger, c’est de l’Europe que vient cet ordre international basé sur les normes.

Encore actuellement nous sommes à la tête des législations les plus innovantes pour la protection des peuples, comme par exemple le RGPD. Il nous faut retrouver notre place avant-gardiste et réaffirmer nos valeurs mais aussi notre indépendance stratégique afin de garder un poids à l’international. La situation systémique semble pour le moins pessimiste. Ne tombons cependant pas dans un discours collapsologique : il y a des siècles, tous les conflits se réglaient par la violence. Maintenant, la diplomatie et la négociation font loi dans nombre de situations. La jeune génération défend ces valeurs de paix et de démocratie, des manifestations s’organisent dès à présent dans les universités contre la guerre en Ukraine et en soutien à ce peuple. La jeunesse continuera à se battre pour défendre les valeurs pour lesquelles nos grands-parents sont tombés, pour lesquelles des hommes sont actuellement en train de mourir…