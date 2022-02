Pour un cours de tout !

Mon éminent collègue chroniqueur et chanoine Éric de Beukelaer a plaidé ici pour le maintien des cours de religion à l’école. Bien qu’agnostique, donc ne croyant pas à la Résurrection (ni même ne la souhaitant), j’abonde pourtant dans son sens, et voici pourquoi.

Ma famille catholique m’envoya dans des collèges dont la foi était le pilier éducatif censé imposer aux enfants une adhésion spontanée avant de devenir structurelle bien qu’aucune foi sincère ne puisse s’imposer par la force : même la torture n’y arriva jamais au temps de l’Inquisition. Mais cela est une réflexion d’adulte, et je trouvais le cours de religion plutôt plaisant car il ne sollicitait alors que la mémoire au détriment de la réflexion critique, au demeurant inaccessible à l’âge de 8 ans. Ainsi dans mon pénible parcours scolaire ce fut le seul cours où je brillai, me souvenant même de la première question, préliminaire : quelle est la plus salutaire de toutes les connaissances ? Réponse : la plus nécessaire des connaissances est celle de la doctrine chrétienne. Soit une redondance doublée d’un pléonasme, mots que j’ignorais alors bien sûr. Mais déjà cela me semblait un peu court, et je restai sur ma soif. Comme pour des millions d’autres, il a fallu attendre Vatican II pour qu’une mise en perspective plus sophistiquée surgisse. La dernière remonte à 1992 mais bien trop tardivement : j’étais déjà tombé du train. Ceux qui naguère n’allaient pas à la messe étaient perçus comme des moutons noirs, tandis qu’aujourd’hui ce sont les pratiquants qui inspirent une sorte de dédain condescendant. Pourtant, hormis les intégristes imbuvables, ils ont le panache des courageux marginaux, osant avancer à contre-courant de la doxa ambiante, aussi ai-je pour eux une bienveillance naturelle tout en restant très dubitatif sur le règne, la puissance et la gloire du crucifié ; fût-il le précurseur des humanistes selon Romain Gary. Alors, plus de croyants, plus de cours ? Pas si vite !

L'enjeu est de taille. Qu'importent les statistiques. Catholique veut dire universel, et si les chrétiens sont au coude-à-coude avec les musulmans, pour n'évoquer ces deux pôles qu'en termes sportifs, la borne de la popularité reste marginale malgré son poids politique, sociologique et culturel incontestable. Car pour le non-croyant, au-delà des convictions, des comparaisons, des conflits potentiels - ou avérés - il s'agit désormais de la place donnée, ou qui resterait à accorder, à l'espèce humaine. Carrément. Comme l'affirme Jean-Claude Guillebaud dans Le Principe d'humanité (Seuil, 2001) : "L'homme n'est plus désigné que comme un élément qui doit s'autolimiter dans son action, et renoncer à l'orgueil prométhéen. Avec les premiers théoriciens de l'écologie profonde, la critique de l'anthropomorphisme se fera toujours plus vive." C'est donc bien le judéo-christianisme qui est visé, via la Genèse, où l'homme est "créé à l'image de Dieu" et reçoit l'ordre de soumettre la terre et les animaux. Or ce diktat ne passe plus. Et c'est un bouleversement.

Quelle est dès lors notre place à tous ? Venons-nous vraiment des étoiles, nous qui diffusons si peu de lumière ? Pourquoi tant de guerres de religions, d'actes de barbarie au nom de ce qui devrait nous unir dans notre petite bille bleue si belle et fragile tel un bijou errant dans l'immensité ? Faut-il défendre le "biocentrisme" soit le droit de vivre et de croître pour toutes les espèces vivantes, du singe aux méduses ? En tout cas, que Dieu nous garde du créationnisme, de ceux qui haïssent ce bon diable de Darwin. Je plaide pour un cours de religion éclectique basé sur l'Histoire qui regorge de nos questionnements ontologiques, couplé avec les sciences et la philosophie, où l'on réfléchirait avec Pascal, Bouddha, Hildegarde de Bingen, Spinoza, Cioran, Socrate, Voltaire, Averroès, Lemaître, Laplace et tant d'autres. Et aussi sur la servitude volontaire de La Boétie, le comportement irrationnel des foules avec Lebon, les machines totalitaires avec Orwell et Huxley. Ainsi que, pour l'affaiblir, le poids des sectes parasitaires si nuisibles. Ce cours de "Presque Tout" atténuerait la crainte de Gilbert Keith Chesterton : "J'ai peur qu'à force de ne plus croire en rien, les gens se mettent à croire en n'importe quoi !" Il semble que nous y sommes…