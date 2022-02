Notre politique agricole est dans une impasse

Une opinion de Olivier Lefebvre, Docteur en Économie de l’UCLouvain, MBA de Cornell University (USA). S’exprime à titre personnel

Le débat sur le verdissement (éco-régimes) de la politique agricole est vif en Wallonie comme dans le reste de l’Union Européenne. Les rues de Namur voient régulièrement s’opposer les tracteurs et les organisations environnementales. Les échanges sont durs, chargés d’émotions compréhensibles entre ceux qui défendent la planète pour le bien de leurs enfants, et ceux qui se débattent au quotidien pour se maintenir à flot.

Toutefois en y regardant de plus près, il semble qu’opposer la viabilité économique et la durabilité environnementale passe à côté du débat principal. En fait, il faut changer la politique agricole parce qu’elle est globalement dans l’impasse.

D’après le dernier Etat de l’Agriculture Wallonne, le revenu du travail agricole, en nominal, n’a cessé de fluctuer à la baisse depuis 20 ans pour atteindre 21.132 €/an, soit 44% de la moyenne des autres secteurs. Et cela malgré les aides publiques.

En 2019 en Wallonie, le revenu du travail par hectare était de 432 € et les aides de 412 €. Hors subvention, le revenu du travail agricole est proche de zéro ! Certes, il s’agit de moyennes qui cachent bien des situations différentes, mais le constat est sévère et nous permet de comprendre, pourquoi l’agriculture n’attire plus les jeunes et pourquoi, dès qu’on parle de toucher aux aides, les tracteurs sont devant l’Elysette ou le Berlaymont. Une large partie du secteur est économiquement moribond et socialement en voie d’extinction.

Depuis plus d’un demi-siècle, la politique agricole a poussé nos fermiers à se spécialiser, à augmenter la taille de leur exploitation et à intensifier leurs investissements. Bref, à appliquer le taylorisme qui avaient très bien fonctionné dans l’industrie depuis Henri Ford.

Le problème est qu’il y a deux différences fondamentales entre l’agriculture et l’industrie :

La première est que l’agriculture opère au cœur du vivant. Et que les sols, l’environnement, la biodiversité, tout comme le microbiote de notre intestin, ne supportent pas la monotonie de la monoculture, ni les traitements chimiques répétés. Le modèle industriel se heurte donc aux limites environnementales mais aussi économiques, car l’érosion de la fertilité intrinsèque des sols renforce la dépendance aux intrants commerciaux.

La deuxième différence avec l’industrie, est l’énorme asymétrie des tailles des acteurs de la filière. Les agriculteurs, même les plus grandes exploitations, sont des nains par rapport à leurs fournisseurs (de semences, d’intrants, d’équipements, …) et leurs clients (industrie agro-alimentaire, centrale d’achats). Pris dans cet étau, ils subissent à la fois l’érosion tendancielle de leurs marges, mais aussi les chocs de la volatilité des prix mondiaux. Sur trois décennies, les prix moyens nominaux des produits agricoles ont augmenté d’environ 1,2 %/an, contre pas loin de 3% pour les prix moyens des intrants.

Dans ce contexte, les agriculteurs ont été encouragés par la politique agricole à aller encore plus loin dans ce modèle, avec plus de taille, plus de spécialisation, plus d’endettement, … Ou alors, à disparaître... En Wallonie, en trente ans, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 55 % et leur taille moyenne a doublé. Sur la même période, l’intensification et la mécanisation ont amené une baisse de moitié du nombre de personnes occupées par unité de surface, induisant une augmentation considérable de la productivité du travail. Mais cette augmentation n’a pas profité aux agriculteurs. Elle a bénéficié aux fournisseurs, aux clients en aval, ainsi qu’aux banques vu l’intensification capitalistique du modèle d’agriculture industrielle. Notons au passage que, toujours selon la même source, les intérêts et amortissements étaient de 380 €/ha, à comparer avec les chiffres mentionnés plus haut.

De ce deuxième constat, on peut conclure que la politique agricole qui a consisté à pousser à l’industrialisation et à la spécialisation des exploitations est incompatible avec la durabilité économique, sociale et environnementale. Elle érode tendanciellement la viabilité économique des exploitations. Elle détruit énormément d’emploi, sans que permettre au secteur agricole de bénéficier des gains de productivité générés. Elle est par ailleurs, incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux européens.

Nécessaire révolution copernicienne

Il convient de changer la politique agricole tant au niveau européen qu’en Région Wallonne, pas seulement pour la verdir, mais parce qu’elle est en échec. Ceux qui défendent le status quo devraient méditer la phrase d’Einstein “La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent”. Ne répétons pas les mêmes erreurs que pour d’autres secteurs, où les subsides auraient dû accélérer le changement plus tôt que de prolonger un modèle qui s’effondre.

Il faut soutenir l’agriculture avec des moyens publics pour qu’elle ait un avenir durable, en accompagnant les agriculteurs dans une transition qui les émancipe de l’étau de l’agriculture industrielle, en se passant au maximum d’intrants chimiques et de plus en plus coûteux, et en valorisant leur production le plus proche possible du consommateur final.

La bonne nouvelle, c’est qu’aider les agriculteurs à reprendre le contrôle de leurs marges est parfaitement compatible avec une approche plus respectueuse de l’environnement. L’azote atmosphérique fixé par des légumineuses améliore la vie des sols mais en plus il protège les agriculteurs des fluctuations du prix mondial du gaz naturel. Le prix mondial du lait fluctue fortement, celui du fromage Collégial de Ciney, beaucoup moins…

La deuxième bonne nouvelle est que la Wallonie a quelques atouts à faire valoir pour aller dans cette direction : il y a en Wallonie (en termes relatifs) plus d’agriculture familiale, (en termes absolus) plus de surface bio, et beaucoup d’initiatives remarquables et de projets pilotes. Mais, plutôt que d’opposer les arguments socioéconomiques et environnementaux ou de santé publique, et d’aboutir aboutir à des compromis de courts termes, il y aurait lieu de construire ensemble une véritable vision stratégique à l’échelle de la Région dans le contexte européen en évolution, en vue d’une agriculture durable et résiliente dans ses aspects économiques, sociaux, environnementaux et alimentaires.

Seule une approche holistique de la fourche à la fourchette, peut produire une telle vision qui soit à la fois robuste et inclusive. Il s’agit d’un changement de paradigme au moins aussi important que celui qui a fait passer l’agriculture paysanne à la révolution verte au milieu du 20ième siècle. Ce changement de paradigme à l’échelle des fermes, mais aussi des filières de transformation et de commercialisation, du développement des circuits courts, … va demander un accompagnement important des acteurs, et, à l’instar d’autres secteurs, une réorientation majeure des investissements et des qualifications.