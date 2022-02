Doit-on envoyer nos soldats combattre contre la Russie ?

Avec l'invasion russe, voici que le bruit de la guerre résonne de nouveau en Europe. Pour l'heure, les pays de l'Union européenne soutiennent l'Ukraine économiquement, diplomatiquement et par l'envoi de matériel humanitaire et militaire. Mais faudrait-il y envoyer combattre nos soldats ? Au-delà des nombreux enjeux économiques, juridiques, géopolitiques, au nom de quels principes et au nom de quelles valeurs trouveriez-vous cela justifié ? Si Poutine continue et élargit la guerre, à partir de quand, de quelle ligne rouge l'armée belge devrait-elle combattre la Russie ?



Nous reprendrons certains de vos avis dans un dossier que La Libre publiera cette semaine autour de cette question.