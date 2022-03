De 1938 à Poutine, ce que l'Histoire nous apprend

Par Jean-François Nandrin, directeur d'un centre scolaire, s'exprime à titre personnel

On a raison de vouloir évaporer le cours d’histoire: à quoi sert-il ? En 1938, Neville Chamberlain, Premier ministre britannique demande à l’Allemagne nazie d’abandonner ses menaces de "délivrer" les Sudètes germanophones de la Tchécoslovaquie en échange d’une aide pour obtenir des concessions tchécoslovaques ( !). Avec le Français Edouard Daladier, il signe avec les nazis les accords de Munich. Les comparses reviennent en disant que " Monsieur Hitler" veut la paix. La petite histoire raconte qu’acclamé à son retour, Daladier aurait murmuré "Ah les cons, s’ils savaient." Un an après éclatait la guerre. Ceci ne rappelle-t-il pas point par point quelque chose de récent ?

La dialectique du Maître et de l’Esclave, de Hegel

Qui peut croire que Poutine et la Russie renonceraient à leurs projets, se gêneraient pour mentir ? Voici donc les russophones d'Ukraine délivrés après que nous ayons aidé aux concessions autour de la Crimée. Oh, nos Etats disent qu'ils sont très, très fâchés, et vont prendre des "mesures". Le Kremlin doit trembler : on ne calcule plus les années qu'il y a des sanctions contre la Corée du Nord, le peuple meurt de faim sans que cela ne gêne le régime en place. Surtout, ces régimes savent qu'ils ont gagné d'avance car ils savent aussi que nous n'avons plus le courage de nous battre. La dialectique du Maître et de l'Esclave, de Hegel, l'explique : pour la résumer jusqu'à la caricature, un homme en a vaincu un autre, mais a peu à peu tant à perdre qu'il ne veut plus risquer un combat tandis que celui devenu esclave n'a rien à perdre ; dès lors, il combat et vainc le maître. Nous avons tant à perdre de notre confort acquis depuis la fin de la dernière guerre que nous ne sommes plus disposés à prendre des risques. Dès lors, qui ose risquer sait qu'il sera le plus fort. Cela fonctionne aussi dans d'autres cas de figure, quand nos valeurs nous amènent à baisser pavillon contre ceux-là même qui les menacent. Avec beaucoup d'intelligence, le dernier article des Droits de l'Homme dit qu'aucun des articles qui précèdent ne peut être utilisé contre ces Droits. Apparemment, peu ont lu le texte jusqu'au bout… On y ajoutera notre incapacité à respecter des règles. Le Covid a montré ce que serait une guerre biologique : gagnée d'avance. "Pas de vaccin, pas de masque, ma liberté". Bonne chance !

"Monsieur Poutine a promis la paix". Ah les cons!

Après les "fortes mesures" prises contre la Russie et l’absence totale de réaction sur le terrain, Poutine sait qu’il pourra manger l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, gênantes enclaves entre la Biélorussie et lui. Mais non, dira-t-il… "Monsieur Poutine a promis la paix". Ah les cons, s’ils savaient ! "Oui, mais là, on va se battre". Bien sûr. Poutine en fait sans doute déjà des cauchemars. Il n’y a pas de doute qu’il ait lu le Maréchal de Saxe (notre Sun Tzu occidental) conseillant d’éviter les batailles ("un coup de dé") mais de défaire l’adversaire par la tactique. Cette guerre arrive quand les ennemis sont déjà dépassés (région annexée sans réaction sauf de "vive condamnations", régions poussées au séparatisme,…).

Ces citoyens qui réclament un leader unique

Plus déstabilisant (car on a su vivre avec ces pays dans l’URSS), cela va renforcer le désinvestissement d’une démocratie (et d’une Europe) trop faibles pour avoir un impact sur le réel. Et on a fait les étonnés après cette fameuse enquête mettant en avant qu’un pourcentage élevé de citoyens réclame un leader unique ! La politique antidémocratique de Platon (qui aura un très long écho dans notre Histoire) naît après qu’Alcibiade ait mené Athènes dans une guerre qui l’a entièrement ruinée : comment le peuple s’était-il laissé séduire par le "bel Alcibiade" ? Comment nos politiciens se sont-ils laissé séduire par les discours de Poutine ? Comment suivons-nous les "beaux Alcibiade" qui gèrent la guerre en Ukraine comme ils ont géré le Covid (et bien d’autres choses, de l’impossible RER au non-alignement des congés scolaires - et bien d’autres exemples ailleurs) ?

Une occasion de dépasser nos différences tribales

Si je suis d'accord avec Monsieur Macron que "qui veut faire de la politique en Europe doit intégrer la Russie dans son action", il ne faut pas oublier ses particularités (plus encore que le parcours poutinien et ses ressentiments personnels). Nous la pensons Est de l'Europe, elle se pense hors Europe ; nous la pensons occidentale, elle, orientale ; elle a été forcée à s'occidentaliser à plusieurs reprises dans son histoire et rejette l'Occident ; elle a eu a lutté contre des peuples occidentaux ; nous la voulons démocratique, elle n'a non seulement jamais connu ce régime mais a été depuis presque ses origines sous un despotisme théocratique (l'aigle à deux têtes, ressuscité par Poutine).

Pour notre part, devons-nous y acter la fin du rêve d’un continent uni ou cette guerre sera-t-elle une occasion de dépasser nos différences tribales et nos prétentions souverainistes locales ? On a raison de vouloir faire disparaître le cours d’histoire. Ou alors, il est temps d’en faire le cœur de l’éducation citoyenne et d’apprendre à nouveau le récit (c’est le sens du mot en Grec) du monde jusqu’à ce que tout le monde s’en nourrisse ?