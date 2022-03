Perdons-nous de notre dignité lorsque nous vieillissons?

Une carte blanche de Sophie Jassogne, membre de l'Institut de recherche santé et société à l'UCLouvain.

Des maisons de repos sont fermées pour manquements graves et maltraitance tandis que d'autres "s'humanisent". À la radio ce matin, dans une maison de repos de Molenbeek, une vieille dame, sereine, témoigne : "Ici, je suis bien, tout le monde est gentil et me traite bien."

Être bien traité, c'est ce que nous souhaitons tous, surtout lorsque nous sommes fragiles et que nous dépendons des autres. À l'inverse, personne n'a envie d'être maltraité, humilié, ou d'être considéré comme un moins que rien. Pour reprendre les mots de la philosophe Simone Weil, "il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond de tout être humain, quelque chose qui malgré toute l'expérience des crimes commis, soufferts ou observés, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal". Ce besoin d'être respecté est présent au fond de chacun d'entre nous. On peut le dire d'une autre manière : chaque être humain à une valeur en soi, du fait même qu'il appartient à la communauté humaine. Cette valeur que l'on appelle aussi la dignité a la même signification pour tous. Elle est objective, elle existe pour chaque individu, peu importe son âge, son passé, son comportement. Cette idée est fondamentale. Elle figure dans tous les codes et chartes d'éthique des soins d'accompagnement du grand âge : respecter la dignité de la personne, c'est, entre autres, préserver le plus possible son autonomie, son confort, son intégrité et son intimité, au moment où ils risquent le plus de se dégrader ou ont besoin d'être protégés contre certaines menaces, des gestes irrespectueux ou des conditions de vie franchement inhumaines et indignes. La dignité ne se perd donc pas, elle est "objective" et attachée à chacun, mais elle a besoin d'être défendue.

Mais quelle est l'origine de ce "presque rien" impalpable et invisible qui joue cependant un si grand rôle dans notre vie ? Kant aurait demandé que fût inscrite sur sa tombe cette formule : "Deux choses me remplissent d'émerveillement : le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale en nous." En tout être humain parle la loi morale, même chez celui qui n'est plus capable de l'entendre, à cause de la maladie par exemple ou parce qu'il refuse de l'entendre. Voilà l'idée merveilleuse de Kant : la loi morale est une petite voix qui parle en chacun, elle habite et illumine toute raison, la raison du criminel comme celle de la jeune fille bien élevée. Nous avons tous, nous dit Kant, cette capacité extraordinaire de penser, d'être autonome et de faire le bien. Elle habite chacun d'entre nous ! Par exemple, lorsque nous mentons, nous nous sentons toujours gênés. Cela vient-il de notre éducation ? La cause, nous dit Kant, est plus profonde et archaïque : quelque chose au fond de ma raison m'invite à la franchise et s'indigne de me voir mentir parce que le mensonge est contradictoire. Nous mentons mais nous ne voulons pas que les autres nous mentent. Nous mentons mais c'est toujours pour la première et la dernière fois. Nous trouvons toujours de "bonnes" raisons de mentir mais nous savons intimement que nous n'avons pas raison de le faire. L'éducation ne vient que confirmer cette vérité présente avant toute expérience, de manière pure et a priori, mentir est mal.

C'est cette loi morale, petite lumière humaine commune, qui constitue notre dignité. Elle est notre "fond" commun. Elle est en soi, et cela suffit. Quand bien même elle n'est pas toujours pour soi. La maladie ou le grand âge peut empêcher une personne d'exprimer pleinement son autonomie et de faire respecter ses choix. Malgré tout, la dignité, ce "presque rien" infiniment grand, demeure. La dignité est en deçà des qualités perdues, de l'extrême vulnérabilité, du silence ou de la démence. C'est à ce moment-là aussi, lorsqu'elle vacille, qu'elle a besoin d'autrui pour être confirmée : elle "est ce qu'un homme demande à l'autre de lui reconnaître pour s'assurer qu'il est bien un humain" (L. Cassiers, Ni ange ni bête, 2011). Elle a besoin de soin et de respect, cette sorte de sentiment moral tout particulier qui nous oblige à l'égard de l'autre. "Le respect est le tribut qu'il faut payer aux hommes en tant qu'ils sont habités par la loi morale." (Kant) Si l'amitié ou l'amour viennent de surcroît, le respect, quant à lui, constitue un sentiment obligatoire, rationnel, "qui veille encore quand tous les autres roupillent". Il est le gardien de la dignité, de la "petite présence de la fête de l'existence qui demeure" jusqu'à la fin (H. Bauchau), parfois imperceptible et muette…