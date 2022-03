"Journal de survie de Nadiya" : Toute ma vie tient dans un sac à dos

Un billet de Nadiya Dermanska, journaliste de télévision et rédactrice, qui a travaillé de 2009 à 2013 à Bruxelles en tant que correspondante spéciale pour les médias ukrainiens. Elle vit et travaille actuellement à Kiev, en Ukraine. Le prénom “Nadiya” veut dire “Espoir”.

"Si votre maison s'est effondrée. Instructions du service 112". Cet SMS est arrivé ce matin sur mon portable. Il est conseillé de relâcher les bras et les jambes en premier. Évaluer la situation générale. “Commencez à démonter soigneusement ce qui vous bloque. Si cela ne fonctionne pas, appelez à l'aide, frappez aux tuyaux.”

J'espère vraiment que je n’aurai pas besoin de cet SMS. Mais je l'ai lu attentivement, essayant de me souvenir des choses les plus importantes. Les bombardements ennemis n’arrêtent pas. Il y a des maisons endommagées par des obus à Kiev et dans les banlieues.

J'espère aussi que le SMS du ministère de la Santé ne sera pas utile non plus. Il explique comment traiter les blessures et comment protéger le corps de l'hypothermie dans un abri anti-aérien. J'ai également suivi un cours de médecine dans une auto-école. Il y a certaines notions, mais j'espère qu'elles ne seront pas utiles.

"Si la sirène retentit et que vous n'avez pas le temps de rejoindre le refuge, vous pouvez rester chez vous". La consigne avec la photo passe désormais sur les réseaux sociaux. L'essentiel est de s'asseoir entre deux murs porteurs. L'endroit le plus sûr est le couloir. Nous avons déjà essayé. Nous nous sommes assis par terre pendant la sirène. C'est froid.

Il n'y a aucune instruction sur ce qu'il faut faire avec des intrus non invités dans la maison. Par conséquent, la nuit précédente, alors que le couvre-feu était déjà en vigueur, nous avons été contraints d'agir seuls. Sachez que nous verrouillons l'entrée de notre parking souterrain, que nous utilisons maintenant comme abri anti-bombes. C'était la décision de la majorité des habitants. C'est pour la sécurité. Parce que les groupes de sabotage russes peuvent déposer des explosifs dans les sous-sols et les abris ou peuvent prendre des gens en otage. Donc, la nuit dernière, quelqu'un a essayé de se rendre à notre refuge. Voyant des personnes suspectes par la fenêtre, nous avons appelé la police. Mais ils n'ont pas eu le temps de venir vers nous et je les comprends. Les hommes de notre maison se sont rassemblés et sont partis vérifier seuls. Un groupe de personnes s'est rapidement enfui. Nous avons seulement entendu des cris de ne pas tirer. Nous ne savons toujours pas qui ils étaient. Mais nous vivons maintenant constamment dans l’angoisse.

Nous accumulons maintenant une certaine expérience de survie dans l'appartement. Nous nous réapprovisionnons chaque jour en eau et en conserves. Nous nous assurons que les réserves d'alimentation sont pleines. Nous maintenons la propreté. Les vêtements de tout le monde sont empilés sur le sol. Se rhabiller rapidement en cas de danger et courir à l'abri. Il est préférable de faire face à l’imprévu en une minute ou même moins. La force de courir constamment à l'abri est de moins en moins évidente. Par terre à la sortie se trouvent nos sacs à dos. Avec de l'argent, des documents, des médicaments, des réserves d'alimentation, des chaussettes et des sous-vêtements propres, une bouteille d'eau, des biscuits, du chocolat et des noix à l'intérieur. J'ai aussi pris la photo de mon père avec moi. Toute ma vie tient dans un sac à dos.

Je vous rappelle que nous sommes à Kiev. Nous avons l'intention de survivre. Pas le choix.