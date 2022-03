Accueil Débats Opinions "La culture est notre unique secours pour nous aider à résister, à conserver une lueur d’espoir" Notre société a sombré dans un utilitarisme qui assèche nos esprits. Telle est la grande inquiétude du professeur de littérature Nuccio Ordine qui plaide avec vigueur la cause de la culture. ©Vincent Dubois Bosco d'Otreppe Responsable des pages "Débats". Actualité religieuse.





"C’est l’histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d’un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit : ‘Salut,...