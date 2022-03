Ne rayons pas la Russie humaniste de nos cœurs !

Une opinion de Anne Godart (UMons), représentante de l’association des professeurs de langue et littérature russes en Belgique (Baprial) (4)

Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre dans le tien ?" Ce célèbre extrait du "Sermon sur la montagne", qu'il me soit permis de l'envoyer d'urgence aux dirigeants actuels du peuple russe, en l'adaptant soigneusement à leur bien triste novlangue : "Avant de t'engager dans la dénazification des terres de ton frère, prends soin d'entretenir la pureté de ton âme à toi." Je le renvoie prioritairement à la Russie, bien sûr, mais n'interdis à aucun pays de la grande coalition en faveur de l'Ukraine d'y consacrer aussi un temps de réflexion.

Le "Z" maléfique et son chevalier VVP

L’actuel gouvernement russe a effectué un tournant pour le moins radical sur la voie de la dictature, il muselle opposition, journalistes, intellectuels, travailleurs, jeunes étudiants, bref l’ensemble de sa classe moyenne à peine émergente. Le "Z" maléfique arborant honteusement les couleurs noir et or de saint Georges vient ponctuer un peu partout le nouveau paysage de la Fédération (tanks, avions, voitures, stations de métro, drapeaux, pin’s et broches), contribuant à distiller dans l’esprit du peuple, de plus en plus inquiet et indécis, cette vague sensation de participer à une croisade en faveur du bien, bénie par le Patriarche et son chevalier VVP (1), élevé au rang de timonier sans peur et sans reproche, comme le furent avant lui Alexandre Nevsky devant les hordes européennes ou Dimitri Donskoï en 1380, le héros qui osa affronter semi victorieusement la Horde d’or.

Volonté de réécrire l’Histoire

L'Histoire se réécrit au fur et à mesure à l'encre des délires réducteurs de ce que voudraient lui faire dire ses nouveaux exégètes. Si on suit VVP, bientôt la Russie aura été la seule à avoir lutté contre le nazisme hitlérien. "Nous ne commençons jamais les guerres, mais nous les finissons victorieux", tel est le nouveau mantra à la mode en Russie, qui prend bien soin de tirer un voile pudique sur les petits arrangements de 1939 ou la guerre lancée et perdue contre le Japon en 1905. Je repense à l'historique réplique choc de Giscard à Mitterrand en 1974 : "Non, monsieur VVP, vous n'avez pas le monopole de la lu tte contre le fascisme." Et certainement pas le monopole du cœur.

Distinct de ce sanguinaire spectacle

Notre Russie humaniste n’a rien à voir avec ce pitoyable et sanguinaire spectacle. Cet énorme pays à l’histoire multiséculaire est et reste avant tout une terre européenne, celle qui a vu naître en son sein nombre de génies dans tous les domaines de l’art et de la science et en a inspiré une multitude d’autres à l’étranger, à travers le monde entier. C’est cette Russie-là que nous voulons continuer à défendre, celle qui a nourri nos idées et nos valeurs. La rayer de notre paysage culturel européen équivaudrait à jeter le bébé avec l’eau (le sang) de son bain et n’aurait strictement aucun sens.

Léon Tolstoï, référent de Gandhi

Il est plus que jamais utile de rappeler que c'est précisément à Léon Tolstoï que le Mahatma Gandhi (1869-1948), en personne, adressait des courriers fébriles en 1910, attendant l'approbation du maître philosophe russe désormais acquis à la non-violence. "L'amour est la loi supérieure unique de la vie humaine. Tout homme le sait pour l'avoir senti au plus profond de son âme - nous le percevons si nettement chez les enfants -, tout homme le sait jusqu'au jour où le mensonge jette la confusion dans ses idées. […] L'emploi de la violence et l'amour sont inconciliables", répondait Tolstoï à son jeune suiveur en mars 1910. En fin de vie, le grand écrivain avait la prescience de la boucherie à venir quelques années plus tard.

Tourgueniev à côté de Victor Hugo

Ivan Tourgueniev (2), son contemporain, passa toute sa vie à œuvrer au rapprochement Russie-Europe, à faire ce que l'on appellerait aujourd'hui de la médiation interculturelle. Polyglotte, parfaitement intégré en France et en Allemagne, c'est lui qui fit connaître l'auteur de Guerre et Paix au public francophone et qui permit aux Russes de découvrir Maupassant, Zola et Flaubert. Ce n'est pas un hasard si cette personnalité remarquable, premier Russe à être proclamé docteur honoris causa de l'Université d'Oxford, s'exprimait aux côtés de Victor Hugo à Paris en 1878 ; tous deux visionnaires d'un naturel rassemblement des "États-Unis d'Europe".

Boycott à la Foire du livre de Francfort

Dans le contexte actuel, asséner sans relâche aux Russes que le monde entier les déteste, refuser d’entendre la voix de ceux qui tentent de rappeler à quel point le destin de l’Europe est indissociablement lié à celui de son plus grand pays non seulement accélère des réflexes de repli sur soi, mais témoigne également d’une vision extrêmement réductrice de notre avenir et de notre patrimoine. Ce faisant, nous n’aidons pas non plus tous ceux qui, en Russie et ailleurs, se mettent courageusement au service de la liberté et de son expression. Et ce n’est pas non plus en déprogrammant la Russie du Festival de Cannes ou de la Foire du livre de Francfort que nous ferons davantage avancer la réflexion. Il eût été beaucoup plus intéressant de justement profiter de cette foire, par exemple, pour multiplier les dialogues et mettre la Russie face à ses propres contradictions. À l’annonce de cette courageuse "grande nouvelle", au-delà du symbole que je comprends très bien, je ne peux m’empêcher de penser que, oui, décidément, tout cela est bien "foireux".

Tchaïkovsky survivra

Quand on a l’impression douloureuse de prêcher dans le désert, il est parfois bénéfique de simplement se taire et de fermer les yeux pour laisser place à la musique. Elle adoucit les mœurs, dit-on. Effectivement. Je me dis que Tchaïkovsky survivra sans peine à Valery Guergiev (3). L’Ukraine survivra à VVP, mais avec un chagrin profond et déjà insoutenable. La Russie, en revanche, risque bien de passer un certain temps au purgatoire. Mais elle aussi devra survivre et vaincre ses propres démons. Que saint Georges remporte enfin la victoire sur ce dragon, parole de Montoise.

(1) Vladimir Vladimirovitch Poutine. Moi aussi, je ne le nomme plus qu’en sigle.

(2) 1818-1883

(3) Proche de Poutine et titré "Artiste du peuple de la Fédération de Russie".

(4) Dans un communiqué, le Baprial "soutient sans réserve et relaye l’appel de nos amis et collègues de la MGU, l’Université Lomonossov de Moscou, symbole de la Russie éclairée, à cesser immédiatement la destruction d’un pays indépendant. Beaucoup de Russes pleurent pour les Ukrainiens et paient au prix fort les conséquences de leurs prises de position humanistes. Nous soutenons toute personne du monde académique opposée à cette barbarie et contrainte d’une manière ou d’une autre au silence".