Vers une nécessaire transition numérique des services publics

Et si l’on numérisait tous les services publics ? Au sein d’une société aujourd’hui dominée par le numérique et les GAFAM (entendons : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), la question du développement numérique des administrations doit indéniablement être posée. Dans la négative, les citoyens se retrouveraient bientôt face à une administration désuète face aux multiples défis à relever dans les prochaines années, concernant notamment les questions d’accessibilité, de qualité et de digitalisation des services publiques.

Quels avantages pour les citoyens ?

Les avantages pour les citoyens sont nombreux, selon nous. Un rapport de l’OCDE de 2016 informe que seuls 36% de la population des pays membres ont envoyé un formulaire via le site internet des autorités publiques. C’est trop peu. On ne va pas se mentir : les délais d’attente dans les administrations peuvent être insupportables. Imaginons avoir accès en temps réel à nos documents, sans avoir à nous déplacer. Cette opportunité représenterait un avantage économique tant pour les citoyens que pour l’État qui verrait les coûts de fonctionnement des administrations diminuer drastiquement.

Et pour la démocratie participative, qu’en serait-il ? Les partis politiques en parlent depuis longtemps. Imaginons à l’avenir le vote, les consultations citoyennes sur les sujets délicats, les communications des autorités aux citoyens, en ligne, de manière généralisée, plus accessible, directe et personnalisée. Pensons aussi aux situations de crise. Il aurait, par exemple, été efficace d’instaurer une consultation citoyenne au sujet de l’obligation vaccinale contre la pandémie du covid-19. Autant d’avantages que représenterait la nécessaire transition numérique de nos services publics. Transition qui, sans doute, est déjà en marche : pour preuve, les déclarations fiscales sur MyInfin, l’accès aux certificats covid-19 sur MaSanté. Mais il faut aller plus loin, pour garantir aux générations futures un avenir sûr mais aussi, et surtout, démocratique.

Un écueil ? La sécurisation des données

Les complotistes n’ont qu’à bien se tenir ! En effet, numériser les données personnelles liées aux services publics ne signifie pas une permission octroyée à l’État de nous contrôler mais plutôt l’inverse : nous donner le contrôle de nos données, de manière directe et sécurisée. Enfin sécurisée ? Nous entendons souvent parler de fuite de données dans l’actualité. De fait, la protection de la vie privée figure parmi les enjeux les plus importants de l’ère numérique dans laquelle nous devons nous engager, coûte que coûte. Nous entendions récemment que la Belgique échappait de justesse à un recours devant la justice européenne, pour le manque d’indépendance au sein de l’APD, l’autorité de la protection des données. Cette actualité illustre la nécessité d’une meilleure prise en compte de la sécurisation des données numériques, avec un organisme de protection réellement efficace, proactif et indépendant vers une nécessaire transition numérique des services publics. De ce fait, l’avantage dépassera bien le simple acte de numérisation, englobant une nécessaire mise à l’agenda d’un programme de sécurisation de nos données numériques. A priori, les GAFAM détiennent, pour l’instant, bien plus d’informations personnelles sur nous-mêmes que l’État belge. C’est ici aussi un autre enjeu majeur : la concurrence sur le marché des données est forte. À terme, on pourrait imaginer les administrations publiques en ligne comme garantes du respect de nos données personnelles.

La numérisation des administrations : un processus équitable et inévitable

Qu’on le veuille ou non, la société de demain sera numérique. Si la transition comporte son lot d’opportunités, elle n’en reste pas moins encore un défi. Mais garantir un changement aussi important à la population entière en est un autre. Quid des différences socio-économiques et générationnelles ? En sachant qu’en 2019, neuf ménages sur belges sur dix disposaient d’une connexion internet, obliger la population entière à disposer d’un ordinateur privé reste difficile voire impossible. Il faudrait ici faire la balance coût/bénéfice afin de limiter au maximum l’isolement numérique, aussi appelé fracture numérique. Mais les solutions existent : si les coûts administratifs peuvent être réduits grâce à la digitalisation, pourquoi ne pas rééquilibrer les portefeuilles dans des centres de permanence avec des ordinateurs à disposition, et prévoir des agents administratifs pour aider les moins aptes du numérique ? Nul doute que les générations de demain, initiées aux outils digitaux depuis la naissance, seront celles qui profiteront de cette évolution. Mais avant cela, il faut assurer cette évolution pour tout le monde, en prenant en compte les différences. Ces étapes de transition sont nécessaires et doivent être dès à présent prises en compte par le politique. C’est à ce prix que l’accès au numérique rencontrera dans les faits les enjeux d’un service public résolument accessible à tous et toutes et partant, plus démocratique.