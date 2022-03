En cette journée internationale du bonheur, et si nous en profitions pour changer d'attitude?

Une opinion de Bénédicte de Callataÿ, juriste, médiatrice & facilitatrice (1)

Depuis 2013, l’Organisation des Nations Unies célèbre la journée internationale du bonheur le 20 mars car le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère universel. Et ces aspirations sont particulièrement fortes après deux ans de pandémie. Et si nous en profitions changer d’attitude?

Dans ce monde où tout va vite, très vite et tellement vite que l’on prend trop rarement le temps de se poser, où les points de vue des uns et des autres sont de plus en plus radicaux, on l'a bien vu avec les mesures anti-covid et la question du vaccin, où l’on n'a jamais eu autant de moyens de communication à notre disposition mais où l'on communique souvent mal et où les intérêts des uns et des autres sont systématiquement opposés alors qu'ils sont souvent compatibles voire complémentaires, il y a sans doute une piste à explorer, une autre attitude à adopter.

Dans un premier temps, quand on a quelque chose à dire, il convient de choisir le bon moment, le bon moyen et le bon interlocuteur plutôt que de se parler vite-fait entre deux portes, d’envoyer un mail maladroit, sous le coup de l'émotion, avec plusieurs personnes en copie ou de se défouler sur les réseaux sociaux.

Ensuite, il faut se parler, et surtout de s'écouter. S’intéresser à l’autre, se mettre à sa place et essayer de comprendre ce qu’il veut vraiment. Comment ? En cherchant, au-delà de ce qu’il dit ou demande, les raisons et donc les besoins plus profonds qui sous-tendent cette demande.

Enfin, et seulement à ce moment-là, il s’agira de chercher ensemble non pas simplement une solution mais la meilleure solution qui soit. Pas celle qui vient spontanément l'esprit mais celle qui fera qu'on sera vraiment satisfait tous les deux. Comment faire ? En identifiant un maximum de pistes possibles et en en combinant plusieurs pour arriver à satisfaire tout le monde. Je te donne ce qui t’intéresse et ne me coûte pas trop et en échange tu me donnes ce qui est important pour moi et que tu veux bien me donner.

En fait, c’est précisément ce que l’on fait en médiation.

Et quand on y pense, cette attitude relève du pur bon sens et n'est évidemment pas réservé aux conflits d’une certaine importance qui nécessitent l'intervention d'un tiers médiateur. Elle est à la portée de tous, pour autant qu'on le veuille, et on peut l’adopter du 1er janvier au 31 décembre, partout et dans tous les domaines de la vie : en famille, avec ses collègues, au supermarché et même au volant de sa voiture. Une attitude positive et constructive où l’intérêt de l’autre est idéalement aussi important que le sien et qui vise à rassembler plutôt qu’à diviser.

Certains me diront que tout cela est bien beau mais ne permettra pas d’éviter les conflits dont nous sommes quotidiennement témoins ou d’arrêter des gens comme Vladimir Poutine, et je les comprends. Mais si on n’arrive pas à s’entendre et à se parler sereinement et correctement entre collègues ou entre voisins, n’est-il finalement pas assez logique d’avoir des conflits à tous les niveaux ? Et si nous commençions déjà nous-mêmes, à notre échelle, à adopter cette attitude qui a fait ses preuves, en espérant que cela fasse tache d’huile et rayonne au-delà de notre entreprise, quartier ou cercle familial.

N’est-ce pas ce dont nous avons tous le plus besoin après deux ans de pandémie ?

Nous n’avons clairement rien à perdre à essayer, mais plutôt tout à gagner !

(1) www.mediationattitude.be