Les Afghans aussi méritent notre aide

Désespéré, le peuple afghan, tout comme le peuple ukrainien, a aujourd’hui plus que jamais besoin de notre aide. Pourtant, malgré les demandes des Nations unies, les instances d’asile belge rejettent par centaines les demandes d’asile des exilés afghans.

Par Pauline Delgrange, avocate chez Progress Lawyers Network

Le retrait des troupes étatsuniennes d’Afghanistan et la reprise du pouvoir par les talibans en août 2021 avait fait couler beaucoup d’encre. Le sort des exilés afghans en Belgique est, lui, resté sous le radar. Si, dans un premier temps, la Belgique avait suspendu le traitement des demandes d’asile des Afghans, en attendant d’y voir plus clair sur la situation dans le pays, la reprise des décisions a été annoncée le 2 mars dernier.

"Ils ne vous laissent pas être humain"

Khaled Hosseini, dans son roman Les Cerfs-volants de Kaboul, fait dire à son héros, au sujet des talibans, qu'ils ne sont pas seulement mauvais, "ils ne vous laissent pas être humain". Ce sont ces talibans qui sont au pouvoir actuellement, et qui ont mis en place un régime arbitraire et oppressif sans système judiciaire, infligeant des coups de fouet, des amputations, la lapidation des femmes et la peine de mort.

Alors que l’on s’attendait à une protection massive des personnes ayant fui ce pays, plongé dans une crise humanitaire sans précédent suite à la chute du gouvernement et au départ de l’aide internationale dont il dépendait, où les violations des droits humains sont légion et où la disparition des quelques appareils étatiques a fait place à une insécurité généralisée, ce sont des décisions négatives (de refus d’octroi du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire) qui pleuvent depuis quelques jours.

Appels des Nations unies

Dans le même temps, les Nations unies multiplient les appels à l’aide pour la population afghane. Le 15 mars 2022, le représentant spécial adjoint à la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) rappelait que la population afghane fait actuellement face à une crise d’insécurité alimentaire et de malnutrition aux proportions inégalées. Il s’effraye du fait que 95 % de la population n’a pas assez à manger et que 23 millions de personnes souffrent sévèrement de la faim, soit la moitié de la population afghane. Plus de 13 000 nouveau-nés sont morts depuis le début de l’année 2022, de la faim ou de maladies liées à la malnutrition.

La souffrance physique et mentale de la population est immense.

Depuis le retrait des troupes occidentales, peu d’informations nous parviennent mais la situation sécuritaire est instable et le pays est au bord de la guerre civile. Selon le général McKenzie, à la tête du Commandement central des États-Unis, la section locale de Daech, présente sur la majorité du territoire avec 4 000 combattants, va profiter du printemps pour reprendre les attaques terroristes en Afghanistan.

Ne pas rejeter les demandes

Dans ce contexte, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) publiait une note de guidance concernant l’Afghanistan, soulignant la crise humanitaire et insistant sur les conditions de sécurité totalement imprévisibles et les violations importantes des droits humains dans ce pays. Le HCR appelle dès lors tous les États à accueillir les Afghans fuyant leur pays et à ne pas rejeter les demandes de protection internationale pour le moment.

Pour la Belgique : peu de problèmes

Pourtant, les instances d’asile belge font exactement l’inverse de ce que recommande le HCR et s’empressent depuis quelques semaines de rejeter par centaines les demandes d’asile introduites par des ressortissants afghans.

On lit dans les décisions négatives que la reprise du pouvoir par les talibans aurait permis de réduire drastiquement la violence. Même une vulnérabilité psychologique extrême ou l’appartenance à une minorité religieuse ne permet pas de prétendre à une protection en Belgique. La minorité hazara, pourtant persécutée depuis des décennies par les talibans, ne rencontrerait pas de graves problèmes en Afghanistan, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) prétendant même que les talibans offriraient une protection des lieux de culte de cette minorité religieuse.

Le régime taliban, l’ennemi contre lequel l’Otan s’est battu pendant 20 ans, lors d’une guerre infinie qui a achevé la destruction de l’Afghanistan, ne pose donc plus de réel problème aux yeux du CGRA, l’instance chargée d’examiner les demandes d’asile en Belgique.

Même la crise humanitaire ne justifie pas une protection, selon le CGRA. Bien qu’il ne conteste pas que cette crise puisse représenter un danger pour la vie ou la dignité humaine des Afghans, désignant la sécheresse comme la responsable de la famine, il considère que la Belgique est exemptée de toute obligation en matière de protection internationale des ressortissants afghans de ce fait.

Sanctions imposées et famine

C’est nier la responsabilité de trente années de guerre dans la destruction des infrastructures agricoles et les multiples facteurs géopolitiques de cette crise. Début mars, l’ONG Human Rights Watch publiait une étude dénonçant la responsabilité des sanctions imposées à la banque centrale d’Afghanistan dans la famine actuelle. La Belgique est tenue, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit européen, d’offrir une protection aux Afghans dont la vie ou l’intégrité physique est en danger dans leur pays.

Pas d’hypocrisie opportuniste

Pourtant les Afghans ne seront, dans leur grande majorité, pas protégés en Belgique. Hormis les pousser dans la clandestinité et la précarité, quel sera l’impact de cette politique ? Il est évident que les Afghans ne retourneront pas volontairement vers un pays où leurs besoins de base et leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Va-t-on collaborer avec un régime paria, qui n’est reconnu par aucun État, dans le seul but d’expulser des personnes cherchant à survivre ?

L’élan de solidarité de l’État et du peuple belge à l’égard des Ukrainiens fuyant la guerre a montré que nous sommes capables de beaucoup mieux que cela. Le peuple afghan, tout comme le peuple ukrainien, a aujourd’hui plus que jamais besoin de notre aide. Notre démocratie mérite mieux que l’hypocrisie opportuniste qui prétend soudain ne plus voir l’ennemi absolu d’hier comme le persécuteur de sa population.