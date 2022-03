L’Ukraine de 2022 est-elle comparable à la Belgique de 1830 ?

Comparaison n’est pas raison, mais le raisonnement en politique internationale et sur la durée peut être semblable et faire espérer.

Une carte blanche de Charles-Ferdinand Nothomb, Ministre d'État

Souvenons-nous. La Belgique cherchant à établir son indépendance en 1830 doit faire face à un Poutine du Nord, le roi Guillaume de Hollande, incarnation de l’Ancien Régime, relégitimé en 1815 au royaume des Pays-Bas après Waterloo, mais avec racines historiques plus lointaines dans les 17 provinces bourguignonnes.

La révolution belge qui a affirmé l’indépendance et le caractère propre de la Belgique a dû résister contre le retour de l’ancien monarque.

La comparaison avec l’Ukraine peut sembler bizarre mais aussi offrir beaucoup de parallélisme, du déclenchement et peut-être la solution.

Le roi de Hollande, rejeté de Bruxelles par une insurrection en 1830, retire d’abord ses troupes, mais entame ensuite une reconquête.

L’intervention demandée par la Belgique d’un corps expéditionnaire venant de la France démocratique de Louis-Philippe, repoussera les troupes hollandaises sur leur territoire.

L’indépendance territoriale était dès lors assurée, mais n’était pas reconnue par l’occupant du Nord (le roi de Hollande). Celui-ci a mis neuf ans pour accepter l’indépendance des Pays-Bas du Sud (la Belgique), non sans exiger des compensations, dont les plus douloureuses furent : 1) l’abandon de deux demi-provinces ; 2) l’acceptation par la Belgique d’une neutralité garantie par toutes les monarchies européennes.

Comparons avec l’Ukraine de 2022

Dans la comparaison avec 1830, la Russie de 2022 de M. Poutine est le Royaume du roi de Hollande après 1830.

La grande Russie rêvée par l’ex-URSS, c’est le Royaume des Pays-Bas de 1815 à 1830.

En 2022, les frontières de l’Ukraine vers l’Ouest sont celles de 1945 au moment où les frontières de l’URSS victorieuse - incluant l’Ukraine - se réélargissent jusqu’à la nouvelle frontière polonaise (elle-même reportée vers l’ouest). Le tout est conforté par la présence de l’Armée rouge (de l’URSS) dans l’ensemble communiste de "l’Europe de l’Est". Plus tard, ils s’appelleront les pays d’Europe centrale et orientale (PECOS) puis Europe centrale.

Il y a donc eu plusieurs changements de frontières entre 1939 et 1989… comme pendant l’expansion française de 1789 à 1815.

Après 1989, la dissolution de l’URSS en 1991 et l’indépendance des pays d’Europe centrale et orientale ont donc ramené la frontière militaire de la Russie aux frontières de l’État URSS devenues frontières ouest de la Biélorussie et de l’Ukraine. Elles ont ramené vers l’est les frontières du monde occidental, donc de l’Europe, par l’émancipation de la Pologne et de la Roumanie. Celles-ci vont ensuite demander l’adhésion à l’Union européenne et à l’Otan obtenue en 2004.

Le déclenchement de la reconquête russe en 2022 vise à s’opposer à l’indépendance ukrainienne proclamée et surtout à empêcher son désir de se rattacher aux institutions de l’Europe occidentale (Union européenne et Otan).

Retour à la Belgique… en 1839

Il fallut neuf ans au roi de Hollande pour reconnaître l’indépendance totale de la Belgique. Celle-ci consentira à sa neutralité, garantie par les puissances européennes, mais perdra deux demi-provinces, le Luxembourg dont la capitale était contrôlée par une garnison prussienne et le Limbourg.

Le roi des Pays-Bas s’est retiré sur son territoire, le roi des Français aussi, et la Belgique a pu développer son indépendance.

Et pour l’Ukraine en 2030 ?

Comparaison n’est pas raison, les faits historiques sont de dimensions chronologiques et géographiques différentes, mais le raisonnement en politique internationale et sur la durée peut être semblable et faire espérer.

Les faits seraient parallèles : l’Otan restera aux portes de l’Ukraine comme la Grande-Bretagne aux portes de la Belgique, l’indépendance ukrainienne sera garantie par la réalité internationale et l’envahisseur russe ramené dans ses frontières.

Mais l’Ukraine indépendante devra proclamer sa neutralité garantie dans le contexte des alliances militaires.

Et entre la puissante économie de l’Union européenne et l’économie russe voisine, elle profitera aussi de l’ouverture des frontières.

Est-ce utopique ? Cela rétablirait la paix en Europe ?

Le président ukrainien a ouvert la porte à un compromis en ce sens par sa déclaration à la TV américaine après avoir galvanisé la résistance ukrainienne.