"Journal de survie de Nadiya" : D’Ukraine avec espoir

Je suis prise de doutes. Nous voilà pas loin de Lviv dans un hôtel modeste au calme dans une ambiance artificielle. Même si cela nous fait du bien de pouvoir se reposer, l’ambiance est morose. Hier nous avons fait la route, pénible au début, puis la longue route nous a offert un dernier regard sur le fleuve Dnipro avant de s’enfoncer au loin vers l’ouest, dans le pays de nos terres noires et fertiles, enviées par Poutine. L’essence est encore disponible. La route a défilé sans trop d’encombre, Dieu merci. Au petit-déjeuner on retrouve des gens qui sont dans la même situation que nous. On a tous laissé nos affaires sur place, ce à quoi on tient, sans savoir si on le reverra un jour. Tout le monde est gentil et attentif, mais en même temps on se déplace en silence, comme des zombies. De-ci de-là, un enfant qui pleure, une voix qui s’élève, des gens qui s’excusent d’exister.

Ce qui est un peu difficile à gérer, c’est que même ici,l’administration s’impose à nous, on doit se signaler et s’inscrire comme réfugié, adapter le permis de conduire et d’autres tracas administratifs. En même temps, cela veut dire que le pays reste très organisé et structuré, mais cela a bien sûr son revers de médaille. C’est presque dérangeant d’être ici, la vie est pratiquement normale, toute notre misère est loin, mais on se sent coupable d’avoir quitté notre ville bien aimée et nos amis qui sont encore là. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. En ville, soudain le bruit des sirènes retentit et notre cœur se met à battre plus fort.

J’avais acheté un appartement près de ma mère vers Boutcha. Tout est détruit là-bas. Et reverra-t-on un jour notre appartement qu’on a quitté… ‘provisoirement’, un provisoire définitif ? Comment faire pour reconstruire ? Est-ce que j’en aurai seulement l’occasion un jour ? Que faire ? On ne peut rester cloîtrés ici, sans projet, sans but. Nous avons décidé de remonter vers la Pologne. On connaît un peu de monde là-bas qui peut nous aider. En Belgique aussi, Alain me dit pouvoir m’accueillir et je sais que c’est un pays ô combien accueillant. Mais ça, c’est encore une décision trop lourde pour l’instant, avec une grande distance et un abandon encore plus lourd. Tout ce que j’espère, c’est que je puisse y venir un jour… en vacances. (Vous voyez ? Malgré tout, on se fait encore toujours des rêves, cela nous permet de vivre).

Ma tête tourne. Tant de décisions à prendre dans des conditions si difficiles. Nous faisons nos bagages, la décision est prise. Une longue route et sûrement beaucoup de tracas. Mais on a déjà affronté tellement de choses. Je ne veux pas décevoir mes amis lecteurs, je serai contrainte d’espacer mes bulletins, je serai sur la route et pas toujours connectée. Merci pour votre compréhension et vos encouragements.

Nous avons l'intention de survivre. Pas le choix.