Fini le maître devant le tableau noir

Carte blanche de Bernard De Commer, ancien permanent syndical au SEL-SETCa

Le Pacte pour un enseignement d’excellence a été vilipendé largement dans les salles de profs mais aussi lors de la manifestation des enseignants place Surlet de Chokier, ce 10 février dernier. Et tout laisse à penser qu’il en sera encore de même à l’occasion de cette deuxième journée de mobilisation dans l’enseignement, ce 29 mars.

On lui reproche essentiellement, du côté des syndicats, une augmentation de la charge de travail, entre autres au plan administratif (le dossier d’accompagnement des élèves), mais encore l’implantation du tronc commun et les rythmes scolaires.

Volonté de lutter contre les inégalités

On entend, par contre, peu parler de la volonté affichée par le Pacte de lutter contre les inégalités scolaires qui engendrent le redoublement, le décrochage scolaire, l’orientation précoce vers des filières perçues comme des filières de relégation (l’enseignement professionnel). Or, justement, le dossier d’accompagnement de l’élève, le tronc commun, les plans de pilotage et même les rythmes scolaires s’inscrivent dans cette volonté de lutter contre les inégalités scolaires en veillant scrupuleusement à ce qu’aux inégalités sociales préexistantes ne s’ajoutent d’autres inégalités induites par l’école.

Décret "discriminations positives"

Cette volonté n’est pas neuve.

Ainsi, le décret dit "discriminations positives", le 30 juin 1998, donne-t-il aux écoles fréquentées par des enfants de milieux socioculturels faibles, des moyens supplémentaires humains ou de fonctionnement. Ce décret amène malheureusement une ghettoïsation de ces établissements puisqu’une liste les reprenant est établie et ne rencontre guère les objectifs qu’il s’était fixés. En fait, et pour faire court, les discriminations qui ne devaient être que temporaires ont eu tendance à devenir définitives.

Décret "financement différencié"

Le décret dit de "financement différencié" du 28 avril 2004 va le remplacer. Il vise non seulement à donner plus de moyens aux écoles accueillant des populations en difficulté, mais il souhaite aussi créer plus de mixité sociale : un élève issu de milieu socioculturel faible "rapporte" plus à l'établissement qui l'accueille, l'idée étant que les écoles de "bonne réputation" acceptent en leur sein ce type d'enfants. Ce décret, lui aussi, ne donna guère de résultats.

Décret "encadrement différencié"

On imagina alors un "encadrement différencié" au sein de l’ensemble des établissements scolaires en communauté française

Ce fut alors le tour du décret du 30 avril 2009 organisant un "encadrement différencié" au sein des établissements scolaires de la communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité.

Il consiste à attribuer de manière objective et proportionnée des moyens humains et financiers complémentaires sur base de critères socio-économiques des quartiers dont sont issus les élèves. Ces moyens doivent permettre aux écoles d’y promouvoir des actions pédagogiques visant à atteindre les objectifs visés dans le décret "Missions" du 24 juillet 1997 (et repris d’ailleurs dans le Code de l’enseignement, titre IV, décret du 3 mai 2019 tel que modifié).

Ce décret "encadrement différencié" lui aussi, ne semble pas répondre entièrement aux attentes, à en croire les chiffres relatifs au décrochage scolaire allant souvent de pair avec la relégation scolaire. En 2020, le pourcentage de 18-24 ans qui ont quitté prématurément les bancs de l’école, donc sans aucune qualification, s’élevait à 9,7 % chez les 18-24 ans résidant à Bruxelles, 9,8 % en Wallonie. C’est effectivement les chiffres les plus bas de ces vingt dernières années. Mais pas de triomphalisme face à des chiffres qui frôlent quand même les 10 %.

Pourquoi ça n’a pas marché

Ce qui n’a pas marché ou plutôt pas tout à fait marché, c’est parce que, me semble-t-il, l’école est restée égale à elle-même dans sa structure, son organisation.

Elle doit donc changer - et en profondeur - en s’inspirant de l’avis 112 du 25 novembre 2005 émis par le Conseil de l’éducation et de la formation : "La formation initiale des enseignants et leur formation en cours de carrière doivent mettre l’accent sur des compétences qui les aideront à donner à leurs élèves une vue large du monde, en plus de les former à une bonne connaissance de leur matière, une attitude pédagogique et de leur donner la volonté de continuer à se former."

Le métier d’enseignant est resté l’héritier de la massification entamée significativement après la Grande Guerre. Pour faire bref et de manière un peu caricaturale : le maître devant son tableau noir comme seul détenteur du savoir qu’il lui revient de transmettre aux élèves qu’il a devant lui. Or, aujourd’hui, à l’ère des T.I.C, l’école n’est plus la seule source de transmission des savoirs. Elle se doit de passer à autre chose.

D’abord un pédagogue

Mais on l’a vu durant la pandémie et son corollaire l’enseignement à distance : le facteur humain reste fondamental dans l’acte d’enseigner.

Le prof d'après-demain sera avant tout un pédagogue, c'est-à-dire ayant une attitude pédagogique au sens où Célestin Freinet le pensait : "C'est l'enfant lui-même qui doit s'éduquer avec le concours des adultes. Nous déplaçons l'acte éducatif : le centre de l'école n'est plus le maître mais l'enfant."

Cela n’enlève évidemment rien à ses compétences : un prof de math restera un prof de math. Mais il s’inscrira dans un système éducatif où il travaillera en équipes, en complémentarité, dans une approche qualité, où il sera responsable devant lui-même, ses collègues et la société. Sa définition de temps de travail ne se déclinera plus seulement en périodes de cours mais en temps de présence sur son lieu de travail. Certes avec des balises, car il n’est pas question de laisser faire tout et n’importe quoi. Quant à la gouvernance des établissements, le leadership tant réclamé par les directions actuelles, elle pourra s’établir sur des objectifs, des choix de moyens et un contrôle des résultats élaborés en équipe éducative.

Le pacte heurte et insécurise, mais….

Bien sûr, les enseignants devront être formés à cette manière de travailler. Comme le souligne Monique Baus dans La Libre du 20 janvier 2022 : "… la réforme (de la formation initiale) consacre le passage de la formation des étudiants qui se destinent à enseigner dans le maternel ou bien le tronc commun de 3 à 4 ans. Les futurs professeurs seront désormais formés via une co-diplomation entre les hautes écoles, les universités et les écoles supérieures des arts. Le texte précise également les domaines de compétences génériques à développer, quelle que soit la filière suivie, par tous les futurs enseignants francophones, permettant de répondre aux besoins de la mise en œuvre du Pacte pour un enseignement d'excellence. Par ailleurs, l'étudiant devra dorénavant réaliser un stage de longue durée au cours d'une année scolaire/académique."

Le Pacte, pour conclure, me paraît être un outil intéressant, pertinent même, pour lutter contre les inégalités scolaires. Il va dans le sens d’une révolution des mentalités et c’est sans doute la raison pour laquelle il se heurte à ce que l’on entend dans les salles de profs, à ce qu’ils expriment parfois sur les réseaux sociaux.

En fait, il demande, ni plus, ni moins, aux enseignants d’abandonner leur statut de "prof devant le tableau noir", pour se lancer dans une expérience qui les insécurise, certes, mais tellement passionnante en regard de la lutte contre les inégalités scolaires, les inégalités tout court.

Titre et chapô sont de la rédaction.