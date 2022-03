La vraie sagesse est le paradoxe

On ne peut parler qu’en paradoxes. Là est la vraie sagesse ! La vérité n’est pas un bloc de béton, mais une tension. Le bloc de béton, on aurait trop vite la tentation de le jeter à la tête de l’autre. La tension nous traverse tous, elle nous permet de mieux nous comprendre les uns les autres, car là est précisément la beauté de la vérité, tout comme la beauté d’une symphonie réside dans les va-et-vient entre les différents sons, les différentes notes et même les changements de rythme.

Un paradoxe permet d’éviter l’opposition, il invite à articuler les contraires. Le pape François aime comparer la contradiction, où l’on s’oppose, à la contraposition, où l’on rencontre une autre position que la nôtre pour, ensemble, aller plus loin. On ne va pas sur une jambe, dit la sagesse populaire !

Voici quelques paradoxes pour illustrer mon propos, et surtout pour inviter les lecteurs à penser tout en nuances, selon le titre d'un livre récent de Jean Birnbaum, Le Courage de la nuance (Seuil 2021).

Le chemin et l’horizon

Il faut vivre "ici et maintenant", insiste-t-on aujourd'hui. Certes. Soyons enracinés dans le présent, bien sûr, mais n'oublions pas que l'horizon rend la marche plus belle. Si je n'ai pas d'objectif, si je ne me formule pas de projets, à quoi sert-il de marcher "ici et maintenant" puisque je ne dois aller nulle part ? "La mémoire et l'attente doivent animer le présent" (Henri Laux).

Oui, je suis libre, mais - autre paradoxe - je suis aussi conditionné, et ce n'est pas seulement négatif. Certes, il y a des conditionnements qui sont des prisons, mais il y en a d'autres qui nous enrichissent. De plus, nos libertés se conditionnent mutuellement, elles ne sont pas solitaires, mais relationnelles. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, dit-on souvent. Je préférerais : elle commence là où je rencontre quelqu'un d'autre et qu'ensemble nous pouvons nous enrichir. 1+1 = 3 ou, comme disait Pascal, "le tout est plus grand que la somme des parties".

Le "lâcher-prise" est une expression fréquente aujourd’hui. Trop souvent, en effet, nous nous agrippons, nous prenons possession, nous nous accrochons, et du coup, nous nous crispons, nous nous raidissons. Mais il faut aussi prendre ou reprendre sa vie en mains. Que vais-je faire des jours qui me sont donnés ? Il ne faudrait pas que le lâcher-prise devienne passivité.

Dieu est tout-puissant. Il sait tout, il voit tout, il décide tout, répétait-on jadis. Certes, mais on a sans doute trop insisté sur sa puissance, la rendant écrasante et nous confisquant notre liberté, nous réduisant à l’immobilisme ou au fatalisme. Aujourd’hui, et heureusement, on insiste sur la faiblesse de Dieu, car l’amour est aussi fragilité, vulnérabilité. François Varillon parlait de l’humilité et de la souffrance de Dieu. Dieu est tout-puissant, mais il est aussi extrême faiblesse, lui qui, en Jésus, est entré à bas bruit dans notre histoire humaine.

S’engager dans la confiance

"Sans moi, vous ne pouvez rien faire", lit-on dans l'évangile de Jean. Oui, mais il faut garder cette phrase en tension avec notre action, notre engagement. Un jésuite du XVIe siècle a résumé en un paradoxe la pensée d'Ignace de Loyola, le fondateur de son ordre : "Prie comme si tout dépendait de toi, et agis comme si tout dépendait de Dieu." Lisez attentivement !

L'espérance est de l'ordre de la volonté, mais aussi de la confiance. Certes, c'est moi qui construis mon avenir, mais comme a pu l'écrire le philosophe Gabriel Marcel, "l'espérance, c'est appliquer ma volonté à ce qui ne dépend pas d'elle". En effet, si je veux changer le monde pour qu'il corresponde à mon idéal de fraternité, je suis invité à faire ma part. Cela ne suffit cependant pas. Il me faut encore faire confiance, oser compter sur les autres qui feront aussi leur part. Le monde de demain dépend donc de moi, mais pas que de moi. Cela ne permet pas de tirer mon épingle du jeu, mais m'invite à agir, confiant que chacun fait de même, autant qu'il peut.

Voilà donc quelques paradoxes qui permettent sans doute de vivre de manière plus nuancée. Il y en a bien d’autres. À chacun d’en continuer la liste.