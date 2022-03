Pourquoi tant de pays africains sont-ils proches de la Russie?

L’abstention et le vote négatif de 17 pays africains sur la résolution de l’Onu du 2 mars 2022 condamnant la Russie ne sont pas étonnants quand on connaît les pratiques hypocrites du monde libre en matière d’aide au développement.

Une carte blanche de Jean-Jacques Schul. Directeur général honoraire de la Banque européenne de développement, fondateur et administrateur d'IDAY-International.

L’abstention et le vote négatif de 17 pays africains sur la résolution de l’Onu du 2 mars 2022 condamnant la Russie pour son invasion de l’Ukraine ont surpris les Occidentaux. Ce qui est étonnant, c’est qu’ils ne furent pas plus nombreux.

Prorégime autocratique

Premièrement, la plupart des pays africains restent des partisans incertains de la démocratie et des marchés libres et ouverts car ces systèmes fragilisent la mauvaise gouvernance de leurs dirigeants. Là où un semblant de démocratie existe, il s’agit principalement de démocratie représentative. Or, sans démocratie participative, la démocratie représentative reste une mascarade, avec des autocrates se succédant l’un à l’autre. Il est donc pour eux logique de prendre parti pour le régime autocratique russe.

Liens historiques

Deuxièmement, historiquement, de nombreux pays africains ont entretenu des liens particuliers avec la Russie, héritière de l’URSS. Lorsque, dans les années 1960, de nombreux pays africains devinrent indépendants, ils ont fui leurs anciens colonisateurs et leur partenaire, les États-Unis, et se sont jetés dans les bras de l’URSS, la principale puissance mondiale alternative. Ils étaient également attirés par le système politique communiste, plus équitable en apparence.

Cette tendance inquiétait suffisamment les dirigeants occidentaux pour qu'ils lancent des contre-mesures : ils ont créé ce qu'on appelait alors "l'aide au développement", aujourd'hui appelée par euphémisme "coopération au développement". Le fait que l'aide au développement ait été largement conçue pour contrer le penchant des nouveaux pays indépendants pour le communisme transparaît dans le titre du livre de Walt Whitman Rostow, le concepteur américain de l'aide au développement : L es Étapes du développement : un manifeste anticommunis te .

Sceptiques vis-à-vis des "donateurs"

Troisièmement, si aujourd’hui de nombreux pays africains restent sceptiques quant aux intentions réelles de leurs anciens colonisateurs, c’est parce que la soi-disant "aide au développement" du monde occidental reste essentiellement destinée à servir les intérêts des donateurs plutôt que ceux des bénéficiaires visés.

La très grande majorité des analystes objectifs de l’impact de l’aide au développement depuis la fin des années 70 concluent que l’aide n’a pas contribué à réduire les disparités de revenus entre les pays riches et les pays pauvres, ni celles entre riches et pauvres au sein des pays récipiendaires d’aide. Plus récemment, des spécialistes comme l’économiste William Easterly, ancien agent de la Banque mondiale et professeur à l’Université de New York, le professeur Clark Gibson, directeur du programme d’études internationales et codirecteur du centre d’économie politique africaine de l’Université de San Diego, et surtout le professeur Angus Deaton, Prix Nobel d’économie 2015, ont démontré que l’aide étrangère avait au contraire un impact négatif sur le développement des pays bénéficiaires. Plus un pays reçoit de l’aide étrangère, moins il se développe.

Les causes de cet impact négatif sont nombreuses. Rappelons ici seulement un document de travail de 2009 du Fonds monétaire international qui démontre l’impact dominant des politiques du pays donateur sur la performance de son aide étrangère (beaucoup plus important que la qualité de gouvernance des pays bénéficiaires de l’aide) et la désignation du Royaume-Uni, de la France et de la Belgique comme les principaux coupables, par coïncidence (?) les principaux pays colonisateurs.

Le point de vue de Poutine

Puisque le sujet de la performance de l'aide étrangère se pose dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, il est intéressant d'examiner le point de vue de M. Vladimir Poutine sur le sujet. Alors que son attaque barbare contre la population ukrainienne reste impardonnable, son point de vue exprimé dans son discours à la conférence sur la sécurité de 2007 à Munich mérite attention. Ses mots : "Beaucoup parlent de la lutte contre la pauvreté. Que se passe-t-il réellement dans ce domaine ? Des ressources financières sont allouées à des programmes d'aide aux pays pauvres… Mais, pour être honnête - et beaucoup ici le savent aussi -, elles sont liées au développement des entreprises du même pays donateur (il aurait pu ajouter "et des ONG"). Et dans le même temps, les pays développés maintiennent leurs subventions agricoles et limitent l'accès de certains pays aux produits de haute technologie (un effet tout aussi destructeur résulte des "Accords de partenariat pour une pêche durable" de l'Union européenne). Et disons les choses telles qu'elles sont : une main distribue l'aide charitable tandis que l'autre non seulement préserve le retard économique, mais en récolte également les bénéfices. La tension sociale accrue dans les régions déprimées entraîne inévitablement la croissance du radicalisme, de l'extrémisme, nourrit le terrorisme et les conflits locaux… Et si tout cela se produit… il y a de plus en plus le sentiment que le monde dans son ensemble est injuste, alors il y a un risque de déstabilisation globale."

Il aurait pu ajouter "et engendre des millions de morts inutiles, non seulement les milliers lors de tentatives d’émigration clandestine, mais aussi ceux qui succombent aux affres des maladies tropicales pour lesquelles pourtant des cures accessibles existent".

Hypocrisie du monde libre

Si l'Europe et les États-Unis veulent convaincre davantage de gouvernements africains de la supériorité des politiques du monde libre, ils devraient écouter les appels répétés de ces derniers en faveur du "commerce et non de l'aide (trade not aid)" et "décoloniser" effectivement leurs pratiques d'aide étrangère. Poutine s'est peut-être tiré une balle dans le pied en faisant la guerre en Ukraine, mais il a raison en ce qui concerne les pratiques hypocrites du monde libre en matière d'aide étrangère. L'attitude de bon nombre de pays africains aux Nations unies l'a montré.

>>> Titre et chapô sont de la rédaction. Titre original : "Invasion de l’Ukraine et coopération occidentale au développement de l’Afrique".