Que cachent nos politiques de "prolongations"

Une carte blanche de Philippe Defeyt, économiste.

Pour rappel, voici la définition du Petit Robert du verbe "Prolonger" : "1. Action de prolonger dans le temps ; temps prolongé. Ex : obtenir une prolongation de congé. 2. Sports. Chacune des deux périodes supplémentaires qui prolongent un match en vue de départager deux équipes à égalité. Jouer les prolongations ; au figuré, poursuivre une activité au-delà du terme prévu."

On peut prolonger beaucoup de choses : une exposition ou une pièce de théâtre (plutôt une bonne chose), un match (ce qui ajoute du piment mais peut aussi découler d’un jeu médiocre), l’existence des Provinces (leur disparition est l’arlésienne wallonne par excellence), une organisation (il y en a de toutes les sortes depuis les ASBL jusqu’aux outils économiques) alors qu’elle a fait son temps (au hasard : l’Office national des vacances annuelles), une présidence (d’ASBL, d’entreprise, de parastatal, de chef de gouvernement, etc.), parfois souhaitée, par choix positif ou par défaut (on a vu ainsi le président italien prié de rempiler alors qu’il n’en voulait plus), parfois redoutée parce que toute fonction érode créativité et dynamisme, une législation qu’on ne parvient pas à changer ou des mesures (au hasard : les mesures corona) qu’on ne souhaite pas modifier (la pente glissante de la facilité) et encore moins évaluer, une procédure judiciaire (chouette : encore une prescription ou un délai déraisonnable ou une manœuvre dilatoire), des modes de vie destructeurs de la nature, etc., etc.

Par contre, on voit mal prolonger le Carême ou le Ramadan (la durée convenue est supposée avoir été suffisante), un confinement si ce n’est pas indispensable, une mesure impopulaire (au hasard : limiter la vitesse sur les routes pour répondre au défi énergétique - oui, c’est vrai, on ne l’a pas encore fait), un dispositif qui n’a pas servi à grand-chose (dans ce cas l’enterrement se fait dans la plus stricte intimité), etc., etc.

Le hasard fait que le jour même où il évoque la prolongation de l’activité de deux réacteurs nucléaires, un quotidien national annonce que le Conseil des ministres a décidé de prolonger l’utilisation des prisons de Saint-Gilles et Termonde ; quelques jours avant, on avait prolongé certaines mesures pour atténuer l’envolée des prix énergétiques (et le Premier ministre a déjà annoncé qu’on les prolongerait si nécessaire en septembre) ; un peu avant on avait prolongé le chômage temporaire corona ; et tout récemment on vient de prolonger la TVA réduite à 6 % sur les démolitions-reconstructions.

Assez d’exemples, essayons de construire une typologie ; une prolongation peut-être implicite ou explicite, se faire par facilité ou par choix positif, être heureuse ou malvenue, résulter d’une inaction plus ou moins prolongée ou par nécessité contingente, être voulue ou subie, être préparée ou improvisée, être anticipée ou entretenir l’incertitude, préparer une bifurcation ou consolider une impasse.

Mais, le plus souvent, prolonger est rarement porteur ou expression d’une dynamique positive.

La décision de prolonger est souvent implicite, signifiant par là qu’on ne s’interroge pas sur le pourquoi et le comment (pas d’évaluation, ni de réflexion sur l’efficacité et l’efficience).

La décision de prolonger résulte souvent de l’inaction (parfois de longue durée) ou de l’incapacité de construire un consensus actif (plutôt que de se contenter du plus petit commun dénominateur).

La décision de prolonger est souvent le résultat du lobbyisme de ceux qui profitent de telle ou telle mesure.

La décision de prolonger résulte souvent d’un manque de vision ou de la facilité ; elle peut aussi résulter de financements insuffisants.

La décision de prolonger traduit souvent l’incapacité de construire des mécanismes structurels pour répondre aux problèmes dits circonstanciels (beaucoup de mesures corona plus ou moins improvisées étaient nécessaires parce qu’on n’avait pas géré des problèmes comme l’adaptation des cotisations des indépendants aux fluctuations de revenus ou le précomptage des allocations de chômage) ; a contrario pas besoin de prolonger une mesure ou un dispositif qui a fait ses preuves puisqu’on fera tout - on peut l’espérer - pour les pérenniser.

La dynamique schumpeterienne (le processus de destruction créatrice résultant de l’innovation) vaut pour l’économie comme pour d’autres structures ; elle concerne aussi les postes et mandats.