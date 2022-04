En Belgique francophone, les intellectuels restent en retrait. C’est un lourd handicap.

Une chronique de Frédéric Chardon, journaliste.

En France, bien plus qu’en Belgique, la tradition politique injecte dans le circuit médiatique de nombreux intellectuels. Ces derniers ne se contentent pas de publier des livres mais vulgarisent également leur pensée dans les pages débats des grands journaux et dans les émissions radios ou télévisées. Avec plus ou moins de bonheur, ils acceptent le danger de prendre parti et d’être contredits publiquement. En cela, ils sont les héritiers de Raymond Aron, grande figure intellectuelle du XXe siècle.

Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris puis au Collège de France, il se voulait le témoin et le commentateur des événements de son temps. Très jeune, il avait décidé d'être un observateur critique de l'histoire en train de se faire. Un "spectateur engagé", selon son expression. Pendant trente ans, libéral et atlantiste, opposé à Sartre, il jouera le rôle d'éditorialiste au Figar o tout en établissant une œuvre scientifique incontestable.

Fin connaisseur de Marx, qu'il admirait, ce penseur inclassable s'est opposé à la complaisance des intellectuels de son époque à l'égard du totalitarisme communiste. Le prix qu'il paiera sera celui de la solitude. "J'ai été un homme seul face à l'histoire et aux modes intellectuelles", avait-il confié. Il se placera souvent du bon côté de l'histoire, commettra quelques erreurs, mais toujours veillera à laisser sa pensée buter contre le mur de la réalité. Sans illusions, Raymond Aron savait combien l'histoire est tragique et la démocratie libérale une chose fragile.

Aujourd’hui, longue est la liste des intellectuels qui, en France, prennent le risque de tremper leurs abstractions dans le bain du réel. Ils publient des essais accessibles qui dépassent le cadre du travail académique. Ils n’avancent pas masqués, ils reconnaissent leur prisme idéologique.

Dans la jeune génération, nous pourrions citer, à gauche, l'économiste Thomas Piketty. En sortant l'année dernière Une brève histoire de l'égalité, cet ancien conseiller de Ségolène Royal et de Benoît Hamon a fixé en place publique un cap progressiste : "le socialisme démocratique, écologique et métissé". Sans la lutte des ambitions qui atomise la gauche, ce petit ouvrage réclamant un approfondissement égalitariste aurait pu constituer le plus petit dénominateur commun fondant une candidature unique aux présidentielles.

Autre exemple, de droite cette fois : celui du sociologue conservateur québecois, Mathieu Bock-Côté. Admirateur de Raymond Aron, il se définit lui-même comme un spectateur engagé. Il pourfend avec passion l'empire du politiquement correct et ses deux cerbères anglo-saxons, le "wokisme" (wokeness) et la cancel culture. Très présent dans les médias français, il puise à la source de ses ouvrages incisifs pour élaborer ses chroniques.

Et en Belgique ? La confrontation des esprits semble moins féconde. On y assiste davantage à des querelles d'experts, les intellectuels restent en retrait. Marguerite Yourcenar écrivait que la Belgique était "l'un des pays les plus philistins d'Europe"… Ce cruel trait de plume contenait sans doute une part de vérité. En particulier, au sud du pays.

Professeur émérite à l'UCLouvain, fondateur de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale, Philippe Van Parijs constatait en 2018, dans La Libre, le manque de brio du débat public. "En Belgique néerlandophone, on trouve des médias qui ont plus de moyens, et une intelligentsia qui s'investit davantage dans le débat. Côté francophone, nous sommes un peu phagocytés par les débats français, et il existe un déficit de discussions sur certaines questions proprement belges."

Voilà un lourd handicap pour les francophones, contraints de nourrir leur réflexion dans les débats qui vivent en France et d’en chausser les lunettes déformantes. Il s’agit d’une forme d’aliénation culturelle puisque les questions en suspens dans notre pays se posent en des termes parfois fort différents. À la recherche de sa propre place dans un pays multicommunautaire, le Belge francophone est-il concerné par l’actuelle préoccupation identitaire française ? De même, la laïcité républicaine est plus intransigeante que notre neutralité constitutionnelle, les questions éthiques ne se posent pas de la même manière, le mode de scrutin majoritaire ne produit pas les mêmes rites politiques que le scrutin proportionnel…

La vie des idées en France est vivifiante, souvent brillante pour qui prend la peine de chercher la qualité. Toutefois, ne comptons pas uniquement sur un débat mené ailleurs et par d’autres pour penser notre propre société. Sur le modèle aronien, les Belges francophones ont besoin de leurs propres spectateurs engagés.