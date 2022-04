Le pifomètre, cet outil formidable qui mesure, évalue et nous permet de gagner tous les débats

Une carte blanche de Luc de Brabandere, philosophe d'entreprise (1)

L’homme est la mesure de toute chose" ! Tout a commencé il y a bien longtemps avec cette affirmation du sophiste Protagoras. Car l’homme devenu sa propre référence se mit alors à mesurer le monde avec ce qu’il avait sous la main. Plus précisément, il se mit à compter en pouces, en brasses, en pieds ou encore en coudées.

Les disciples de Protagoras ont innové et introduit de l’outillage. L’homme reste la mesure de toute chose, mais il peut désormais faire une estimation à la louche, voire à la grosse brosse…. On n’arrête pas le progrès, voilà maintenant qu’on peut mesurer et nettoyer d’un seul coup.

Mais dans le secteur de la mesure, la grande invention est et reste bien sûr celle du pifomètre. Un succès foudroyant et une appellation qui date du jour où l’homme s’est mis à regarder avec ses narines, et à évaluer les choses à vue de nez.

À la fois canif suisse du café du commerce, arme de persuasion massive et passe-partout des débats politiques, le pifomètre est l’outil indispensable pour quiconque souhaite parler pour ne rien dire, donner des explications qui n’en sont pas ou encore convaincre sans argument.

On ne cesse d’ailleurs de l’améliorer. Apple vient d’annoncer la sortie prochaine de l’iPif, un pifomètre connecté qui intègre cookies et fake news. Il est distribué par la société Approximus et, sans surprise, fonctionne même quand on se trompe de password.

Le variant iota

Le pifomètre est un instrument universel, il peut tout mesurer !

Commençons par les volumes. Quand la quantité est grande, les unités les plus fréquentes sont la "volée", la "tapée" et la "flopée". L’imprécision ne porte pas à conséquence car on peut toujours en remettre une couche. Quand la quantité est petite, voire minuscule, on utilisera plutôt - en ordre décroissant - la "pincée", le "chouïa", la "rawette", le "quart de poil" ou encore - mais là il faut avoir vraiment de très bons yeux - le "fifrelin".

Dans le cas particulier des volumes financiers, les choses peuvent coûter une "fortune", un "paquet" ou un "pont", parfois même elles peuvent coûter "bonbon". Quand elles ne valent pas un "clou", ou pas même une "chique", on dira alors qu’elles ne valent pas "tripette".

À la conclusion d’une bonne affaire, on dira que c’est "trop bien". Ce qui est pour le moins paradoxal parce que trop veut précisément dire que ce n’est pas bien…

Le pifomètre permet de mesurer les grandes distances - cela fait une fameuse trotte jusque-là - mais aussi les déplacements minuscules, dans quel cas on privilégiera le iota, même si personne n’a encore réussi à bouger quelque chose d’un iota.

Au four et au moulin

Pour mesurer le temps, le pifomètre a recours à des unités très variées. Cela va durer "perpette". Cela fait un "bail", une "paye", une "plombe" que je ne l’ai pas vu ! Cela fait une "éternité" que cela dure ! Ce qui suppose évidemment que l’éternité est limitée dans le temps, mais le pifomètre n’en est pas à un paradoxe près.

Il déstabilise même les mathématiciens et les logiciens les plus aguerris. Comment comprendre par exemple que si quelque chose coûte "trois fois rien", il faille néanmoins payer quelque chose pour l’acquérir ? Comment expliquer également que deux expressions différentes comme "J’en ai pour une minute" et "j’en ai pour deux minutes" aient la même signification ? Au passage, on pourrait se demander combien il y a de petites secondes dans une petite minute, et quelle est la vraie différence entre un instant et un petit instant.

Une unité pifométrique très pratique et multifonctions est le "bout". Car un bout peut être simplement un bout, mais il peut également être qualifié de différentes manières. Cela a pris "un bon bout de temps" parce que c’était "un sacré bout de chemin".

On entend parfois dire à propos de deux situations qu’elles ne sont "pas comparables". C’est pour le moins étonnant, car pour affirmer cela, il est nécessaire de les comparer, non ? Les deux situations sont donc bien comparables ! Ce que sous-tend l’affirmation, c’est qu’il n’y a pas de mesure commune aux deux situations, et qu’il n’est donc pas possible d’exprimer le résultat de la comparaison. Sauf bien sûr à l’aide d’un pifomètre…

Critique de la raison pifométrique

De nombreuses autres questions surgissent. Est-ce qu’une grandeur peut exister sans un appareil pour la mesurer ? L’idée de température est indépendante certes du thermomètre, mais sans elle, je ne peux le construire. Alors qui vient en premier ? La mesure ou l’instrument de mesure ? Qui contribue le plus à appréhender le temps de manière précise, est-ce l’horloger ou bien le physicien ?

En philosophie, il est impossible de trancher. Pour certains, c’est la mesure même qui définit la grandeur à mesurer ; pour d’autres, il existe quelque chose indépendamment de la mesure : la grandeur. Mais tous reconnaissent l’importance des ordres de grandeur. Comme disait Nicolas Rouche que j’ai eu la chance d’avoir comme professeur, il n’est pas nécessaire de connaître le diamètre du soleil, mais il faut se souvenir qu’il ne pourrait pas passer entre la Terre et la Lune.

Pour les Grecs, la mesure était l’essence même de la sagesse, aux antipodes de l’hybris, c’est-à-dire de la démesure. La vertu est alors définie comme un juste milieu entre un excès et un défaut. Le courage se situe ainsi quelque part entre la couardise et la témérité. Ni trop, ni trop peu, comme disait Aristote qui, lui aussi, utilisait parfois un pifomètre…

