"Il est bon de ralentir le développement des enfants" Pourquoi certains trouvent-ils tant de plaisir à suivre un gourou ou une idéologie meurtrière ? Comment expliquer que d'autres résistent à cette tentation ? Boris Cyrulnik éclaire l'importance de l'enfance en la matière. ©Olivier Poppe Bosco d'Otreppe





Le 10 janvier 1944 à Bordeaux, âgé d'à peine 7 ans, Boris Cyrulnik est arrêté lors d'une rafle, avant de s'enfuir et d'échapper à la déportation où ses parents mourront. Depuis, le neuropsychiatre français a consacré une grande partie de sa carrière et de ses écrits à la résilience, et à comprendre ce qui pouvait expliquer nos pensées réflexes ou paresseuses qui engourdissent nos esprits et nous font parfois entrer dans l'embrigadement, à la suite d'un gourou, d'un régime, d'une idéologie extrême qui nous rassurent. C'est tout l'objet de son dernier ouvrage,...