Un autre regard sur la victoire d’Orbán

Par Simon-Pál Schümmer, citoyen belge, d’origine hongroise, diplômé de sciences politiques.

Les critiques sont faciles. On a de cesse de chercher en Orbán des traces de dictature, pour expliquer ses victoires politiques. La méthode est fragile : on écoute l’opposition politique hongroise se plaindre en anglais d’une injustice. On la prend comme un fait, sans investiguer sur le terrain ou prendre un avis contradictoire), et on en fait une vérité. Que l’on érige en crime, suffisant pour toute les accusations politiques possibles. On la répète en boucle, et jamais on ne présente d’autre côté à l’histoire. Et le plus triste dans nos politiques occidentaux c’est qu’ils se reposent sur cette "information" pour prendre position.

Des critiques de "dictature", toujours vagues

Au plus Orbán remporte de victoires, au plus les critiques et postulats de "dictature" sont vagues et ne décrivent plus rien de concret. "La Hongrie n’est plus une démocratie", "presse muselée", "système verrouillé", "raciste", "adulateur de Poutine" sont autant de mots systématiquement ajoutés à son nom, sans la moindre référence à une quelconque analyse ou étude de terrain.

L’opposition nationale hongroise, peut-être malhabile chez elle, crie au loup car elle a bien compris que c’est comme ça qu’elle reçoit l’attention et le petit lait européen. Cette hypocrisie paie, puisqu’elle finance leur campagne indirectement, et se fait pousser des ailes et une légitimité européenne, à défaut d’être nationale.

Oui, les conservateurs sont majoritaires en Hongrie.

En Hongrie, l’opposition est surreprésentée dans les réseaux sociaux, sur internet, alors que ces deux piliers d’information sont aussi importants que les médias télévisés. Jamais ce pays n’a connu d’article d’opposition écrits aussi violemment que sous ce gouvernement. Cette violence verbale s’exerce en toute liberté, mais de cela, il n’est jamais question.

Oui, en Hongrie, il existe des médias conservateurs puissants. Les conservateurs sont majoritaires en Hongrie.

En Belgique, aux Pays-Bas, nous avons une télévision publique de tendance libérale qui jamais ne donnera crédit à des politiciens conservateurs et cela ne choque personne. C’est pourtant une réalité quotidienne.

L’opposition en Hongrie dispose des mêmes armes, avec le soutien financier et d’image de la communauté internationale libérale : commission européenne, ONG libérales, démocrates américains… avec un tel soutien, dans d’autres cas, on aurait si facilement parlé d’ingérence.

Expliquer le succès d’Orbán autrement

Et si le succès d’Orbán tenait sur une question de fond ?

Et si, ce à quoi nous avions à faire dans cette élection, c’était la confrontation entre un parti qui propose une vision claire de la nation (famille, nation, sécurité, traditions) face à une absence de vision (6 partis aux visions différentes, qui se rejoignent dans une vague idée de libéralisme dont le concept de tolérance varie d’un extrême à l’autre ?)

Et si une vision de la société prônant la théorie des genres, la déstructure familiale, le reniement des racines, l’antichristianisme, n’étaient finalement pas une philosophie de vie suffisamment attractive pour répondre aux véritables besoin d’un peuple ? Les Hongrois, nous avons tendance à l’oublier, ont encore dans leur mémoire des révolutions sanglantes, un communisme où la liberté d’expression était (réellement) muselé, la guerre à leur porte en 1990. Par ces épreuves nationales, que nous Occidentaux ne pouvons imaginer dans notre confort, les Hongrois donnent un autre sens que nous aux questions de la vie, de la liberté, du choix, de l’importance de la famille. Seules de grandes visions politiques et philosophiques sont capables de répondre structurellement à de tels enjeux.

En misant leur jeu sur le wokisme, les questions d’identité sexuelle, ou d’écologie, l’opposition a préféré suivre les conseils d’une partie de la société occidentale qui est révulsée par les valeurs dites "traditionnelles". En misant sur ce jeu-là, l’opposition a toutefois pris le risque d’offrir à son peuple une vision "à côté de la plaque" des réelles préoccupations des Hongrois.

Quel citoyen sain d’esprit choisirait une demi truffe en chocolat saupoudrée de piment d’Espelette, alors qu’il pourrait choisir un bon pain frais, à partager avec sa famille ?

L’opposition a choisi de s’unir. C’est bien. Mais elle a fait un mauvais casting dans ses leaders, dans ses représentants. Elle aurait dû montrer son unité, plutôt que de s’entre-déchirer trop souvent. Elle aurait dû maîtriser sa communication. Mais elle devait aussi bien choisir le terrain sur lequel se battre, au lieu de systématiquement crier au loup, mais sans proposition valable à faire à un peuple.