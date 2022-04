N’opposons pas les Ukrainiens aux Syriens !

Certains interrogent : pourquoi les Syriens n’ont-ils pas pu bénéficier en 2015 de la même protection accordée aux Ukrainiens aujourd’hui ? C’est un mauvais débat.. L'accueil de l'Europe prouve une chose : quand on veut, on peut

Par Rhodi Melle, réfugiée kurde syrienne en Belgique

Aujourd’hui, il y a un mauvais débat. Il est pourtant mené par des courants dont je me sens proche, ouverts aux migrants qui frappent à la porte de l’Europe.

Il y aurait deux poids, deux mesures : pourquoi les Syriens n’ont-ils pas pu bénéficier en 2015 de la même protection que celle qui est accordée aux Ukrainiens aujourd’hui ? Et c’est vrai que cette protection est inédite. Grâce au statut de protection temporaire, les Ukrainiens qui arrivent en Europe vont obtenir de manière automatique un titre de séjour, recevoir des aides sociales, pouvoir inscrire leurs enfants à l’école…

Ce statut imaginé en 2001 dans la foulée de la guerre au Kosovo n’avait jamais été activé, même en 2015 lorsque les Syriens fuyaient les bombes russes - oui, les mêmes bombes qui tombent sur les Ukrainiens aujourd’hui. L’Europe - la Belgique - avait peur de provoquer un appel d’air…

L’Europe forteresse s’ouvre enfin



Je suis syrienne, kurde, et réfugiée. Je refuse de tomber dans la rancœur. L’Europe accueille aujourd’hui les Ukrainiens qui fuient la guerre, et c’est très bien. L’Europe forteresse s’ouvre enfin. Saluons cette ouverture.

Est-ce pour de mauvaises raisons ? Les Ukrainiens, surtout lorsqu’il s’agit majoritairement de femmes et d’enfants, blond(e)s de surcroît et chrétiens, font certes moins peur que des hommes syriens ou afghans que l’on imagine barbus et éloignés de la culture européenne. Oui, ce sont de mauvaises raisons.

Et alors ? Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas saluer l’Europe - en particulier les citoyens - qui accueille aujourd’hui à bras ouverts les Ukrainiens qui essaient d’échapper au pire.

Oui, ce n’est pas juste pour les Syriens de 2015, ni pour les Afghans aujourd’hui. Beaucoup de mes amis syriens et syriennes, éprouvent d’ailleurs aujourd’hui une tristesse profonde, que je comprends.

Mais les Ukrainiens vont nous obliger à reconsidérer la politique européenne d’asile et de migration. Un projet de pacte sur la migration a été échafaudé par la Commission européenne, il est au frigo depuis fin 2020. En très bref, il prévoit surtout la sécurité des frontières et de subtils moyens de refouler les migrants. Comme le disait récemment Marc Tarabella, député européen, "quelqu’un qui fuit la guerre égale quelqu’un qui fuit la guerre, peu importe son origine, sa couleur de peau…"

Merci à la Belgique qui les accueille

L’afflux de réfugiés que l’on parvient à absorber en Europe, dans un grand élan de générosité qu’il faut applaudir, prouve une chose : quand on veut, on peut…

Il faudra s’en souvenir lorsqu’il y aura une nouvelle crise migratoire, qu’elle vienne du Swaziland ou d’ailleurs…

Et si un jour, Vladimir Poutine est jugé pour des crimes contre l’humanité en Ukraine, espérons que l’on n’oublie pas ceux qu’il a commis en Syrie pour soutenir le président Assad.

En attendant, moi, syrienne, je comprends l’effroi des réfugiés ukrainiens qui arrivent chez nous, et je les soutiens.

Merci à l’Europe et à la Belgique qui les accueille.