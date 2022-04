Afghanistan : ouvrez les écoles de filles !

Contre les talibans qui maltraitent et effacent les femmes, il est fondamental que l’Europe, l’Onu et les États-Unis conduisent une politique étrangère féministe.

Une carte blanche signée par Djemila Benhabib, Collectif Laïcité Yallah ; Emmanuelle Einhorn, Centre communautaire laïc juif David Susskind (CCLJ) ; Annie Sugier, Ligue du droit international des femmes ; Brigitte Polonovski, Centre européen du conseil international des femmes (Cecif) ; Ismaël Touil, Valeurs et Spiritualité musulmane de Belgique et d'autres associations (voir la liste complète ci-dessous)

Mercredi dernier 23 mars, jour de rentrée scolaire en Afghanistan, les talibans ont fait, encore une fois, la démonstration de leur haine des femmes et des filles en leur interdisant l’accès à l’éducation. Dès leur retour au pouvoir à la mi-août 2021, ils avaient pris la décision de fermer les écoles secondaires des filles (12 à 19 ans) dans la majeure partie du pays. La semaine dernière, pourtant, un espoir était né. Malheureusement, cette fenêtre s’est vite refermée. Tôt en matinée, le 23 mars, des filles avaient repris le chemin de l’école espérant ainsi renouer avec leur vie d’autrefois. Après quelques heures seulement, leur joie a cédé la place à une profonde tristesse. Des milliers de jeunes écolières et collégiennes furent ainsi brutalement renvoyées chez elles. Les portes closes des établissements scolaires ont laissé des scènes de grande désolation.

"Ouvrez les écoles ! Justice"

Un porte-parole des talibans a confirmé ce que nous redoutions déjà, les écoles des filles resteront bel et bien fermées, malgré une promesse de réouverture faite à la communauté internationale dont l'une des exigences concernait cet indispensable retour à l'école en plus de deux autres considérations qui consistaient à la mise en place d'un gouvernement "inclusif" représentatif de l'ensemble de la société afghane - ce qui n'a pas été fait - et de la lutte contre le terrorisme. Cette volte-face était-elle prévisible ? Que dit-elle de la naïveté de la communauté internationale vis-à-vis d'un groupe terroriste des plus sanguinaires qui a fait de la détestation des femmes un programme politique, et ce dès 1996, avec leur célèbre slogan : "La femme n'a aucun droit et elle doit être effacée de l'espace public."

C'est d'ailleurs l'uniforme scolaire qui a servi de prétexte pour faire éclater, encore une fois, les pires hostilités envers les écolières et collégiennes. Les tensions portaient sur leurs tenues vestimentaires. Les talibans ne supportant pas l'uniforme scolaire actuel laissant apparaître leur visage et pour quelques-unes une partie de leur chevelure. Autrement dit, en contrepartie de l'ouverture des établissements scolaires pour filles, les talibans exigent le voilement complet de leur visage. Pour des Afghanes, cette situation est insupportable. Certaines ont manifesté courageusement dans les rues de Kaboul, la semaine dernière, exprimant leur colère et leur indignation et scandant : "Ouvrez les écoles ! Justice, justice !" avant que les rassemblements ne soient violemment dispersés. Depuis septembre dernier, les femmes sont plongées à nouveau dans un monde des plus archaïques et obscurantistes, subissant au quotidien de terribles violences. Certaines sont arrêtées et maltraitées. Malgré cela, leur désir de liberté demeure intact. Certaines poursuivent leur engagement avec une grande détermination contre les talibans, montrant au monde entier la voie à suivre.

Nous, femmes européennes, sommes à leurs côtés, solidaires de leur combat et admiratives de leur lutte. Nous condamnons fermement la volte-face des talibans et plaidons en faveur d’une politique féministe des affaires étrangères qui place les femmes au cœur des relations internationales. Les droits des femmes font partie des droits fondamentaux universels, inaliénables et non négociables. Nous exigeons la réouverture immédiate des écoles de filles et appelons à une large mobilisation internationale à cet effet. Nous tenons à rappeler à nos États que toute reconnaissance du groupe terroriste des talibans est une trahison des valeurs européennes. Nous demandons que des représentantes de la société civile afghane soient présentes à la table des négociations.

Femmes afghanes aux négociations

Malheureusement, jusqu’à présent, l’Europe affiche une grande ambiguïté vis-à-vis des talibans. En voulant apporter un soutien humanitaire à la population afghane, elle semble normaliser le mouvement terroriste. Pire encore, les initiatives prises par la Norvège, le 23 janvier notamment, semblent aller vers leur reconnaissance politique puisqu’une délégation talibane - exclusivement masculine - de 15 hommes avait été accueillie à Oslo avec des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, d’Italie, de l’Union européenne et de Norvège. Nous attendons la réaction du Conseil de sécurité de l’Onu, qui, sur proposition de la Norvège, a prorogé et renforcé, le 17 mars dernier, la mission humanitaire de l’Onu en Afghanistan, pour protéger les droits des filles, notamment leur accès à l’éducation (Résolution S/2022/237).

La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, en poste depuis décembre 2021, a affiché sa volonté de se doter d’une politique étrangère féministe. La France et la Suède affirment conduire une politique étrangère féministe. Pourquoi ne pas commencer par exiger que des femmes de la société civile afghane soient présentes autour de la table des décisions et que leur parole soit écoutée?

