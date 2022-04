Penser bien en état de guerre

Un problème se pose lorsqu’un choix binaire est imposé : soit avec, soit contre. Il n’y a pas de troisième option, plus de place pour le doute et l’analyse. Le courage, c’est prendre du recul pour ne pas finir pire qu’avant.

Une opinion de Margareta Hanes, Docteure en philosophie politique à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Surtout en temps de crise, lorsque le chaos règne et que les décisions doivent être prises rapidement, nous devons montrer que nous sommes en contrôle. Le temps semble s'écouler, et plus nous le laissons s'écouler, plus le désastre peut s'ensuivre. Nous devons donc agir maintenant. Ou, dans le sens de la pensée de Hannah Arendt, nous devons passer d'une vita contemplativa à une vita activa. C'est-à-dire aller au-delà des mots, s'engager dans le mouvement, devenir des agents de changement.

Le mot-clé est "contrôle"

Il exprime la détermination, le pouvoir, ou du moins l’illusion du pouvoir, pas de doubles standards, une position claire. En état de guerre, cela peut y mettre un terme. Ou alors, nous nous disons, à plusieurs reprises, pour nous convaincre, et convaincre les autres, la nécessité d’agir selon nos croyances, principes, opinions bien ancrés. Il n’y a pas l’ombre d’un doute. Cependant, notre absence de doute n’est pas nécessairement synonyme de réalité, de comment les choses sont réellement ou devraient être. Cela signifie principalement que nous désapprouvons quelque chose et approuvons autre chose. Cela décrit notre état mental, nos connaissances. Mais le subjectivisme n’est pas l’objectivisme. Le premier fait référence à nos désirs, caprices et émotions, déclenchés par certains faits, et en fonction desquels nous aimerions agir. L’objectivisme, d’autre part, signifie qu’il existe d’autres vérités indépendantes de nos opinions, désirs, etc., basées sur d’autres faits, que nos actions devraient également prendre en considération. Lorsque nous agissons objectivement, nous nous dépassons, nous sortons de nos convictions et embrassons la complexité de la réalité. Nous devons avoir devant nous non seulement l’état actuel des choses, mais aussi sa transformation, son évolution. Et pour cela il faut peser le plus de probabilités possibles, afin d’anticiper, de se déplacer dans sa pensée pour voir la totalité de ce qui nous entoure. C’est une danse de communication, de rencontre, comme le dirait le philosophe Martin Buber, entre "je" et "tu".

Le confort de nos opinions

Nous préférons cependant le confort de nos opinions et croyances, la danse avec nous-mêmes. Plus les autres nous dérangent avec leurs convictions, plus nous les réfutons et soutenons les nôtres. Les arguments contradictoires sont étouffés, avant même d’être entendus. Il n’y a pas de place pour une dialectique hégélienne, c’est-à-dire thèse-antithèse-synthèse. Nous devenons fixes dans notre thèse, c’est-à-dire la proposition à laquelle nous croyons fermement. L’antithèse, la contradiction de la thèse, est écartée. Alors la synthèse, la vérité qui se nourrit de la tension entre des idées opposées, et qui surmonte à la fois notre compréhension de la vérité et celle de l’autre, ne vaut pas la peine d’être poursuivie.

Face au discours du groupe dominant

C’est ainsi que certains d’entre nous définissent le contrôle, en dominant les autres opinions, soit en les répudiant, soit en imposant leurs points de vue aux autres. Pierre Bourdieu avertit qu’un mécanisme de domination est en fait un signe de violence symbolique. La violence symbolique se manifeste dans le langage, les discours, les comportements, les attitudes. Le groupe subordonné intériorise les mots, les valeurs du groupe dominant. En étant systématiquement miné et soumis à de vives critiques en raison de ses convictions, le groupe subordonné n’a d’autre choix que de s’aligner sur le groupe dominant, son discours et ses actions. Parce que c’est considéré comme légitime. Ceux qui ne se conforment pas sont coupables. En état de guerre, cela se traduit par la culpabilité d’avoir prolongé la souffrance, la détresse des gens. S’il n’y a pas accord total avec une partie belligérante, il y a désaccord total avec elle et accord total avec l’ennemi. Un argument pas rarement entendu aujourd’hui.

L’hésitation n’est pas un signe de faiblesse

Être en contrôle peut signaler la détermination. La détermination de mettre fin à la guerre, de vaincre l’ennemi, d’être victorieux, surtout moralement car le "mal" doit être éradiqué. Mais être en contrôle ne signifie pas nécessairement que nous agissons toujours de manière juste, équitable, lorsque nous prenons en compte la situation globale. En état de guerre, il y a des parties belligérantes, mais il y a aussi des nations intermédiaires, auxquelles on demande de prendre parti. C’est compréhensible, et parfois nécessaire. Le problème se pose lorsqu’un choix binaire est imposé : soit avec, soit contre. Il n’y a pas de troisième option, plus de place pour le moindre signe de doute, d’analyse, de calcul rationnel. C’est maintenant ou jamais. Mais le choix humain est de la plus haute importance dans la guerre, car les actions d’aujourd’hui ont des répercussions demain. L’hésitation n’est pas un signe de faiblesse. Elle implique une évaluation des risques, un regard plus loin dans l’avenir, dans l’après-guerre. Et ce n’est certainement pas le contraire du courage. Le courage ne signifie pas se jeter inconsciemment dans une situation ou, sans réfléchir, se laisser facilement influencer par les idées dominantes. Comme dans "après moi, le déluge". Cela signifie prendre du recul et réfléchir dans quelle situation se jeter, pour ne pas finir pire qu’avant. Le courage consiste à prendre des risques, mais pas un risque qui aboutit à une autodestruction consciente.