Digitaliser la relation parents-école ? Non au désastre social

Une carte blanche de Marc De Koker et Philippon Toussaint, coprésidents du Conseil de prévention de Bruxelles (1)

De nombreuses voix se sont fait entendre ces derniers mois via les médias pour s’alarmer des multiples effets pervers générés par l’utilisation de plus en plus importante et exclusive de guichets en ligne et autres plateformes numériques. Les services de prévention de l’Aide à la jeunesse partagent évidemment des inquiétudes à ce sujet et se préoccupent entre autres d’un manque de prise en compte suffisant des populations les plus vulnérables, celles-ci subissant ainsi relégation et disqualification.

Conditionner l’accès à l’aide sociale, aux services de population communaux, aux démarches administratives, aux opérations bancaires - sans que cette liste soit exhaustive - à la mise en œuvre d’aptitudes "normées" n’est pas sans conséquence. Nombreuses sont, dans nos quartiers, les familles ne disposant ni du matériel nécessaire ni des connexions adéquates. Quand bien même cela serait-il le cas, avoir l’outil à disposition ne signifie que l’on soit capable de l’utiliser à bon escient. Sans parler des primo-arrivants ne maîtrisant pas le français et parfois même analphabètes dans leurs propres langues maternelles, ni du nombre grandissant de ces jeunes qui entament illettrés leur vie d’adulte.

Il est un lieu cependant dont la mission est de rendre accessibles à tous ces outils émancipateurs que sont la lecture, l’écriture et l’indispensable esprit critique. Son nom est "école". Ce miroir de la société, véritable microcosme que l’on taxe souvent de conservatisme, a malgré tout réussi à traverser cette période en constante mutation en faisant montre d’une capacité d’adaptation dont on aurait précédemment pu la croire incapable. Chapeau bas.

Hélas, certaines directions d’écoles, emportées sans doute par leur élan, surfent aujourd’hui de manière excessive sur la vague de la numérisation. En effet, la mise en place de plateformes numériques semble devenir peu à peu la norme. Ces plateformes jouent le rôle d’interface entre les établissements scolaires, les élèves et les parents.

Il n’est donc pas question ici d’enseignement en distanciel, pratique qui a peut-être rendu quelques services ces deux dernières années, mais qui a surtout montré ses limites.

Exit le journal de classe

À l’extrême, substituer la froideur du code binaire au contact humain nuancé et subtil, qui relie aujourd’hui l’école au monde extérieur, ouvre la porte à un changement de paradigme profond, un choix aux conséquences difficiles à anticiper. Dans certains établissements déjà, on ne trouve plus de journal de classe dans les cartables : les devoirs, les leçons et les notes des professeurs sont disponibles au sein d’un espace numérique dédié, nourri exclusivement par les enseignants. Une optimisation de la durée du cours ? Pas sûr : ces cinq ou dix minutes étaient aussi celles qui permettaient de synthétiser en quelques mots le travail mené pendant la ou les périodes passées en classe, rappel souvent salutaire pour les moins structurés. C’est aussi via ces plateformes que les élèves ont accès aux bulletins, que se prennent les rendez-vous avec les enseignants ou la direction, que se planifient les réunions de parents. Ce sont ces plateformes encore qui centralisent les paiements pour les voyages scolaires, l’achat des livres, des photocopies, et même des repas à la cantine. L’argent liquide serait d’ailleurs à terme appelé à disparaître dans les établissements concernés.

Un gain de temps formidable pour les équipes administratives et éducatives, qui ont à leur disposition un nouvel outil qui s’ajoute à leur panoplie ? Peut-être… Une amélioration qualitative de l’indispensable collaboration pédagogique entre l’école et les parents ? Nous nous permettons d’en douter. Notamment parce dans un avenir proche, a-t-il été signifié très officiellement à des parents que nous connaissons, certaines de ces plateformes seraient appelées à devenir l’instrument unique permettant l’échange d’informations entre l’école, les élèves et leurs familles, à l’exclusion de tout autre.

De la déshumanisation de l’école

Que vont faire alors ces parents qui sont sommés de se créer un compte personnel à partir d’une adresse électronique dont ils ne disposent pas (et qu’ils seraient bien incapables d’utiliser quand bien même ils auraient accès à une connexion) ?

Que dire de ceux qui n’ont pas de compte en banque et dont la situation n’offre aucune possibilité d’en ouvrir (ne nous voilons pas la face : la population bruxelloise sans titre de séjour ou en attente de régularisation et de facto sans revenus déclarés est nombreuse)?

Quels seront les dégâts provoqués par cette déshumanisation du dernier endroit où le vivre-ensemble et la rencontre avec l’Autre étaient encore possibles sans trop d’embûches ?

Nous en appelons aux directions des établissements, aux membres des différents pouvoirs organisateurs, aux décideurs politiques : ne tombez pas dans le piège qui est tendu devant nous. Ce qui peut sembler moderne, séduisant, efficient, générateur d’économies de temps et de moyens peut s’avérer pour beaucoup profondément destructeur. Ces nouveaux outils comportent sans doute de nombreux atouts dont il serait idiot de faire l’économie, telles par exemple ces applications de traduction en ligne facilitant l’échange avec des non-francophones aujourd’hui si nombreux à Bruxelles. Mais il est essentiel d’utiliser ces nouvelles potentialités technologiques à bon escient et avec parcimonie.

En faire un usage aveugle et exclusif nous semble en effet plus que risqué. Ne faites pas de l’école un moteur de discrimination structurelle. Il en existe déjà bien assez comme cela.

Le Conseil de prévention de Bruxelles, qui regroupe une quarantaine d’acteurs centrés sur l’indispensable vigilance quant aux risques d’exclusions auxquels sont confrontés les jeunes les plus vulnérables, est disponible pour réfléchir avec les écoles et les autorités académiques et administratives, pour faire de la numérisation une réelle opportunité en limitant le plus possible ses dérives potentiellement destructrices du tissu social.

(1) Le Conseil de prévention de Bruxelles regroupe des représentants des services de l'aide à la jeunesse, des facilitateurs enseignement-aide à la jeunesse, du secteur jeunesse, de l'ONE, des CPAS, de la cohésion sociale, de la santé Mentale, des avocats jeunesse et des magistrats jeunesse.