Emmanuel Macron, candidat explosif d’une politique essoufflée

Une opinion de Julien Dumont, PhD Candidate au département de politique et d'études internationales de l'Université de Cambridge

La campagne présidentielle française touchera bientôt à sa fin sans avoir jamais vraiment commencé. Elle est victime d’abord d’événements exogènes d’ampleur mondiale, Ukraine et pandémie, qui mobilisent et l’attention et les ressources. Cependant, la figure centrale du grand rendez-vous politique outre-Quiévrain, Emmanuel Macron, y est pour beaucoup quant au manque de vitalité de cette campagne. Le président actuel est à la fois le protagoniste et le symptôme d’une nouvelle donne politique.

En 2017, Emmanuel Macron était parvenu à incarner la rupture avec l’ordre politique établi en promettant une réconciliation, voir un dépassement, du clivage gauche-droite. Son appareil politique hyper-personnalisé, En Marche, un mouvement plutôt qu’un parti, et son programme libéral sur le plan économique et social, avaient permis une offre politique distinctive et agile. Bien sûr, sa candidature bénéficia d’un alignement des étoiles auspicieux : la profonde impopularité de François Hollande, le retour d’une gauche ultra-fragmentée, l’échec d’Alain Juppé et le succès de son rival François Fillon, candidat d’une droite moins rassembleuse, et puis enfin et surtout l’implosion à mi-campagne de ce dernier. Nonobstant, le candidat Macron d’alors incarnait déjà un changement de donne, sa victoire fortuite la cristallisation d’une nouvelle donne politique.

Depuis l’après-guerre, le régime politique dominant en Europe occidentale est la démocratie de parti. Dans ce système, des élections périodiques rythment la vie politique, et servent de mécanisme de sélection des élites dirigeantes. Ici, les partis jouent un rôle clé, constituant l’institution hybride par excellence qui relie société et état. C’est à travers les partis politiques que les citoyens peuvent participer dans un sens plus large à la vie politique, en dehors des échéances électorales. Le parti dans cette forme classique est à la fois plateforme participative, mécanisme de transmission et site de production et d’innovation programmatique et idéologique. Dans nos écosystèmes politiques, ils en viennent à jouer un rôle régulateur et oxygénant, les poumons verts de nos démocraties.

Au-delà de ses vertus propres, si la démocratie de parti est devenue notre organisation politique par défaut, c’est aussi parce qu’elle correspondait à nos formes d’organisations sociales. A l’aube des trentes glorieuses, nos sociétés étaient organisées en différent piliers. La classe sociale d’abord, les groupes confessionnels et associatifs, autant de déterminants importants du choix politique. Ceux-ci se traduisant dans les partis leurs correspondant : les partis socialistes pour les ouvriers, libéraux pour les classes bourgeoises, ou chrétiens-démocrates pour les catholiques et protestants. Cet ancrage social des partis décuplait leurs vertus : augmentant la représentativité des différentes forces vives ainsi que les possibilités de participations. Enfin, il permettait de donner une cohérence idéologique, structurant le débat politique en permettant la possibilité d’un choix entre des offres politiques à la fois concrètes et distinctes. L’offre politique socialiste, ou libérale, impliquait une vision sociétale correspondant à ceux qui la promulguait, et ceux à qui elle était destinée.

Depuis lors, nos sociétés se sont transformées. L’organisation par piliers a été bouleversée par une fragmentation sociale et une croissante individualisation. Beaucoup d’entre nous n’appréhendons plus la politique à travers une matrice de groupe (‘nous les ouvriers’ ou ‘nous les catholiques’), nous tendons plutôt à combiner une logique de coût/bénéfice individuel avec une demande de singularité/reconnaissance (‘qu’est ce qui avantage ma situation’, ‘qu’est ce qui exprime le mieux qui je suis’). Face à cette tendance, les partis se sont mus afin de mieux répondre à cette nouvelle donne sociale. L’offre politique a évoluée vers une homogénéisation, afin de pouvoir être à même d’appeler au plus grand nombre d’électeurs. Libérés de leurs ancrages sociologiques et idéologiques, les partis de gouvernement ont adoptés des postures de plus en plus œcuméniques. Cette évolution s’est illustrée de manière parfois assez symbolique avec un changement de nomenclature : le New Labour au Royaume-Uni est un exemple, le Centre Démocrate Humaniste en est un autre. Dans ces deux cas, l’emphase est de démontrer le dépassement du socle idéologique et social initial. Bien que permettant parfois des succès électoraux certains, cette transformation a in fine dégradé la démocratie de parti. Déracinés de leurs ancrages sociétaux, les partis peinent de plus en plus à accomplir leur travail de représentation et de médiation. Une logique politique d’opposition, un affrontement régulé entre différentes parties de la société tenants de visions différentes, cède sa place à une logique politique de compétition, un affrontement de surface ou les distinctions se font principalement en termes de personnalité et de spectacle.

En temps présent, Emmanuel Macron symbolise cette transformation. Il incarne la convergence sociologique, idéologique et programmatique de ces dernières décennies. Telle une bombe à vide, sa fracassante conquête a privé tous les autres acteurs d’oxygène, à tel point que la scène politique française dans son ensemble parait essoufflée. Son succès correspond à une stratégie double : non seulement une combinaison des éléments programmatiques d’une droite et d’un centre-gauche convergents, mais également une appropriation des codes antisystèmes du dépassement idéologique et politique. Cette synthèse, brillamment adaptée à la nouvelle donne politique, le positionne à même d’aller chercher les électeurs de tous bords. Ses slogans, Avec Vous et Nous Tous, expriment l’apogée d’un apolitisme incolore, inodore et insipide. Privés de ressources programmatiques et idéologiques, ses concurrents peinent à faire campagne face à un candidat insaisissable. Pour exister face à lui subsistent l’outrance, ainsi que le rejet non négligeable de sa personne et des institutions, les vecteurs principaux derrière les candidatures Zemmour et Le Pen. En ce sens, le phénomène Macron représente bien un dépassement idéologique et institutionnel, qui entérine au moins en partie la démocratie de parti. Au-delà du succès électoral immédiat de sa stratégie, encore en suspens, c’est ici le cas typique d’une nouvelle ère perturbante dans l’évolution de nos démocraties.