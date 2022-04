J'aime autant les frontières que je les redoute

Une carte blanche de Jean de Codt, magistrat.

Si les berges enserrent le fleuve, ce n’est pas pour lui faire violence, mais pour lui assurer puissance et direction. Et s’il existe des frontières, ce n’est pas d’abord pour les traverser, mais pour nous faire aimer le pays qu’elles dessinent. Cette vision irénique rend-elle compte de la réalité ? La frontière n’est-elle pas aussi cette ligne de démarcation, hérissée de barbelés et de miradors, qui se dresse devant les damnés de la Terre, comme un obstacle sur la route de leur liberté ? La frontière n’est-elle pas encore ce mur abject qu’un président des États-Unis d’Amérique a tenté d’élever à la lisière du Mexique ?

L’idée qu’on puisse faire l’éloge de la frontière paraît tellement contraire à l’opinion commune que je n’aurais pas osé m’y risquer si le philosophe Régis Debray n’y avait pas consacré un essai, diversement apprécié, il y a douze ans déjà (1). Il est périlleux, aujourd’hui comme alors, de vanter les mérites des bornes, des barrières, des poteaux ou des bouées : celui qui en fait l’apologie passera pour un souverainiste, un chantre de l’identité nationale. Il faut résister à cette timidité : ce n’est pas parce qu’il existe des naturistes et des nationalistes qu’on ne peut plus parler de la nature, ni souffler le mot "nation".

Je prétends avoir autant de raisons d’aimer la frontière que de la redouter. À dire vrai, je n’ai pas cessé d’en vivre. Le vivant a horreur de l’indifférencié. Il a besoin d’être circonscrit. L’arbre a une écorce et la graine un tégument. L’identité ne se construit qu’à l’intérieur de quelque chose, de même que l’enfant, dans le sein de sa mère, germe et grandit dans une enveloppe qui le protège et le nourrit. La frontière est comparable à l’épiderme : tous deux présentent cette caractéristique d’être poreux. La peau est à la fois ce qui me limite en mon corps et ce qui me met en relation tactile avec tout ce qu’il touche. La frontière introduit de la permanence dans un monde fuyant et crée de l’intériorité en la distinguant de son contraire.

En réalité, tout est frontière. Aussi loin que vont mes souvenirs, il me semble n’avoir jamais rien fait d’autre que d’apprendre à éprouver des limites, les miennes et celles du monde environnant, et donc à appréhender les conditions mises à leur dépassement. Comme tout le monde, j’ai appris qu’il y avait le jour et la nuit, le clos et l’ouvert, le chaud et le froid, le permis et l’interdit, la présence et l’absence. J’ai découvert l’ombre et la lumière, le masculin et le féminin, la terre et le ciel, la vie et la mort. Plus tard est venu le temps des cabanes imaginaires. Vous en souvient-il ? Chacun traçait par terre un carré figurant sa maison. Ici est ma demeure ! Là est la porte ! Il faut frapper avant d’entrer ! Et gare à celui qui, effaçant le carré de son pied maladroit, abolissait le tracé séparant, de l’extérieur hostile, l’intimité de l’invisible logis. Et à l’école, que faisions-nous d’autre que reculer les frontières de notre maigre savoir ? Et je ressentais l’émotion de me trouver à l’orée de la connaissance.

La frontière, aussi source de paix

Comment mettre de l’ordre dans le chaos ? Comment fonder une ville ? En traçant une ligne. Pour créer le monde, Dieu fixe leurs limites respectives à la terre et aux océans. Et pour définir l’espace qui deviendra la Ville éternelle, Romulus trace un sillon circulaire avec le soc de sa charrue. Rémus met le pied dans le cercle et son frère le tue avant de l’inhumer sous l’Aventin. Les États ont besoin d’une frontière pour circonscrire le territoire qui servira d’assiette à leur souveraineté. Cette prétention a toujours été source de conflits entre les nations. Mais on ne peut nier pour autant les vertus parfois apaisantes de la ligne de démarcation. La frontière peut aussi être source de paix. Bien souvent, c’est parce qu’on ne trouve pas l’endroit où il faut la tracer que la querelle s’envenime. Qui plus est, lorsque la frontière n’existe pas, l’indifférenciation qui en résulte rend impossible le droit d’asile. Si la Belgique était l’Ukraine, elle ne pourrait pas héberger ceux qui la fuient. Pour accueillir quelqu’un, il faut avoir une porte à ouvrir. Pour recevoir la tiède aurore et le vent de la montagne, il faut des volets et des fenêtres béants.

La frontière est une éducation à l’humilité. Elle est une marque de modestie. Elle me dit que je ne suis pas partout chez moi. Il existe, hélas, des pays qui se croient partout chez eux. Ceux-là s’abîment dans des guerres qui finissent aussi mal pour l’agresseur que pour ses victimes. Cela s’appelle l’impérialisme.

De la frontière qui régule

Il ne faut pas confondre la frontière avec les murs, pas plus que la prison ne doit être réduite à son enceinte. Sans doute n’est-il pas de criminel qui ne s’expose au risque de la relégation pénitentiaire. Mais, aussi, il n’est point de captif qui ne puisse un jour revenir de derrière les barreaux. La prison crée du lien puisqu’elle consiste à dire au délinquant qu’il vaut la peine. À l’instar de toute maison d’arrêt, la frontière est essentiellement une passoire ou, si vous préférez, un tamis, un crible. Il y a beaucoup de trous par où passer, mais il y a également, autour d’eux, de la matière qui, pour un temps, arrête ce qu’il faut arrêter.

La frontière régule. Elle est ce qui permet d’échapper au tohu-bohu, au rapport de force, à la jungle qui est un endroit où il n’y a précisément pas de frontière et donc pas de droit. La frontière, c’est aussi ce que veulent ignorer la jet-set, les évadés fiscaux, les émetteurs de fatwas, les trafiquants d’êtres humains, les marchands de cocaïne et les commanditaires d’assassinats ciblés. La classe dominante aussi est essentiellement mobile. Elle prend l’avion. Mais on ne vit pas dans un avion. La frontière est le bouclier des humbles. Nous expérimentons peut-être aujourd’hui les limites d’un modèle régi par le droit à une consommation universelle et sans vergogne de tout ce qui est accessible.

Décidément, je crois que Monsieur Debray avait raison : on peut franchir les frontières, on ne peut pas s’en affranchir.

>>> (1) R. Debray, "Éloge des frontières", Gallimard, 2010, 104 pages.