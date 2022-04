Le boycott de l’énergie et des diamants russes s’impose moralement, et est économiquement supportable

Une chronique d'Étienne de Callataÿ, Université de Namur (etienne.decallatay@orcadia.eu)

Avec de bons principes, on fait une meilleure politique économique." C'est ainsi, en manquant à toute modestie, que nous terminions notre chronique du mois dernier. Dans le contexte actuel, cela demande-t-il de sanctionner plus lourdement la Russie, économiquement et financièrement ? Oui, pensons-nous, mais, à lire l'avis de Monsieur Robyn (La Libre, 9 avril 2022), cette vue fait débat. Revenons-y, en laissant de côté, mais non sans les avoir condamnées, les insultes et autres attaques ad hominem ("vanité triomphante", "n'a pas beaucoup travaillé dans la vraie vie", "généreusement payé", "dans quel cocktail mondain apparaître", "illuminé"…) formulées par Monsieur Robyn à l'encontre de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, comme si viser un porte-parole faisait sens.

En laissant de côté la question de l'impact des sanctions sur le comportement de Monsieur Poutine, considérons les objections de principe à l'encontre d'un boycott des énergies fossiles et des diamants russes. La première est que ce boycott est injuste car il frapperait directement les moins nantis chez nous. Oui, le renchérissement des prix énergétiques qu'il entraînerait aurait des effets particulièrement négatifs sur cette catégorie de la population mais ceci demande "simplement" que le boycott s'accompagne de mesures d'immunisation des ménages modestes. Pour les adversaires du boycott, "c'est impossible : quel que soit le plan d'aide, les pauvres verront leur pouvoir d'achat amputé". Ce n'est pas correct. Les travaux académiques sur la taxation du carbone montrent que celle-ci peut surcompenser le groupe des personnes à moindres revenus, et donc servir leurs intérêts même si, parmi ceux-ci, il y aura des perdants nets. Et rappelons incidemment que ce sont les plus faibles qui sont les premières victimes des dérèglements environnementaux et sanitaires liés aux énergies fossiles ! L'opposition entre fin de mois et fin du monde est donc mal placée.

La deuxième objection quant au caractère moral du boycott est qu'il ferait terriblement mal à notre classe moyenne et, de ce fait, hypothéquerait nos démocraties. Il est question, pour cela, d'un "choc inflationniste gigantesque, sans précédent, qui amputera drastiquement le pouvoir d'achat". Il est évidemment difficile de cerner le coût macroéconomique d'un boycott, et donc, a fortiori, son coût social et politique, mais agiter un tel spectre est faire peu de cas, aussi imparfaites soient elles, des études dont nous disposons. Pour l'Allemagne, pays particulièrement exposé, un boycott de l'énergie russe aurait, selon la recherche la plus fréquemment citée, un impact significatif mais en rien aussi dramatique. Il est question d'une déperdition d'activité comprise entre 0,5 et 3 %, à comparer à -4,5 % pour le Covid (1).

La troisième objection de principe au boycott est que l'Ukraine ne mérite pas que nous nous fassions mal. Il n'y aurait pas lieu d'être solidaire de "la 'démocratie kleptocratique' ukrainienne, dévoyée par la corruption et la prédation économique des oligarques". Et puis, il ne s'agirait que d'un "conflit lointain entre peuples slaves". Voilà qui est loin de nos principes. Nous ne voudrions quand même pas que, dans nos prisons, les détenus soient privés d'assistance médicale au motif qu'ils ont commis ce qui les a fait être condamnés. Quand bien même des dirigeants d'une nation se seraient mal comportés, cela n'enlève rien au devoir de condamner le pays qui l'envahirait et y massacrerait la population. Et, incidemment, contenir le mal, c'est la première manière d'en éviter la propagation.

>>> (1) Rüdiger Bachmann et al., What if ? The Economic Effects for Germany of a Stop of Energy Imports from Russia, ECONtribute Policy Brief No. 028, mars 2022.