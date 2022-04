Anne-Dauphine Julliand: "On peut avoir une vie heureuse et souffrir à la fois"

C'est en 2006, alors qu'elle admirait sa fille Thaïs courir et imprimer ses pas sur le sable mouillé, qu'Anne-Dauphine Julliand remarqua que quelque chose n'allait pas dans la démarche de son enfant de 2 ans. Des examens diagnostiqueront une leucodystrophie métachromatique, maladie génétique incurable et rare "qui détruit tout sur son passage". En 2007, Thaïs meurt, alors que sa petite sœur Azylis qui vient de naître est diagnostiquée de la même maladie. Anne-Dauphine Julliand, son mari et Arthur, leur quatrième enfant, âgé de 14 ans, vivront un troisième décès au mois de janvier de cette année, avec la mort de leur fils et frère Gaspard. Ces vies si douloureuses et si belles, ces drames si aigus, Anne-Dauphine Julliand les a écrits, témoignant avec justesse, pudeur et une écriture d'une grande beauté de ce qu'ils soulèvent. Mercredi, l'auteure française était invitée à Louvain-la-Neuve. Elle y évoqua la consolation, cette humble attention aux autres qui "répare le cœur brisé, réconcilie l'âme déchirée, remet debout le corps rompu".

Vous avez perdu trois enfants, et vous dites que votre souffrance n’est pas pire qu’une autre. Comment comprendre cela ? Toutes les souffrances se valent-elles ?

Certaines formes de souffrance sont évidemment plus profondes que d’autres, mais ce que je veux dire, c’est que chaque souffrance attend la même chose, une même consolation. Des souffrances peuvent paraître anodines, mais leur effet est aussi grave que pourrait être la mienne, car les personnes se sentent seules.

Le drame de la souffrance, c’est qu’elle nous isole ?

Oui. Aujourd'hui, ce 21 avril, cela fait trois mois jour pour jour que Gaspard est mort. Depuis ce matin, je reçois beaucoup de messages. Plusieurs personnes me disent : "Si seulement je pouvais prendre un gramme de ta souffrance…" Devant la masse colossale de la peine d'autrui, on éprouve souvent ce sentiment d'impuissance. Ce n'est pourtant pas dans cette logique-là qu'il faut appréhender la consolation, mais plutôt en se demandant comment mon approche peut apporter de la paix à la personne qui souffre, quelle que soit l'origine de sa douleur.

La plus scandaleuse des souffrances, c’est celle qui n’est pas consolée, dites-vous. Mais comment s’y prendre pour consoler ?

Face à la peine de quelqu'un, on éprouve beaucoup de peurs, et des peurs qui sont très honnêtes : on redoute de blesser, de mal s'y prendre. La peur est ce qui nous retient, mais elle est nocive et peut être dépassée : peu importe ce que je vais faire et ce que je vais dire, cette personne a juste besoin que je sois là, avec elle. La phrase que j'aime le plus quand les gens s'approchent pour me consoler est "Je ne sais pas quoi dire." On pourrait penser qu'un tel aveu ne sert à rien, mais voilà quelqu'un qui s'avance, qui rentre dans le périmètre de la souffrance en tremblant, en regardant ses pieds, mais qui est là malgré tout, les mains ouvertes, avec ses vulnérabilités et ses fragilités.

Nous devons absolument nous libérer d'un sentiment d'impuissance qui est généré par la croyance qu'il faut que nous résolvions la souffrance de l'autre. Si on pense que nous devons effacer la peine, on est perdu d'avance, car cela est impossible. Essayons simplement de rejoindre le cœur de l'autre pour l'apaiser par l'affection qu'on lui porte, par notre présence, en lui disant : "Je vais t'accompagner sur ce chemin." Sans mots et sans gestes incroyables, on réalise déjà un bien fou autour de nous.

La souffrance ne s’efface jamais ?

L’équilibre, on le retrouve non quand on chasse, ni enterre la souffrance, mais quand on l’apprivoise, qu’on la vit en vérité. C’est compliqué et cela ne se fait pas du jour au lendemain.

Ce que je trouve beau, c’est que, si on ne décide pas de ce qui nous tombe sur la tête, on peut toujours choisir la façon dont on le vit - avec une marge de manœuvre qui dépend évidemment de notre cadre de vie et de notre entourage. Quand une souffrance survient, on a l’impression que l’on va la subir toute sa vie, que tout va dépendre d’elle, mais, dès le moment où on se rend compte que ce n’est pas le cas et qu’on bénéficie d’un petit espace de liberté, on redevient le capitaine de sa vie.

Pour redevenir le capitaine de sa vie, il faut s’attacher non pas au "pourquoi" de ce qui survient, mais au "comment" on souhaite le vivre ?

Oui. Avec le pourquoi, on cherche un coupable, on se tape la tête contre le mur de l’incompréhensible, on se heurte au mystère de la vie qui nous échappe inévitablement.

Ces derniers mois, cependant, je crois que je n'interroge même plus le comment. Je crois que je n'interroge plus rien. La souffrance n'est pas une question, je me contente juste de la vivre comme elle est. Je n'envisage qu'un pas après l'autre en vivant chaque instant dans la sincérité de ce que je ressens. Si je suis triste, je pleure, je demande de l'aide et, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a des moments où cela va. J'essaye alors de le reconnaître sans culpabiliser, sans m'effrayer, ni me dire "je n'ai pas le droit d'être heureuse et insouciante alors que mon fils vient de mourir".

Vivre dans le présent, vivre l’instant, ce n’est donc pas fuir l’épreuve et les questions qu’elle soulève ?

Non. Quand on connaît une grande épreuve, c'est un sentiment d'enfer qui nous surprend au début. Mais, petit à petit, on se dit : "Tiens, cela va un peu mieux ce matin." Soit on se réfugie alors dans son épreuve en se disant que ce n'est pas normal, soit on accueille cet instant. De tels moments nous aident à comprendre que nous sommes constitués pour le bonheur. Je suis scotchée par la force de vie de l'Homme. J'ai été très frappée par ce que nous a dit la psychologue qui nous accompagne. Elle est juive et nous racontait que sa grand-mère, en rentrant à 15 ans des camps de concentration, s'est retrouvée seule à Paris. Elle a réalisé que tout le monde était mort autour d'elle : ses parents, frères et sœurs, grands-parents, oncles et tantes. Elle était plongée dans une détresse qu'on ne peut imaginer. Notre psy nous racontait cela non pour nous dire "voyez, il y a pire que vous", mais pour nous confier que sa grand-mère avait été heureuse. Elle a beaucoup souffert puis a reconstruit sa vie. Et elle n'est pas une exception. L'Homme a la capacité de surmonter de grands drames qui paraissent pourtant dévastateurs. Il y a dans la nature humaine une force qu'on ignore souvent, ou qu'on ne veut pas voir.

Que fait-on des souffrances qui n’ont "ni larmes ni mots", dont "seul le silence hurle", qui "ne trouvent pas le chemin pour s’exprimer", qui sont "tues pour mille raisons" ?

Le plus difficile est en effet de consentir à vivre avec sa souffrance, de la laisser gagner le cœur, d’avoir suffisamment confiance en l’humanité pour l’exprimer et pour pleurer. On se dit souvent qu’il vaut mieux cacher la souffrance, car elle n’a pas sa place dans le monde. Il y a également des souffrances qui sont tues, car elles sont le fait de l’Homme, et il y a des tabous.

Notre fils s’est suicidé. Nous l’avons dit assez simplement et assez vite, mais je me suis alors rendu compte que de très nombreuses personnes ont des êtres chers, des parents, des proches qui se sont suicidés et qui n’ont jamais pu l’exprimer, car cette mort est encore une honte, elle est chargée de culpabilité… Il y a à cet égard un travail à réaliser dans notre société sur la manière dont nous considérons une telle souffrance.

Vous regrettez l’injonction permanente au bonheur que nous connaissons aujourd’hui. En quoi serait-elle dangereuse ?

Je comprends que l'on dise "soyez heureux", mais ce conseil est devenu un impératif. Nous devons être heureux en toutes circonstances. On nous donne des recettes, on publie des livres sur la pensée positive, mais qu'est-ce que l'on fait du malheur qui débarque sans prévenir ? On le considère souvent comme un échec personnel et comme une entrave totale au bonheur. Au risque de choquer, j'ai expérimenté le fait que la souffrance et le bonheur ne sont pas incompatibles. Je ne dis pas que l'on trouve le bonheur dans la souffrance. Absolument pas, mais on peut avoir une vie heureuse et souffrir à la fois. J'ai le cœur déchiré, je suis profondément triste et je suis, plus profondément encore, dans une strate différente, heureuse. Apprivoisée, la souffrance n'est plus l'ennemie à abattre. Elle devient la compagne de notre route qui ne colorise plus l'intégrité de notre vie, mais qui cohabite avec les autres sentiments.

Le danger de cette injonction au bonheur est aussi qu'elle nous oblige à rapidement montrer que cela "va mieux". Quand on vit un deuil par exemple, on s'aperçoit que l'on a besoin de temps, et que ce temps peut être celui d'une vie. Souvent, pourtant, on nous dit : "Allez, maintenant tu dois aller mieux." Cela part d'un bon sentiment : on a envie que l'autre retrouve une joie pure, insouciante, innocente, mais on ne retourne jamais à la joie insouciante. Quand on a souffert, on peut allier gravité et légèreté, retrouver un équilibre qui n'est pas évident, qui demande du temps, mais qui est possible.

Vous comparez la consolation avec le kintsugi, cet art japonais qui consiste à réparer un vase cassé en ajoutant de la poudre d’or à la laque qui réunit les morceaux…

Oui. Quand on subit un drame, le but n’est pas de redevenir ce que l’on était et de tout gommer. La blessure fait intrinsèquement partie de ce que l’on est. Elle nous nourrit, nous fait grandir. Le kintsugi nous invite à dorer les interstices et les brisures. En ce sens, la consolation répare notre cœur brisé ; elle nous embellit et nous révèle.

Née en 1973 en France, Anne-Dauphine Julliand est journaliste, réalisatrice et romancière. En 2011, elle publie Deux petits pas sur le sable mouillé qui évoque la vie et la mort de sa fille Thaïs. Le livre, primé, connaît un succès très important. Elle publiera en 2013 Une journée particulière, réalisera en 2017 le film documentaire Et les Mistrals gagnants. E n 2019, Anne-Dauphine Julliand publia son premier roman, Jules-César. S on dernier livre, Consolation, f ut publié en octobre 2020 a ux éditions Les Arènes (comme tous ses autres ouvrages).

