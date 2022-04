Georges-Louis Bouchez: "Je crois en moi. Et je crois en Dieu..."

Frédéric du Bus : "Je m’autocensure vingt-cinq fois par jour"

"Je suis le mec du fond de la classe qui, pendant un cours barbant, lance une chiclette au plafond. Pas plus que cela." C’est en ces termes que duBus - de son vrai nom Frédéric du Bus - décrit son travail de caricaturiste. Depuis plus de trente ans, l’homme décline sans filtre dans les journaux belges sa vision du monde, un mélange d’exutoire et de dérision. Mais comment dessine-t-on l'actualité en temps de guerre? Rencontre.