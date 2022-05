Les NFT font l'objet de combats idéologiques silencieux, ils sont pourtant une vraie opportunité pour l'art

Une opinion de Rayan Kassir, Cofondateur de la maison d’édition d’art numériqueFrom Belgium Witloof - Numeric art from a surrealist country.

L’art, comme le disait Ernst Bloch, est un “laboratoire” au sein duquel, en partant de quelques esquilles de la réalité, sont imaginés et façonnés les contours de ce qu’il appelait le “non encore là”.

À l’aube du XXIe siècle, ces esquilles sont numériques. Elles pénètrent nos vies, les organisent, les divertissent, se les accaparent parfois, les dénaturent si on s’y abandonne et sont porteuses de germes qui accompagneront incontestablement nos existences et celles de nos descendants.

Il était donc inévitable que la révolution numérique engendre un décloisonnement de l’art, dont l’une des premières expressions controversées se résume par un acronyme de trois lettres : NFT (pour Non Fungible Token).

Pour rappel, un NFT est un fichier numérique stocké sur une blockchain, auquel est rattaché un certificat d’authenticité numérique. Traditionnellement, la propriété et l’authenticité de nombreux actifs (oeuvres d’arts, biens précieux, titres fonciers, etc.) sont contrôlés par des systèmes numériques ou sur papier, souvent inefficaces, qui présentent des failles au niveau des processus de transfert et de contrôle.

Aujourd’hui, et bien que notre sujet concerne le marché de l’art, il est important de préciser que les NFT peuvent avoir des utilités pour des domaines divers et variés, allant de l’art aux identifiants d’identité numériques et aux titres fonciers.

L’invention des NFT peut en effet être appliquée à un large éventail de domaines puisqu’en utilisant le schéma de signature numérique propre aux blockchains, il devient facile de vérifier l’authenticité d’un actif, en retraçant son historique et en en identifiant les différents propriétaires, réduisant ainsi considérablement les risques de fraude lors du transfert d’actifs vers de nouveaux propriétaires.

Un combat idéologique silencieux

L’art dans sa quintessence exige l’invention permanente de nouvelles techniques, l’émergence de nouvelles formes, et la consécration de nouveaux mouvements qui tous, à leurs débuts sont combattus, dénoncés et tournés en ridicule. Dans cette quête perpétuelle d’expansion, l’art est un outil d’émancipation et de révolution, dont la forme la plus réussie est celle à même de proposer la meilleure représentation du monde extérieur (Aristote).

Les NFT représentent ainsi un nouvel espace social disruptif qui bouleverse les codes et force l’innovation. Comme dans tout mouvement, le changement fait peur et laisse place à une multitude d’interrogations pour ceux qui peinent à y déceler opportunités et innovations.

L’émergence du monde des NFT artistiques incarne donc un combat idéologique silencieux, que des années de protectionnisme et de relativisme culturel n’ont cessé d’étouffer, s’apparentant ainsi étrangement à la naissance du mouvement surréaliste.

Au profit des artistes

Pour les artistes, un des changements majeurs, apporté à leur profit par les NFT réside dans un droit de suite. Combien d’œuvres ont-elles été vendues et échangées sans que jamais les artistes ne bénéficient des retombées économiques dues à l’appréciation de la valeur de telle ou telle création ? Les NFT apportent une solution à ce problème en permettant une rémunération pour l’artiste en cascade à chacune des reventes.

À l’heure de la décentralisation du Web 3.0, les NFT procurent des avantages juridiques et techniques exceptionnels puisque toute transaction est garantie par la blockchain et ses smart contracts.

En 2021, le marché des NFT a atteint un volume total de 44 Milliards de dollars.

Cette capacité fulgurante à démocratiser l’art, en lui donnant une visibilité nouvelle aux dimensions planétaires, en élargit les horizons et en décuple la portée en atteignant un nouveau public qui en découvre les codes, le conçoit et le consomme selon des préceptes différents.

Des millions de personnes sont maintenant à quelques encablures d’un accès illimité à l’art et aux œuvres qui les touchent. Pour le plus grand bonheur de nos artistes.

C’est avant tout en cela que les NFT sont une opportunité et non un mirage.