Face aux défis climatiques, comment pourrons-nous tenir moralement?

Qui va gagner la partie face aux défis climatiques? L'éco-depression voire le nihilisme, ou l'espérance qu'advienne une société meilleure? Échappons à notre regard matérialiste et utilitariste que nous posons sur le monde, encouragent, devant cette question, le réalisateur belge Pierre-Paul Renders et le mathématicien et philosophe français Olivier Rey.