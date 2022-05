Ukraine : une géopolitique conservatrice en matière de genre ?

Par Lana Van Langendonck, chargée de projet pour l’Observatoire des droits de la personne du Cérium (Centre de recherche en études internationales de l’Université de Montréal).

“

L'accent mis sur les hommes semble (...) dépassé. Près d'un quart des effectifs de l'armée sont des femmes

.” (S. Schlegel - International Crisis Group).

Si la couverture médiatique généralisée de la guerre en Ukraine soulève depuis presque trois mois moult analyses sécuritaires, géopolitiques et économiques, il y a bien un aspect que l’on soulève peu : l’impact genré de cette dégradation sociétale. Conscription obligatoire pour les hommes, sélectivité raciste, homophobe et discriminatoire aux frontières ou encore l’utilisation du viol comme arme de guerre : les effets dangereux et effrayants de ce conflit régional traduisent les limites très claires du progressisme en matière de genre de la géopolitique sécuritaire contemporaine.

Tous les regards et toutes les plumes se sont tournés vers Kiev ce 24 février dernier. Analystes sécuritaires aux micros, politologues russo-spécialisés sur les plateaux, conseillers militaires sur les étagères "spécial Ukraine" des librairies : la vulgarisation des enjeux liés à cette nouvelle guerre sur le sol européen propose une couverture médiatique détaillée et accessible, chose absolument positive. S’il n’est qu’un paramètre semble souvent absent de la plupart des analyses stratégiques occidentales : la critique genrée des répercussions du conflit.

Un récit nationaliste ukrainien genré

C’est à travers une déclaration télévisée convoquant la loi martiale au premier jour de l’invasion que Volodymyr Zelensky, actuel prési- dent de l’Ukraine, somma une mobilisation générale et un appel aux armes. En prônant à la fois défense nationale de la terre ukrainienne et instinct patriotique - qui serait présent de manière innée dans sa population -, le pouvoir ukrainien introduit alors une conscription obligatoire partielle, soit l’obligation de combattre pour tous les militaires, anciens combattants et réservistes. Surtout, cette conscription est accompagnée d’une interdiction de quitter le territoire pour tous les hommes âgés entre 18 et 60 ans.

La réponse ukrainienne à l’invasion militaire russe fait ainsi miroiter le récit nationaliste genré qui fonde l’organisation politique, stratégique et militaire du pays : les hommes doivent donner leur force - et accessoirement leur vie - pour la survie de l’État. Or, il est compliqué d’appréhender comment une telle mesure d’autorité peut voir le jour à la lumière des droits et libertés individuelles contemporaines, notamment assez manifestement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.

Les femmes à leur place traditionnelle

Cette revendication sécuritaire renforce aussi une vision stéréotypée des sexes, en insistant sur des facteurs historiquement attribués au masculin comme la force, le courage et la capacité à défendre, prétendument opposées à celles féminines comme la douceur, l'assignation maternelle et, osons le dire, la faiblesse corporelle. Les personnes considérées comme "hommes" par l'État ukrainien sont donc privées de choix et de liberté de mouvement à l'orée d'un conflit sanglant, et celles considérées comme "femmes" réassignées à une place secondaire faite presque entièrement de care, loin du front et proche de la "famille" entendue dans son sens large - enfants et personnes âgées étant les seuls à pouvoir quitter le territoire. Cette compréhension dualiste passe sous silence une donnée cruciale : les femmes constituent environ 15 % de la force de combat ukrainienne et contribuent de multiples façons à la mobilisation générale du pays.

La conjoncture actuelle contribue à une situation extrêmement étouffante pour les femmes, comme dans tous les conflits. La conscription obligatoire pour les hommes et le retour d’une vision traditionnelle de la place des femmes à travers cette invasion entraînent la totale projection sur elles de la charge mentale, financière, organisationnelle et émotionnelle de la guerre, de la migration et de l’exil.

Flux de réfugiés et abus

Également, la section sur le trafic de migrants de l’organe de l’ONU responsable de la lutte contre la criminalité internationale (ONUDC) souligne que 90 % du flux actuel des réfugiés ukrainiens sont des femmes ou des enfants ; sujets beaucoup plus gravement convoités par les réseaux de trafic humain à caractère sexuel. À nouveau, les femmes sont sujettes à une vulnérabilité accrue par le fait qu’elles sont perçues comme voyageant non accompagnées, ou "non protégées par un homme", comme le souligne l’International Crisis Group.

Une telle compréhension liée au statut politico-militaire de l'"homme" possède également de lourds impacts pour les minorités de genre ukrainiennes. En effet, The Guardian note que, malgré l'appel de l'ONU aux gardes frontaliers ukrainiens d'appliquer la loi martiale avec "humanité et compassion", de nombreuses personnes trans se voient refuser la sortie du territoire vers des zones plus protégées - dans l'irrespect total de leur identité. Le discours public ukrainien ne mentionne pas de prévisions particulières relatives à la conscription pour les personnes qui ne s'identifient pas binairement ; il se moule sur une distinction femme-homme nette.

Le viol, arme de guerre

S'il est un aspect criminel lié au genre que les médias soulèvent assez graphiquement depuis le retrait des troupes russes de certaines municipalités ukrainiennes, c'est la fort probable utilisation du viol comme arme de guerre. Fort probable car "qualifier le viol d'arme stratégique, pensée et organisée" nécessite des preuves légales provenant de données primaires, soulève Céline Bardet, juriste et enquêtrice criminelle internationale spécialisée dans les crimes de guerre. Tout en prenant soin du choix des mots, il est nécessaire de reconnaître les nombreux témoignages glaçants qui commencent à faire surface, relayés notamment par des journalistes et politiciennes ukrainiennes. Ils sont témoins, une fois de plus, d'une instrumentalisation géopolitique de la torture des corps des femmes.

Oubliés de la bataille

In fine, cette guerre - comme de nombreuses autres - marquera l'Histoire. Que ce soit par son surprenant développe- ment en terre européenne, par la reconduction des relations internationales à une division dualiste rappelant la Guerre froide, ou par l'afflux massif de plus de 5 millions de migrants ukrainiens ayant enfin convaincu l'Union européenne de mobiliser la directive de protection temporaire, outil juridique permettant un accueil plus rapide et efficace. Mais surtout, ces développements politico- sécuritaires démontrent que malgré les "batailles du genre, de l'intersectionnalité et de l'intime" soulevées par Camille Froidevaux-Metterie, chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Reims, les genres et les corps ne sont toujours pas des données de poids dans l'état actuel de la politique de guerre, de la diplomatie et de la négociation liée aux conflits.

