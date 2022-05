Je viens de découvrir que j’ai sept frères et sœurs

Un témoignage de Clara, prénom d'emprunt (1)

C’est une histoire de fou ! Je suis un de ces enfants conçus par “insémination artificielle avec donneur anonyme” (IADA). L’une des premières, croyais-je, lorsque j’ai appris à 20 ans que je n’étais pas la fille biologique de mon père. Je pensais cette pratique peu courante, pour ne pas dire anecdotique, dans l’histoire de la procréation médicalement assistée (PMA), qui fit de la fécondation in vitro son outil le plus révolutionnaire.

Quels que soit l’âge et la manière dont on apprend cela – indiscrétion, doutes, questions, hasard – cela perturbe profondément l’image que l’on a de soi. Pour soi et pour sa famille, le choc est violent. En l’apprenant, j’ai senti en moi une immense colère et un sentiment de trahison : comment avait-on pu ne jamais me le dire ? Et pourquoi ?

Ce qui pose question

Dans les années 1950, un spécialiste de l’infertilité masculine devient un des pionniers de la PMA, à ses balbutiements. Ces pratiques n’étaient pas encore encadrées par la moindre législation (il faudra attendre 2007 pour cela), et la déontologie dépendait de l’éthique personnelle du médecin. Et ce n’était clairement pas quelque chose dont on parlait ouvertement ! Les couples qui n’arrivaient pas à concevoir naturellement se faisaient, avec un peu de chance, envoyer par leur gynéco chez un “faiseur de miracles”, dont le nom s’échangeait sous le manteau, comme d’autres faiseurs d’anges. Ce docteur proposait aux couples dont le père était stérile des inséminations artificielles. Le donneur, à l’époque, était officiellement un homme marié père d’enfants en bonne santé. Son identité était et resterait toujours inconnue. Son anonymat garanti. Tout était fait pour que personne ne sache jamais que l’enfant n’était pas génétiquement celui de son père.

Ce n’est pas tant ici l’anonymat que le secret entourant cet anonymat qui pose question. L’idée, à l’époque, c’était de dire aux couples “n’en parlez pas à vos familles, tout est fait pour que votre enfant vous ressemble, ne le lui dites pas non plus. Si le secret est gardé, à la longue vous oublierez, et personne n’en souffrira”. On protégeait ainsi les donneurs, les parents et, croyait-on, les enfants. Très rares furent les parents à dire à leurs enfants conçus par IADA que génétiquement ils venaient d’un autre homme. S’agirait-il d’un reste de peur que l’enfant soit stigmatisé de bâtard.

Cette histoire de fou, je croyais que c’était la mienne. Puis j’ai réalisé que c’était celle de mes parents, c’était aussi celle du toubib et des donneurs. Que cela concernait beaucoup plus de monde, et depuis beaucoup plus longtemps.

Au début des années 1970, ce toubib créa sa propre banque de sperme. En théorie, un don ne pouvait être utilisé que cinq fois. La plupart des enfants conçus par IADA à cette époque viennent “de chez lui”. Pour donner une idée de l’ampleur que cela représente, il aurait pratiqué des inséminations du début des années 1960 jusqu’à fin 1990.

La révolution de l’ADN

Mais voilà que depuis quelques années, les banques de données ADN se multiplient et se démocratisent, il suffit d’un peu de salive et de patience pour avoir les résultats de votre séquençage ADN. Avec des conséquences parfois inattendues… Vous pouvez retrouver des cousins éloignés, mettre à jour votre arbre généalogique et, dans certains cas, vous découvrir une famille dont vous ignoriez jusqu’à présent l’existence.

Cette histoire de fou devient plus vaste ! Au moment de nos conceptions, personne n’aurait imaginé que l’anonymat des donneurs serait mis à mal par ces tests. Cela s’apparentait à de la science-fiction ! “You never expect the Spanish Inquisition”, disaient les Monty Python.

J’ai fait ce test il y a un an, et ai découvert, du jour au lendemain, que non, je n’étais pas enfant unique, mais faisais partie d’une demi-fratrie de huit personnes, enfin jusqu’à présent.

Huit personnes conçues chez le même toubib, du même donneur. Pour la plupart, nous savions déjà que nous n’étions pas l’enfant biologique de notre père. Mais de là à découvrir des demi-frères et sœurs… Nous savions que c’était une possibilité, vu notre mode de conception. Nous avons tous la quarantaine, avons été conçus en l’espace de cinq ans, nos enfants, parce que cela les concerne eux aussi, sont en âge scolaire. Nous aurions très bien pu nous rencontrer, ayant grandi pour certains dans les mêmes villes, et la Belgique est minuscule.

Le plus surprenant, c’est d’être si nombreux, connus. Huit connus, cela signifie : huit qui ont appris (la plupart des enfants IADA ne sont pas au courant qu’ils le sont), qui ont cherché à en savoir plus (ce n’est pas le cas de tous ceux qui apprennent qu’ils ont une autre origine que l’officielle), qui ont choisi de faire le test, et qui en se découvrant des demis, ont décidé de se contacter. Nous sommes certainement beaucoup plus nombreux, en réalité !

Nos interrogations

Nous nous retrouvons dans nos multiples questions, même si chacun le vit différemment. Qui est-il, ce donneur ? Est-il un des collègues du toubib ? Un de ses étudiants ? Était-il seulement au courant que son sperme avait été utilisé pour des inséminations artificielles, et pour “faire” autant d’enfants ? Et puis, nous n’avons pas le mode d’emploi de notre lien génétique ! Qu’est ce qui nous rassemble ? Que faire de cette découverte face à nos parents qui ont gardé ce secret près d’un demi-siècle ? Et nos familles ? Celle côté maternel, biologique, et celle côté paternel qui ne l’est pas ? Que faisons-nous de notre image de nous, de notre identité, de nos racines ? Et celles qui sont, en fait, génétiquement les nôtres ?

C’est une histoire de fou qui est la nôtre, et pas que la nôtre ! De tout temps, des enfants ont été conçus par un autre que leur père. C’est une histoire vieille comme le monde. On touche à l’histoire universelle de la filiation, de l’inné et de l’acquis. Sommes-nous le produit de nos gènes ou de notre éducation ? La question des origines est vitale et on a besoin de savoir d’où l’on vient pour savoir qui l’on est. Le sentiment d’imposteur, de ne pas être à sa place, est-il lié à ce secret sur nos origines ?

Nous sommes nombreux à vouloir rencontrer notre géniteur, ou au moins connaître son identité. Pas pour lui demander des comptes, au contraire. Le toubib en question est décédé avant d’avoir vent des tests ADN. Sans doute de nombreux donneurs sont-ils décédés. Je ne vais parler que pour moi, en disant que je veux le rencontrer pour avoir l’opportunité de lui dire merci. Sans lui, sans ce don, sans le toubib qui a permis cela, même si on peut aujourd’hui se poser de nombreuses questions sur sa déontologie, et sans nos parents qui ont osé faire ce truc de fou pour l’époque, nous ne serions pas là aujourd’hui. Et j’aimerais que ce donneur sache que nous existons, et que, par beaucoup de traits, nous lui ressemblons. Ce qui est certain, c’est que nous continuons à le rechercher. La quête n’est pas finie.

(1) Je signe ce texte d’un pseudonyme, par respect pour l’anonymat de nos parents.