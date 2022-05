Faites davantage pour lutter contre la sclérose en plaques

Charles van der Straten Waillet, Président de la Ligue nationale belge de la sclérose en plaques (1)

Toutes les pathologies importantes ont leur "Journée mondiale". C’est légitime, normal et justifié. Certaines sont plus réputées ou connues que d’autres. Rien à redire. La sclérose en plaques est peu connue et pourtant, en Belgique, plus de 12 000 personnes vivent au quotidien avec elle.

Ce 30 mai, et pour la 12e année consécutive, la Fédération mondiale pour la sclérose en plaques (MSIF) organise elle aussi une journée pour partager des informations sur cette pathologie encore méconnue et mettre en valeur les initiatives qui visent à mieux vivre avec la maladie "aux mille visages" tant sa diversité est grande.

Depuis 2020, le thème de la Journée est consacré à la "connectivité" sous tous ses aspects, de la mobilité, à la solidarité et à la lutte contre la solitude ou l’incompréhension et au "réseautage" sous toutes ses formes.

Investir de manière plus ajustée

Près d’un siècle de recherche n’a pas permis d’éradiquer la maladie. Des efforts importants ont été consentis, des traitements ont été mis au point, mais pas pour toutes les formes de la pathologie et des discriminations inacceptables existent encore dans le monde.

Les Ligues bénéficient des conseils avisés de neurologues spécialisés en sclérose en plaques qui permettent une communication maîtrisée de l’information sur la pathologie et les traitements.

De la recherche fondamentale dans les centres universitaires à la recherche clinique et dans les laboratoires pharmaceutiques, il faut poursuivre les efforts avec un souci plus grand pour les personnes atteintes, même si nous comprenons les enjeux économiques. C’est une question d’éthique.

Des nouvelles technologies et de vastes domaines d’exploration, comme l’imagerie médicale de quatrième génération, l’intelligence artificielle, les recherches sur les cellules-souches, la remyélinisation, permettent d’espérer de nouvelles découvertes. Mais il faut investir massivement au niveau national, européen et international et là également les affiliés de par le monde sont en attente d’une plus grande coordination et d’une collaboration accrue.

Ici comme ailleurs, le cloisonnement n’est pas acceptable. Ici, comme ailleurs, il faut tout faire pour favoriser l’accès d’un nombre croissant d’experts pour éviter la pénurie croissante que l’on constate dans plusieurs disciplines suite à des prises de décisions peu cohérentes du pouvoir politique.

Pour des politiques plus justes

Longtemps notre pays a pu se targuer d’un système de soins de santé parmi les meilleurs du monde. Le détricotage progressif d’un système fondé sur la solidarité et l’illusion trompeuse de faire croire que l’on fait tout mieux dès lors qu’on le fait soi-même nous font au contraire régresser.

Et ce qui est vrai au niveau de la santé l’est également au niveau de la mobilité. Les efforts en matière de mobilité pour toutes les personnes à mobilité réduite sont insuffisants et bien des infrastuctures et des modes de transports rendent l’accès aux espaces et transports publics difficiles voire impossibles sans devoir en appeler à des stratagèmes compliqués.

Quant à la reconnaissance légale des associations de patients, celles-ci l’attendent toujours avec une incompréhension et une frustration croissantes.

Au moment où les partis politiques se mettent à affûter leurs armes pour la prochaine réforme de l’État, qu’ils songent en premier lieu au bien-être des citoyens en situation sociale et sanitaire difficile. La précarité lorsqu’elle se double d’un handicap quel qu’il soit est insupportable. C’est aussi vrai pour la sclérose en plaques.

Il y a toujours eu des pionniers comme il y a toujours eu des réfractaires au progrès. Dans un grand nombre de cas, les personnes atteintes de sclérose en plaques, dont deux tiers sont des femmes, ont des facultés physiques, psychiques et intellectuelles qui leur permettent de poursuivre des études et une carrière professionnelle. Moyennant quelques aménagements.

Il reste du chemin à parcourir

La législation sociale a contribué à permettre une évolution positive dans ce sens. Nombre d’entreprises publiques et privées ont élaboré des programmes ajustés aux situations individuelles. Mais il reste du chemin à parcourir. C’est dans cette perspective que les Ligues fédérale et communautaires organiseront en novembre 2022 un symposium visant à identifier tous les domaines dans lesquels des progrès restent à faire.

Nous souhaitons donc que cette journée mondiale permette des avancées substantielles, non seulement dans une meilleure communication entre tous les acteurs, mais qui prennent davantage en compte les personnes atteintes, leur famille et leurs aidants-proches.

>>> (1) En 2022, en Belgique, cet appel mondial coïncide avec le 40e anniversaire de la création des Ligues communautaires auxquelles la Ligue nationale a donné vie en 1982, dans la foulée des réformes institutionnelles. Autonomes, focalisées sur le bien-être de leurs affiliés, ces ligues vont à la rencontre des besoins de ces derniers, formant un lien entre le diagnostic et le corps médical, les éventuels séjours en cliniques, la vie à domicile, les activités de bien-être, la vie professionnelle. (https://ms-sep.be/)