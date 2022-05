Pour gagner le gros lot, devons-nous cocher le 16 sur la grille du Lotto?

Un texte de Sébastien Van Bellegem, Professeur de statistique

Je ne joue pas souvent au Lotto mais cette fois, je me lance. Hier soir, des amis m’ont indiqué que le numéro 16 n’est pas tombé depuis de nombreuses semaines. Un coup d’œil sur le site web de la Loterie nationale - pas avare en statistiques - indique les numéros les moins sortis ces dernières semaines. Il confirme que le numéro 16 est sorti pour la dernière fois le 19 janvier 2022. Cela fait plus de quatre mois d’absence ! Il faudra bien qu’il finisse par tomber. Je me rends alors chez mon libraire et coche le 16 sur plusieurs grilles. Je pense avoir toutes mes chances cette fois-ci !

Je devrai attendre le prochain tirage pour savoir si j’ai eu tort ou raison de miser sur le numéro plus rarement sorti. Mais au fond, est-ce une bonne stratégie pour gagner ?

La question a pris une tournure dramatique en 2005 lorsque les joueurs de la loterie italienne furent pris d’une hystérie étrange alors appelée la "fièvre du 53". À l’époque, une roue différente était tournée dans plusieurs villes de la péninsule. Ces roues comportaient 90 chiffres mais à Venise, le numéro 53 n’était plus sorti depuis… 182 tirages consécutifs. Les joueurs ont alors misé des sommes folles, amenant certains d’entre eux à la ruine et même au suicide.

Mais la froide vérité est celle-ci : en dépit de l’absence d’un numéro à de multiples tirages précédents, la probabilité d’apparition du numéro 16 au prochain tirage est rigoureusement égale à la probabilité d’apparition de n’importe quel autre numéro. Même si chacun peut s’en convaincre, cette réalité défie franchement notre intuition. Nous avons envie de penser que les résultats du passé influent sur les résultats de l’avenir, comme c’est le cas dans plusieurs expériences de la vie quotidienne. Et puis, nous avons terriblement besoin de penser que ce que nous faisons aujourd’hui a une conséquence sur les événements de demain. Mais cette chaîne est brisée lorsque nous faisons face à des événements indépendants, c’est-à-dire à des phénomènes qui se renouvellent chaque jour sans aucun lien ni aucune mémoire du passé. Ces phénomènes demandent à être reconnus avant que notre cerveau s’emballe pour les prédire. Dans le cas contraire, comme les joueurs de loterie, nos décisions seront biaisées par notre tendance à voir des liens qui n’existent pas.

Ce biais n’est pas sans conséquence quant aux décisions qui sont prises dans la vie quotidienne.

Des études récentes en sciences humaines étudient des suites de décisions prises dans des situations courantes. Dans un article publié en 2016, trois économistes américains montrent que ce biais perceptif est à l’œuvre dans des cas de figure aussi divers que l’octroi du droit d’asile ou l’acceptation d’un prêt hypothécaire. Dans les deux cas, les décideurs doivent prendre des décisions à la chaîne. Ils sont face à des situations individuelles indépendantes les unes des autres. Les chercheurs montrent cependant que les décisions sont sujettes à un biais négatif. Ce qui signifie qu’un juge ou un banquier aura davantage tendance à refuser un dossier s’il a accepté le précédent, et inversement. Dans un autre contexte d’actualité, des chercheurs en management ont montré en 2019 que ce biais explique des anomalies statistiques dans le résultat des inspections de la chaîne alimentaire.

La tendance à vouloir rétablir l'équilibre des probabilités porte le nom de "sophisme du joueur". Il fait référence, comme souvent en probabilité, au comportement de joueurs de casino qui misent continuellement sur la même couleur ou le même numéro, en se disant que celui-ci finira bien par tomber. Les anglophones l'appellent également le phénomène de la "main heureuse" (hot hand). L'expression provient cette fois du basket-ball. Le biais est ici de penser qu'un joueur ayant déjà marqué aurait tendance à réussir son prochain lancer.

En allant plus loin dans l’étude de ce phénomène, des chercheurs en psychologie expérimentale ont indiqué que ce phénomène ne semble pas être un réflexe typiquement humain, mais qu’il concerne également d’autres primates. Il doit donc être très difficile de se départir de ce biais bien ancré, et qui m’a sans doute amené trop vite à me ruer dans un bureau de loterie. Au final, je confierais bien le choix des prochains numéros à Maurice, mon poisson rouge !