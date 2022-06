Dernier appel à nos concitoyens !

Une carte blanche de Hugues Dumont (USL-B) avec Marie Dufrasne (USL-B), Cato Léonard (Glassroots), Johan Lievens (VU Amsterdam), Emmanuel Slautsky (ULB), Min Reuchamps (UCLouvain) et Emilie Van Haute (ULB), membres du comité scientifique de la plateforme en ligne “Un pays pour demain”.

Jusqu’au 5 juin, tous les Belges et tous les résidents en Belgique âgés d’au moins 16 ans sont invités par le gouvernement fédéral à exprimer leurs avis à propos de tous les grands thèmes de la vie publique : les droits fondamentaux, la structure de l’État, la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées, les relations entre le gouvernement et le Parlement, le système électoral et les autres façons possibles de participer à la décision politique. La plateforme est aussi accessible aux groupements de la société civile (1).

En tant que membres du comité scientifique accompagnant le processus, il nous apparaît important de revenir sur les caractéristiques qui font de cette plateforme une expérience certes perfectible, mais néanmoins unique à ce jour au niveau fédéral.

Suggérez votre scénario alternatif

La première originalité de cette plateforme réside dans les explications qu’elle fournit à propos des règles en vigueur sur chacun de ces thèmes. Des enjeux concrets sont présentés de manière pédagogique pour illustrer les différentes facettes de chaque thématique. Nombreux sont sans doute les citoyens qui vont apprendre à mieux connaître leur pays en lisant ces explications sur les principes fondamentaux qui en forment l’armature. Les outils pédagogiques proposés seront d’ailleurs mis à disposition par les pouvoirs publics de manière pérenne et pourront être réutilisés, par exemple, par les enseignants, formateurs, ou animateurs pour informer ou initier des débats.

La deuxième spécificité de cette plateforme consiste dans l’exposé de différentes conceptions possibles de l’avenir institutionnel de la Belgique. Un grand nombre de scénarios sont mis sur la table sans aucun tabou. Des éléments d’évaluation pour ou contre chacun d’entre eux sont fournis pour stimuler la réflexion, avec un grand souci d’objectivité. Les répondants sont totalement libres de suggérer un scénario alternatif qui ne figure pas dans la plateforme.

Pas une consultation populaire

Le caractère unique de l’exercice consiste surtout dans la chance qu’il offre à tous les citoyens, pour la première fois dans l’histoire politique de la Belgique, de donner un avis, si possible motivé, sur ces scénarios. Jusqu’à présent, même si elles ont été adoptées à des majorités renforcées par les élus de la nation, c’est un groupe relativement réduit d’acteurs politiques qui ont conçu en réalité les réformes de l’État qui se sont succédé depuis 1970. Si la plateforme associe à la septième réforme un cercle plus large de citoyens, ce serait déjà un progrès très appréciable. Il ne s’agit pas d’une consultation populaire. La Constitution en vigueur aujourd’hui l’interdit. Les questions fermées auxquelles il faut répondre par oui ou non ont été proscrites. Il ne s’agit pas non plus d’une enquête représentative de la population. Le souci de représentativité sera rencontré dans une séquence ultérieure du processus. Ce qui est attendu de la plateforme, c’est l’expression ouverte d’idées sur ce qui est souhaité pour l’avenir du pays par ceux qui auront participé. Le dispositif Edubox permet d’organiser des débats au sein de groupes d’élèves, par exemple.

Réponse à trois critiques

L’exercice est unique et présente sans doute quelques défauts. Le renouveau démocratique est un processus d’apprentissage collectif. Rome ne s’est pas faite en un jour. Nous souhaitons cependant nuancer trois critiques avancées dans la presse et les milieux politiques.

D’une part, on a reproché à cette plateforme d’être trop complexe. Le système institutionnel belge est objectivement complexe. Il s’agit d’un état de fait. Les rédacteurs de la plateforme ont tenté de simplifier le propos, quand il y avait moyen de le faire sans induire en erreur par des excès d’approximations. S’il fallait s’interdire de consulter les Belges pour la raison que leur système politique est trop complexe à évaluer, nous serions en plein déni de démocratie. Du reste, tout citoyen qui veut utiliser la plateforme pour reprocher au système en vigueur son excès de complexité, a toute latitude pour adresser ce message et, idéalement, pour suggérer des lignes de force d’un système plus simple.

D’autre part, le reproche a aussi été avancé que la plateforme est trop fastidieuse à utiliser, le questionnaire étant trop long. Or, dès le départ, la plateforme a été conçue pour pouvoir traiter les thèmes de manière modulaire. Les citoyens peuvent se concentrer sur une seule thématique ou même un seul enjeu. Les réponses attendues peuvent être brèves ou détaillées : elles ne doivent pas comprendre un minimum de signes. Les justifications sollicitées sont bienvenues mais ne sont pas obligatoires. Cette modularité est pensée pour des citoyens disposant de disponibilités très différentes.

Enfin, une troisième critique a été formulée : pourquoi participer, sans garanties de suivi donné aux résultats ? Certes, toutes les contributions ne pourront pas être transposées telles quelles. Une analyse et des priorisations devront être faites. Néanmoins, la plateforme annonce les prochaines étapes qui sont d’ores et déjà programmées. L’ensemble des contributions sera synthétisé dans un rapport. Il reviendra ensuite à une commission composée d’élus et de citoyens tirés au sort de s’emparer de cette synthèse pour en délibérer et en extraire des propositions précises. La prochaine déclaration de révision de la Constitution et les prochaines chambres constituantes ne pourront pas se soustraire à l’influence que ces conclusions devront exercer sur leurs travaux. C’est l’ampleur de la participation citoyenne qui commandera le degré d’influence qu’elle aura sur les décisions politiques finales.

(1) https://demain-toekomst-zukunft.be/