Votre avis nous intéresse : "Faut-il supprimer les mentions de Madame et Monsieur dans les documents administratifs ?"

Sur l’enveloppe de correspondance, n’écrivez plus « Monsieur » ou « Madame », ni le titre de fonction (directeur, directrice, secrétaire…). Préférez, dans les lettres comme dans les courriels, un simple "Bonjour". Et pour les salutations, on peut s’en tenir à "Veuillez agréer mes meilleures salutations".

Tel est un des nombreux conseils que le réseau fédéral Diversité vient de publier, en partenariat avec le service public fédéral Stratégie et appui (Bosa), au sein d’un Petit guide pour une écriture respectueuse du genre à l'attention des fonctionnaires fédéraux.

Proposer, ne pas imposer

L'objectif de cette brochure, comme le rappelait un de nos articles, n'est pas d'imposer l'usage de l'écriture inclusive à l'ensemble de l'administration fédérale, mais d'encourager les agents à inclure progressivement certains principes de base dans les communications écrites, voire orales. Et cela, pour que les correspondances soient, dans leurs formulations, plus respectueuses du genre et, plus particulièrement, de la place du féminin (et donc des femmes).

Ces propositions font beaucoup réagir. Vous réjouissent-elles, ou les regrettez-vous ? Vos avis nous intéressent. Ils feront l’objet d’un petit dossier qui sera publié dans La Libre de ce samedi.