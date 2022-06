Vous vous trompez, Madame la juge d’instruction…

Une opinion de Jurgen Van Poecke, chef d'établissement, coordinateur des prisons bruxelloises

J'ai eu le plaisir de vous faire visiter le site de la nouvelle prison de Haren ! J'ai lu votre "reportage" hilarant dans ce journal ! Et comme pendant la visite, j'étais à nouveau confus en lisant votre article : le pense-t-elle sérieusement ou est-elle taquine ? Pendant la visite, vous n'avez cessé de dire que vous me taquiniez…

Je dois admettre que j’ai poussé un profond soupir lorsque vous avez quitté le site avec le gyrophare et que je me suis demandé qui était le guide ici ? Avec quelles lunettes a-t-elle regardé le site de Haren ? me suis-je demandé. Vous n’étiez déjà pas d’accord avec les fenêtres des cellules qui ne peuvent être ouvertes que partiellement et avec le fait de fumer dans la cellule. Vous avez manifestement plus de connaissances sur notre Code pénal que sur la circulation de l’air et les autres techniques de construction modernes. Ce n’est pas un problème, mais il est bon d’en être conscient. Ce que vous avez vu dans la salle des visites et que vous appelez en riant (dixit) "architecture intégrée", ce sont des toilettes avec une table de soins et un micro-ondes. En prison, de nombreuses jeunes mères avec des enfants en bas âge viennent nous rendre visite : elles peuvent y changer une couche ou réchauffer le biberon. Dites-moi, qu’est-ce qui ne va pas avec ça ? Un simple restoroute offre souvent les mêmes services. Mais je vous avais déjà expliqué tout cela pendant la visite…

Vous vous demandiez - j’espère que ce n’est pas une question de rhétorique - si vous ne vous étiez pas trompée. La bonne nouvelle, et je peux vous rassurer complètement : vous vous trompez en effet !

Vous n’êtes pas du tout contente de la toute nouvelle prison de Haren et préférez les prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. Vous aimez les frivolités littéraires et une écriture dantesque : c’est tout à fait approprié pour décrire la surpopulation de la prison de Saint-Gilles et la façon dont nous enfermons actuellement nos détenus à Bruxelles, parfois même sans eau courante ou avec des seaux comme toilettes dans leurs cellules.

Je vous invite à me rejoindre dans un projet positif. Les différences avec les prisons actuelles de Bruxelles sont plus qu’évidentes. Les conditions matérielles de vie et de travail des détenus et du personnel sont bien meilleures, dignes d’un État de droit. Les détenus disposent, par exemple, d’un téléphone, de toilettes, d’eau courante et d’une douche dans leur cellule. Cela signifie-t-il, comme on le dit si souvent, que les contacts humains vont disparaître et que les détenus seront encore plus enfermés parce qu’ils n’auront plus à sortir de leur cellule pour certains besoins quotidiens ? Non, au contraire, nous libérons du temps pour une détention bénéfique dans des unités de vie plus petites. Et au sein de ces unités, ils sont pris en charge par des accompagnateurs de détention, des agents pénitentiaires qui ont reçu une formation complémentaire en gestion individuelle et en dynamique de groupe. Nous devons arrêter d’entasser les détenus et de transformer une prison en boîte à sardines : à Saint-Gilles, cela fait six mois que nous n’arrivons pas à descendre en dessous de 900 détenus. Chaque jour, c’est écoper ou chavirer. Chaque jour, des personnes n’ont pas d’autre choix que de vivre 22 heures par jour sur 24 heures sur dix mètres carrés avec quelqu’un qui, jusqu’à récemment, était un noble inconnu et qui devient soudainement votre compagnon forcé. À Haren, nous sommes en mesure d’accueillir la population carcérale bruxelloise sans surpopulation. La majorité sera en cellule seule. Cela peut s’avérer difficile si votre détention se limite à un espace de dix mètres carrés derrière une porte fermée toute la journée et à une promenade par jour, mais une cellule pour vous seul convient souvent si vous pouvez passer une bonne partie de la journée en dehors de cette cellule et vous détendre ensuite sur vos dix mètres carrés. Car oui : nous pensons à la détention d’une manière différente. Les détenus seront logés dans de petites communautés et nombre d’entre eux pourront passer une bonne partie de la journée profitablement en dehors de leur cellule, contrairement à ce qui se passe actuellement, où ils doivent souvent passer 22 heures sur 24 en cellule.

Encore une observation concernant les fenêtres. Chaque détenu de la prison de Haren reste même visuellement connecté au monde libre. Par la fenêtre de sa cellule, il ou elle regarde par-dessus le mur extérieur et voit une partie du monde libre. Eh oui, cela pourrait être le pont de Vilvorde, un avion qui décolle ou un train qui passe. À Haren, beaucoup de gens qui vivent de l’autre côté du mur ont la même vue…

Comme vous, je dois aussi m’habituer à ce nouvel environnement high-tech. Étrange, ce mot est si difficile à combiner avec la prison. Une prison high-tech. Et c’est aussi avec une grande mélancolie que je claquerai définitivement la porte de bâtiments qui respirent tant l’histoire pénitentiaire de Bruxelles. Il y a même des appels à transformer la prison de Forest en musée. Bonne idée ! Ces bâtiments eurent leur temps. Cette forme de détention a eu son temps.

Soyez la bienvenue pour une nouvelle visite.