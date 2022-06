Le sexisme reste puissant aux marches de l’Entre-Sambre et Meuse

Une chronique de Stéphane Tassin, journaliste

Dimanche et lundi, je ne mettrai pas mon costume de marcheur de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Je n’escorterai pas la châsse de Sainte Rolende aux côtés des 2 500 autres marcheurs qui retrouveront enfin leur folklore chéri, après deux ans de Covid. Dimanche, lundi et mardi, dans l’entité de Gerpinnes, l’une des plus importantes marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse se déploiera dans les rues et les maisons de tous les villages de l’entité et au-delà.

Outre les marcheurs armés de haches, de fusils et de tromblons, une foule de pèlerins escortera elle aussi la châsse contenant les reliques de Sainte Rolende. Classée, comme d’autres, au patrimoine immatériel de l’Unesco, la sainte Rolende est une fête. Comme le sont d’ailleurs toutes ces autres marches folkloriques – à peu près 65 – qui s’organisent entre mai et octobre, dans la plupart des villages de l’Entre-sambre et Meuse.

Je ne mettrai pas mon costume cette année, parce que je ne veux plus participer à quelque chose qui confine la femme à un rôle subalterne. Je précise que je ne veux en aucun cas apparaître comme quelqu’un de plus vertueux que d’autres. Pendant toutes ces années, je me suis arrangé avec ma conscience, considérant que le problème n’était pas si important. Je ne juge donc pas ceux qui ne font pas comme moi.

Toutes les marches n’adoptent pas la même politique à l’égard des femmes. Rares sont encore les compagnies qui les rejettent en bloc. Dans la plupart des pelotons, quelques places de cantinières – celles qui, avec leurs tonneaux remplis d’alcool, parcourent les rangs pour abreuver les soldats – sont disponibles. Dans d’autres encore, les femmes peuvent intégrer un peloton de vivandière ou d’infirmière – mais la demande est telle, qu’elles doivent souvent patienter sur une liste d’attente qu’une place se libère. Parfois, elles peuvent mettre un uniforme et faire partie d’un groupe à cheval.

Dans certaines compagnies, les jeunes filles peuvent marcher entre 3 à 12 ans. Mais si elles veulent continuer encore un peu en encadrant les enfants et espérer décrocher une place de cantinière, à 16 ans, elles doivent écrire une lettre au comité organisateur de la marche à laquelle elles participent. Juste, pour quémander le droit de continuer encore un peu. Et lorsqu’elles ont la “chance” d’être cantinière, c’est bien souvent, parce que “papa” connaît quelqu’un du comité ou qu’elles disposent de moyens suffisants pour acheter leur place. De toute façon, dans certaines compagnies, à 25 ans, elles atteignent une date de péremption et se voient interdire une place dans la marche.

Çà et là, on voit naître quelques timides initiatives d’ouverture, mais une femme ne peut toujours pas revêtir un costume de sapeur ou de voltigeur. “Ce sont des costumes d’hommes”, répondent en chœur, ceux qui refusent de faire évoluer la “tradition”. Il reste alors les fanfares qui accompagnent ces marches. Étonnamment, ces groupes-là sont mixtes et personne n’évoque la “tradition”. Les hommes et les femmes y portent bien souvent des costumes similaires. Mais pour intégrer une fanfare, il faut être musicienne.

Dans ces villages, où les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse constituent l’événement de l’année, les vieilles habitudes ont la vie dure. Et si chaque marche organise son règlement comme bon lui semble, l’association (AMFESM) qui les regroupe joue aussi un rôle important pour limiter la place des femmes au sein des compagnies. Le trophée annuel qu’elle remet à la compagnie qui a obtenu la meilleure cotation suivant une grille d’évaluation très stricte, ne peut être obtenu qu’en limitant fortement la présence des femmes dans les rangs.

Je ne marcherai donc pas et même si cela va me manquer, je ne veux plus participer à quelque chose d’aussi inégalitaire. Loin de moi l’idée de penser que tous les marcheurs cautionnent cette situation. Mais souvent, le statu quo arrange bien. Moi aussi, il m’arrangeait bien, jusque-là. Faudra-t-il une condamnation judiciaire ? Est-il naïf de croire que face à l’absence d’arguments fondés pour interdire à la majorité des femmes de participer à ces marches (ou à d’autres folklores qui entretiennent ce même sexisme), ceux qui y participent et ceux qui l’organisent changeront les choses d’eux-mêmes et rapidement ? Quand verra-t-on des compagnies composées de pelotons mixtes, côtoyer des pelotons masculins et de pelotons féminins, revêtus du costume de leur choix ? Il n’est, dans mon chef, pas question de vouloir imposer la mixité à tous, il s’agit juste de laisser le choix, à chacun et chacune de vivre ce folklore comme il ou elle l’entend, sur un absolu pied d’égalité. Est-ce trop demander ?