Il y a trente ans, dans l'espace, la Belgique était au firmament

Une chronique de Xavier Zeegers (xavier.zeegers@skynet.be).

À l’instar du corps humain, le corps social connaît aussi des moments d’étourdissement, d’euphorie, qui nous élèvent au-dessus de la grisaille ambiante. Ainsi l’épatante Expo 58, les exploits d’Eddy ou les p‘tits belges à Mexico éliminant l’URSS sous la gouaille du Grand Jojo. L’épopée spatiale de notre premier astronaute Dirk Frimout, voici trente ans, avait un peu de cela. Fort logiquement car le premier homme à marcher sur la lune était déjà un jeune reporter belge en 1954 ! La popularité stratosphérique du citoyen de Poperinge – on suggère ici de jumeler son village avec Poh-Prying au Tibet – s’explique par sa simplicité, sa disponibilité. Le désormais vicomte n’a rien d’un “stoeffer”, pas une once de nationalisme en lui, lequel ne sied pas à ceux qui, contemplant la terre de très haut, n’en décèlent plus les frontières picrocholines.

“La première chose que je fis ? M’extasier derrière le hublot” a dit notre premier ambassadeur spatial. Cela contraste avec les actuels soldats-robots de grandes puissances prétendument populaires qui raisonnent encore en termes politiques arrogants, ce qui fut aussi, il est vrai, le cas des pionniers du début, prenant la lune comme arbitre d’une rivalité politique s’articulant alors sur le ring d’un match de boxe symbolique : celui de la guerre froide. L’Amérique gagna, mais l’ESA (l’agence spatiale européenne) évita forcément ce piège : comment être nationaliste avec 22 pays membres, un pays associé et sept autres ayant signé avec elle des accords de coopération ?

Que devrait-on retenir de cette 46e expédition de la navette américaine partie le 24 mars 92, parmi 134 autres au total, (dont deux dramatiques totalisant 14 morts) et réalisée en coopération avec l’Europe ? Le nom de cette mission de neuf jours (moins deux heures…) était Atlas, non pas le mythique géant grec mais l’acronyme anglais pour laboratoire atmosphérique des sciences appliquées, contenant quatre instruments majeurs de mesure : trois de l’Institut Royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) et un de l’Institut Royal Météorologique (IRM) tous consacrés à l’étude du flux solaire, à l’atmosphère terrestre et sa photochimie, ceci à des fins de recherches climatiques. C’est dire l’importance de la mission car déjà ces technologies permettaient une surveillance des paramètres clés pour la physique solaire et la climatologie. Ils furent encore utilisés dans la station internationale. C’est via sa compétence de docteur en physique appliquée et sa ténacité expérimentale, que Frimout doit son séjour dans l’espace. Mais tous les astronautes sont des “cracks”, y compris Frank De Winne, de 20 ans le cadet de Frimout, ingénieur technicien et pilote d’essai qui participa à deux missions et mena 23 expériences durant un séjour de six mois dans l’ISS dont il fut même le commandant en 2009. Oui, le progrès passe fatalement, forcément, obligatoirement par l’enseignement, en un arc-en-ciel s’étirant depuis les étoiles jusqu’à nos écoles professionnelles en déshérence. Certes un cliché, mais il faut le marteler car il n’y a pas d’autre alternative au naufrage sociétal qui nous guette. Et un bon soudeur compte autant qu’un astronaute.

On évoque souvent le voyage vers Mars. À tort, car les astronautes seraient condamnés par un rayonnement radioactif puissant que rien n’arrête, conjugué aux flux intenses de plasmas éjectés par la haute atmosphère du soleil. Au retour, ce serait au moins le cancer et la chaise roulante pour tous. Et qui de sensé voudrait survivre 18 mois à plusieurs dans une boîte de conserve, sans liaison directe avec une terre trop lointaine, ingurgitant des boissons d’urine recyclée ? (Pour le solide, je suis pour le moins… dubitatif !)

Les satellites sont devenus indispensables. Ils sont les vecteurs du monde actuel, centré sur les communications. Et déjà trop nombreux, n’étant plus à même de détecter un astéroïde qui foncerait vers nous, dinosaures contemporains. Mais ils constituent aussi les meilleurs postes d’observation de la terre, donc les relais des SOS qu’elle nous lance. Les écouterons-nous enfin ? À chacun d’y réfléchir. Frimout le fait encore à 81 ans. Proficiat Dirk !