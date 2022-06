Pour éviter de futures pandémies, nous devons mieux contrôler les recherches à risque

Une opinion d'André Goffinet (1)

Voici 20 ans, le SARS, une pneumonie à coronavirus apparue en Chine du Sud, avait secoué les scientifiques. De là sont nées des recherches dites "PPP" pour "Prédiction et Prévention de Pandémies". Elles consistent à identifier puis caractériser des pathogènes, généralement des virus, présents chez les animaux sauvages et potentiellement capables de se transmettre à notre espèce. Cette approche est justifiée car les pandémies comme le Sida ou le SARS sont initiées par le passage de virus animaux à l’homme. Ce sont, par définition, des zoonoses. Pour comprendre les mécanismes de transmission zoonotique, des laboratoires de virologie adaptent des virus pour les faire passer d’une espèce à une autre. Ces expériences sont appelées "GOF", pour "Gain de Fonction". La stratégie PPP a engendré des projets importants comme le "Global Virome Project" ou "EcoHealth Alliance". Bien que confortablement subsidiés, ces programmes PPP et les nombreuses expériences GOF qu’ils ont réalisées ont échoué à prédire et prévenir l’apparition et la dissémination du coronavirus SARS-CoV-2, l’agent du Covid-19.

La loi de Murphy

Suite au désastre Covid-19, quel discours, quelles réactions entendons-nous ? Essentiellement que l’échec des prédictions est dû à des budgets insuffisants, et qu’il faut renforcer ces mêmes programmes PPP ou des projets similaires. L’Union européenne (UE) nous parle de "Pandemic Treaty" ; les Américains proposent un nouveau programme Apollo. Des budgets considérables, de l’ordre de 30 milliards de dollars par an, seraient nécessaires pour dresser le catalogue des virus présents chez les animaux sauvages, séquencer leur génome et identifier les plus susceptibles d’engendrer des pandémies, via des programmes informatiques et des expériences GOF. On envisage aussi de préparer des vaccins contre ces candidats, ce qui requiert des crédits encore plus importants.

À première vue, la stratégie PPP est généreuse et séduisante. Elle passe d’ailleurs fort bien dans les médias. On lit et voit régulièrement des reportages en Afrique, Amazonie, Asie du Sud-Est, où des chercheurs déguisés en cosmonautes prélèvent des échantillons sur des animaux sauvages, surtout des chauves-souris. On nous présente des laboratoires bien équipés qui permettent aux chercheurs de détecter et cultiver des virus, nouveaux ou connus, à partir de ces échantillons. Tout cela pour le bien de l’humanité.

Et pourtant…

Les ingénieurs et informaticiens connaissent bien la loi de Murphy "Tout ce qui est susceptible d’aller mal, ira mal un jour". Tout équipement doit idéalement être conçu pour résister aux accidents les plus improbables et aux pires erreurs humaines. Comme les autres technologies, la virologie PPP a fait des progrès phénoménaux au cours des dernières décennies. Elle n’échappe pas pour autant à la loi de Murphy. Le risque existe toujours qu’un pathogène modifié échappe au contrôle de l’investigateur. Par exemple, l’épidémie de grippe de 1977 était liée à un essai de vaccin qui a mal tourné, ou encore le coronavirus du SARS s’est échappé au moins quatre fois de divers laboratoires après la pandémie de 2003, causant seulement un petit nombre de décès.

Les laboratoires sont classés selon quatre niveaux croissants de biosécurité, de P1 à P4. Les pathogènes moyennement dangereux, comme le coronavirus SARS-CoV-2, sont étudiés au niveau P3, alors que les virus très dangereux, comme Ebola, sont manipulés dans des laboratoires P4. À titre informatif, il existe en Belgique une dizaine de labos P3 et aucun P4. Le nombre de P4 est actuellement estimé autour de soixante pour le monde entier. La stratégie PPP résulte inéluctablement en une augmentation du nombre d’expériences GOF et des laboratoires P3 et P4 pour étudier les nouveaux pathogènes potentiels. Même si le risque d’accident lié à chaque expérience individuelle est minime, le risque global augmente linéairement avec le nombre de laboratoires et d’expériences. Acceptons-nous cette prolifération incontrôlée des laboratoires P3, P4 et des expériences GOF ?

Une question de haute importance

Il me semble urgent de poser la question : la stratégie PPP n’est-elle pas une fausse bonne idée ? Ne risque-t-on pas de sélectionner des virus dangereux et de les laisser échapper accidentellement, ce qui initierait les pandémies mêmes que nous souhaitons éviter ? Une pandémie causée par le MERS (coronavirus transmis par le dromadaire, mortel à ~30 % pour l’homme) ou par un filovirus Ebola (25 à 90 % de mortalité) signerait purement et simplement la fin, sinon de notre espèce, du moins de notre civilisation. Cette question est de la plus haute importance et nous concerne tous, en particulier les jeunes.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’existe aucune structure internationale pour superviser et contrôler les expériences GOF. Ces dernières sont déjà réalisées dans le monde entier et il est prévu de les multiplier dans une foule de laboratoires P3 et P4, parfois situés dans des grands centres urbains. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) pourrait jouer ce rôle, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Alors que les questions du nucléaire militaire et civil, des organismes génétiquement modifiés et du réchauffement climatique sont à juste titre prises au sérieux par les autorités, il y a peu, voire aucun débat sur les expériences GOF au sein de l’UE ou ailleurs. Notre devoir citoyen, et celui de nos autorités, est d’exiger que l’UE et le reste du monde débattent de ces questions, prennent des mesures telles qu’un moratoire temporaire sur les expériences GOF, et mettent sur pied une organisation supranationale en charge de surveiller ce domaine et de promulguer des lois contraignantes.

Il en va de notre survie.

(1) angoffinet@gmail.com