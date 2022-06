Au niveau des régions, il conviendrait de rétablir un parallélisme dans le lieu géographique de décisions politiques régionales : comme la Région wallonne est gérée depuis Namur, il apparaît plus logique que la Région flamande s’installe au cœur même du territoire flamand, soit à Gent, soit à Antwerpen, pour y fixer le siège politique et administratif de ses Institutions.

Pour une Belgique fédérale et trois régions : Vlaanderen, Brabant et Wallonie

Une opinion de Michel Lesne

En Belgique, l'actualité a mis en évidence la difficulté de gérer efficacement un pays fédéralisé, régionalisé et communautarisé. Le coût de ces réformes à répétition s'est accru considérablement : ainsi, la gestion politico-administrative des entités belges coûte 15 milliards d'euros de plus par an, que la gestion de nos voisins hollandais, pourtant 36 % plus nombreux ! L'organisation « régionale » a démontré sa prévalence opérationnelle sur la « communautaire ».

Pour trouver une issue « raisonnable » à la problématique de la région centrale du pays, il devient urgent de rationnaliser le débat en mettant les dissensions passionnées au rancart. Il faut être innovant et créatif, pour approcher sereinement les diverses facettes du problème, sur un plan socio-économique et géographique et dans le respect des personnes directement concernées par les divers enjeux proposés, avec une vision toute particulière pour les jeunes générations qui nous suivent.

Dans le passé, les répartitions territoriales entre entités ressortaient le plus souvent d’accidents géographiques créant des séparations « naturelles » : rivières, bois, champs, collines, …Avec le temps, ces séparations sont devenues moins nettes, voire même se sont estompées, surtout dans la région de Bruxelles-Hal-Vilvoorde, par l’implantation de nouvelles habitations et de nouveaux zonings industriels ou de nouvelles routes dans des champs, des ou d’anciens bois défrichés, au point que des communes administrativement distinctes sont devenues, de fait, en continuité fonctionnelle. Par exemple, Kraainem, avec sa forme de nœud papillon, se distingue difficilement des communes de Woluwé St Lambert, ou St Pierre ou de Wezembeek..

Voici plus de 30 ans, pour l'Etat fédéral, trois « Régions » ont vu le jour, sans, pour autant revoir en profondeur l'organisation, voire le rôle traditionnel des provinces, allant même jusqu'à en créer deux nouvelles et une région de Bruxelles-capitale à partir de l'ancienne province du Brabant ! Alors que la réorganisation en trois régions et troiscommunautés, s'est accompagnée d'un coût de gestion mobilisant d'importants moyens financiers, peu d'effort fut fait pour économiser sur les frais de gestion des anciennes entités administratives, malgré la réduction de leurs compétences. Bien au contraire, on a vu se construire des nouveaux « parlements » communautaires ou régionaux, avec leurs cohortes de néo-parlementaires et staffs administratifs dont la gestion est coûteuse. Ainsi, la région de Bruxelles, compte 89 députés pour moins de 1.200.000 habitants alors qu'il n'y a que 150 députés « fédéraux » pour près de 12.000.000 de belges.

Pour qu'une « Région » soit viable et puisse s'organiser avec une autonomie de gestion suffisante, il faut que les moyens soient réunis au sein même de la « Région ». Manifestement, lors de la mise en place de la région « Bruxelles-capitale », limitée aux seules 19 communes, ce ne fut pas le cas. Il y a 15 ans, l'étude du prof. Van Hecke, de la KUL, a démontré que les frontières socio-économico-géographiques de la région de Bruxelles se sont élargies, de facto, à des communes périphériques tant de la région flamande que de la région wallonne.

Une région vit pour et avec ses habitants. Dans l'arrondissement de BHV, vivent des francophones, des wallons, des néerlandophones, des flamands, des bruxellois, beaucoup d'immigrés de pays européens, des communautés turques, congolaises, marocaines, … dont sont issus de nombreux belges de 1ère, 2° ou troisième génération. Par la présence à Bruxelles d'Institutions supranationales, de très nombreux citoyens de tous les pays du monde vivent pour des périodes variables dans ou à proximité des 19 communes bruxelloises, et principalement dans des communes périphériques flamandes ou wallonnes situées.

L’activité économique à laquelle participent tous ces habitants et résidents de la périphérie bruxelloise est avant tout orientée vers les entreprises et les institutions qui tissent le tissu socio-économique propre. Les activités économiques de et autour de Bruxelles justifient l’existence du port de Bruxelles et son avant-port, de l’aéroport de Bruxelles national, la création de zonings industriels de proximité, l’existence d’une grande densité de sociétés de « service », d’institution d’enseignement, hôpitaux, MR et MRS, services administratifs, centres de coordination pour des multinationales, structures de « loisirs « , services publics de transports, services administratifs « fédéraux »,… .

Il est logique qu’une large majorité des personnes qui participent à l’activité économique de cette partie centrale de la Belgique, qui en tirent leurs revenus et qui profitent de ses infrastructures, contribuent par leurs impôts au financement de « leur » région. Actuellement, ce n’est pas le cas : de très nombreux travailleurs rétrocèdent leurs contributions fiscales à la région où ils habitent, sans considération des services qu’ils utilisent abondamment sur leur lieu d’activité ou de loisirs.

Actuellement, la « Région » de Bruxelles-capitale est composée d’une large majorité de francophones, d’une proportion importante de résidents non-belges et d’une minorité de néerlandophones (+/- 8%). Pour appuyer le caractère bicommunautaire de la région, des clés de répartition entre francophones et néerlandophones ont été instaurées, pour garantir les droits de représentation de la minorité néerlandophone : il s’ensuit que, contrairement à l’adage « 1 homme = 1 voix », il y a aujourd’hui, une surreprésentation de droit et de fait des flamands à Bruxelles.

Une solution politiquement équitable et justifiée administrativement, serait donc d'élargir la « région centrale » de la Belgique à sa vraie dimension socio-économique actuelle, tout en y insérant une proportion nettement plus élevée de néerlandophones travaillant déjà dans ou pour Bruxelles, de manière à aboutir à court terme, à un meilleur équilibre entre francophones et néerlandophones et à un vrai bilinguisme de droit et de fait. Cette région possède, en outre, un atout exceptionnel de par la multiculturalité apportée par le brassage d'ethnies diversifiées induit par le rôle supranational joué par Bruxelles, Si légalement, la région de Bruxelles-capitale est bilingue, elle est de facto extraordinairement polyglotte et multiculturelle, vu le recensement d'un nombre incroyable de langues différentes parlées et de résidents venus du monde entier.

Dès lors, pour renforcer le pourcentage de néerlandophones dans la région « centrale », pour tenir compte en bonne démocratie, des souhaits légitimes des francophones habitant majoritairement plusieurs des communes périphériques et enfin, pour saisir une opportunité exceptionnelle par l’attrait du multiculturalisme apporté par les nombreux « allochtones » travaillant à Bruxelles et résidants à proximité, ma vision m’incite à propose les lignes de conduites politiques suivantes :

1. La région centrale de la Belgique (Région Brabant) comporterait désormais, outre les 19 communes de Bruxelles-capitale, les communes les plus importantes de l'ancien arrondissement de BHV qui justifient d'un lien socio-économico-géographique avec ces 19 communes mais en excluant des communes plus périphériques dont l'homogénéité linguistique et le caractère plus rural les rattachent naturellement à la Région flamande.

En outre, des communes de l’actuelle région wallonne au sud de Bruxelles, cités- dortoirs, fortement tournées vers l’activité économique de Bruxelles, devraient aussi être incorporées dans cette région « Brabant ».

2. Il faudrait simultanément se pencher sur une rationalisation de la gestion interne de cette région Brabant, en vue de faire des économies dans sa coûteuse gestion actuelle, par exemple, en réétudiant les séparations administratives actuelles entre certaines communes visant à diminuer le nombre de communes et à en fusionner d'autres, notamment pour les « 19 communes » actuelles dont le nombre pourrait se réduire au profit d'une rationalisation de la gestion communale au seul bénéfice de ses administrés plutôt qu'au maintien de « droits » acquis de mandataires politiques.

3. Au niveau fédéral, une rationalisation pourrait aussi intervenir, par exemple en supprimant des provinces : celles du Brabant wallon et du Brabant flamand devenues inutiles, que les provinces du Hainaut et de Namur d'une part, et de Flandre orientale ou d'Anvers, d'autre part, pourraient reprendre dans leur administration provinciale. Les provinces deviendraient des « sous-régions ».

4. Au niveau des régions, il conviendrait de rétablir un parallélisme dans le lieu géographique de décisions politiques régionales : comme la Région wallonne est gérée depuis Namur, il apparaît plus logique que la Région flamande s'installe au cœur même du territoire flamand, soit à Gent, soit à Antwerpen, pour y fixer le siège politique et administratif de ses Institutions.

5. Les compétences « communautaires » actuelles, dans un souci d'efficacité et de rationalisation, seraient réparties entre les 3 « nouvelles » régions, tout en laissant aux provinces (sous-régions) le soin de gérer les besoins pédagogiques et les sensibilités culturelles et idiomatiques subrégionales.

6. Dans la région « Brabant », un enseignement bilingue serait instauré dès la petite école, lui donnant le caractère bilingue légal et effectif attendu, sans pour cela exclure des collaborations culturelles et formatives avec les 2 autres régions ni le multilinguisme.

Dans ce débat très sensible, la raison sera-t-elle capable de prendre le dessus sur la passion ? Les aspirations et les droits légitimes des centaines de milliers de belges, flamands, wallons, bruxellois, allochtones ou d’origine étrangère concernés seront-ils pris en compte ?

Dans une démocratie digne de ce nom, cela me paraît aller de soi, sous peine de voir émerger le point de vue d’idéologues ou de nostalgiques du passé, aveuglés par leur intransigeance sur un « droit ancestral du sol », au détriment d’un droit démocratique respectant avant tout les personnes qui y vivent aujourd’hui, mais surtout pour rencontrer au mieux les besoins de demain pour nos jeunes !

Vivre en bonne intelligence avec ses voisins, profiter d’un remarquable réseau de formation scolaire et parascolaire, profiter d’infrastructures routières et de transports en commun modernes, participer à la vie économique, sociale, culturelle et politique, fonder une famille, profiter de la civilisation des loisirs, des progrès technologiques, recevoir l’aide nécessaire en cas de « coup dur » tant économique que de santé, voilà certes ce que chacun ambitionne dans la vie !

C’est à nos « hommes politiques » actuels qu’il revient de donner aux habitants de la région centrale de notre Etat fédéral, un cadre de vie élargi, un équilibre sociétal et budgétaire, des perspectives de développement personnel améliorées, une ouverture d’esprit vers l’Europe et vers le reste de notre planète « terre ».