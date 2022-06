"Le culte de l'enfant met en danger nos démocraties"

"J’avais perdu 20 kilos, je vivais dans le corps d’une morte"

Le rapport des jeunes à leur corps est compliqué. Emy, Lena et X témoignent de leur désarroi. Beaucoup d'adolescents sont hypersensibles à l'avis des autres. Les réseaux sociaux imposent des normes inatteignables comme celle des corps minces. Dire "non" et renforcer son estime de soi s'apprend.