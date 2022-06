Des médias surestiment les souffrances du Covid long

Une opinion de Elie Cogan et Michel Vanhaeverbeek, respectivement professeur émerite de médecine interne à l’ULB et professeur émérite de statistiques à l’UMons

Des médias ont récemment donné un large écho à une étude de Sciensano consacrée au Covid long défini par les auteurs comme la persistance d’au moins un symptôme débilitant (fatigue, troubles cognitifs, difficultés de concentration, difficulté respiratoires, douleurs, etc) dans les suites d’une infection aiguë par le virus du Covid-19. C’est ainsi que dans son édition du jeudi 2 juin, un quotidien belge titrait en première page qu’une personne sur trois ayant été atteinte du Covid-19 présentait un covid long. Les scientifiques de Sciensano avaient pourtant bien précisé les limites de leur étude et les biais importants susceptibles d’influencer leurs conclusions. En effet, si 47 % des personnes interrogées présentaient un covid de longue durée selon leur définition, l’échantillon ne concernait que 1 % des quelque 150 000 personnes infectées, celles ayant répondu à l’invitation de participer. Il y a ici entre autres, un biais de sélection classique aggravé, conduisant à surestimer la présence des symptômes, les personnes présentant des symptômes ayant plus tendance à participer que ceux indemnes de tout problème.

En outre, fatigue, dépression, anxiété, mauvais sommeil se rencontrent aussi fréquemment dans des périodes anxiogènes comme la pandémie que nous connaissons et ceci même sans avoir été infecté par le virus. Dès lors le lien de causalité entre l’infection virale et la survenue de ces symptômes n’est pas si évident et ne peut donc être facilement établi. Au vu de ces possibles trompe-l’oeil et afin de pouvoir tirer des conclusions valables, il est indispensable de disposer d’un groupe témoin de personnes n’ayant pas été infectées afin d’évaluer dans ce groupe la présence des mêmes symptômes. Les résultats d’une telle étude ont été rapportés récemment dans une revue de médecine de premier plan (1). On peut y lire qu’à 6 mois l’excès d’incidence d’un seul symptôme n’est que de 7,8 pour 100 personnes infectées et non hospitalisées. Ces chiffres sont plus importants chez des patients dont la gravité de l’affection avait justifié une hospitalisation voire un séjour prolongé aux soins intensifs. Ce phénomène n’est cependant pas spécifique au Covid-19 et la souffrance prolongée de patients après un séjour long aux soins intensifs est largement décrite dans la littérature en dehors du Covid-19 (2). En ce qui concerne la fatigue, un des symptômes les plus présents, l’excès d’incidence par rapport au groupe témoin n’est que de l’ordre de 1 %. Ces valeurs, très inférieures à celles rapportées récemment par la presse, fournissent donc une image très différente du Covid long.

En outre, le ministre de la Santé a annoncé la création d’un fonds destiné à prendre en charge les patients atteints de Covid long. Si la proposition est louable, il conviendra cependant de déterminer les caractéristiques des patients pouvant en bénéficier, comme cela a été dit par le ministre lui-même. Assurément, ceux qui ont été hospitalisés aux soins intensifs devraient être priorisés, mais sans oublier ceux connaissant les mêmes souffrances, mais dont l’hospitalisation relevait d’une autre cause que la Covid-19. La fiabilité des données nécessaires à l’appréhension du Covid long, on le voit, est donc cruciale, notamment pour l’ajustement de ce dispositif à venir.

Il ne s’agit pas ici de critiquer le travail des experts de Sciensano, encore que les aspects méthodologiques de leur étude posent question, mais d’attirer l’attention des médias sur la nécessité absolue d’une analyse critique, préalablement à la diffusion de messages scientifiques.

La tentation par des médias de répercuter des nouvelles scientifiques tronquées voire fausses n’est pas nouvelle. Dès le début de la pandémie, certains médias se sont risqués à reprendre pour leur compte les résultats d’articles apparaissant sur des sites de prépublications en libre accès pour les sciences biologiques (dit sites de preprints) avant même que ces travaux de recherche n’aient été analysés par des reviewers indépendants. Actuellement c’est pourtant la seule procédure permettant d’en garantir la qualité, la pertinence et la valeur scientifique et, en particulier pour les études épidémiologiques, leur portée réelle.

(1) Al-Aly Z, Bowe B, Xie Y. Long Covid after Breakthrough Sars-Cov-2 Infection. Nat Med (2022). Epub 20220525. doi: 10.1038/s41591-022-01840-0.

(2) Herridge MS, Tansey CM, Matte A, Tomlinson G, Diaz-Granados N, Cooper A, et al. Functional Disability 5 Years after Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med (2011) 364(14):1293-304. doi:10.1056/NEJMoa1011802.