Dieu, le prophète et l'abattage rituel à Bruxelles

Une carte blanche de Chemsi Cheref-Khan, administrateur de "La Pensée et les Hommes, initiateur du colloque : "Quel islam pour la capitale de l’Europe du XXIe siècle?"

Désormais, la Flandre et la Wallonie, comme beaucoup de régions en Europe, interdisent l’abattage rituel s’il n’est pas précédé de l’étourdissement de l’animal. Curieusement, la Région de Bruxelles-Capitale s’y oppose encore et toujours, y compris dans le chef d’élus politiques dont les positions divergent totalement de celles de leurs amis wallons du même parti !

S’il reste certes beaucoup à faire sur le plan de la cause animale, notamment à propos des conditions d’élevage et de transport, le débat actuel autour de l’étourdissement avant abattage oppose clairement défenseurs de la cause animale et défenseurs de la liberté de religion, sans exclure dans le chef des politiques d’éventuelles arrière-pensées électoralistes ou clientélistes qui peuvent trouver leur origine dans le type d’électorat potentiel en présence.

Ce qui nous interpelle dans ce débat, c’est l’argument de la "liberté de religion" mis en avant par ceux qui s’opposent à l’étourdissement avant abattage. Il s’agit entre autres des représentants du culte islamique, la religion des ancêtres de l’auteur de ces lignes qui s’est naturellement demandé en quoi une religion pouvait s’opposer au souci d’atténuer la souffrance animale dès lors que les moyens existent de le faire, par exemple, d’utiliser la narcolepsie – perte de conscience réversible et donc non létale - en tout cas pour les porcs ou les moutons.

Dieu et le saint prophète de l'islam sont-il contre l'étourdissement?

Dieu est-il contre l'étourdissement ? Comment le savoir ? Pour un citoyen de culture musulmane rien n'est plus simple, le Coran, le livre sacré des musulmans étant considéré comme étant la "parole de Dieu", allons voir si quelque chose dans le Coran pourrait être interprété comme une opposition claire et nette du Tout -Puissant à l' égard de l'étourdissement préalable à l'abattage. Personnellement je n'ai rien trouvé. D'autres trouveront peut-être des sources d'interprétation différentes.

Si Dieu n'est pas formellement contre, qu'en est-il du saint prophète de l'islam? Ici aussi rien de plus simple pour un musulman pieux que d'aller consulter les "recueils de hadiths", c'est à dire, en gros les "dires" du prophète. Sauf erreur ou distraction de notre part, ici non plus, aucune trace d'opposition formelle de la part du prophète. Sans entrer dans un débat stérile sur l'authenticité de ces textes et la pertinence de les consulter, la question qui vient à l'esprit est: "sur quels éléments doctrinaux se basent les politiques et représentants du culte qui prétendent défendre la liberté de religion, en ce début du XXIe siècle, à Bruxelles, la capitale de l'Europe?" Il semblerait bien que, en tout cas s'agissant de l'islam, l'argument serait le "respect d'une pratique ancestrale". Quand bien même trouverait-on des arguments dans des textes dits religieux (ce qui semble être davantage le cas du judaïsme), que sont ces textes sinon des "constructions humaines sacralisées"?

Par souci de rentabilité, nous consommons tous de la viande certifiée halal

Est-il pertinent ici de faire une distinction entre l'"abattage rituel dans un but sacrificiel" dont la pratique remonte à la nuit des temps, et l'"abattage industriel dans le but de nourrir les humains", quelles que soient les croyances religieuses ou les convictions philosophiques de ces derniers? Dans le cas de l'abattage industriel, le souci premier est de l'ordre de l'hygiène, sans minimiser le souci de "rentabilité" dans l'organisation industrielle de l'abattage. C'est précisément par souci de rentabilité que de plus en plus d'abattoirs en Europe pratiquent l'abattage rituel selon les exigences du culte islamique, pour ne pas avoir à pratiquer l'abattage selon plusieurs méthodes au risque d'alourdir les coûts d'exploitation. Conséquence: nous consommons tous, sans le savoir parfois, de la viande "certifiée halal", car conforme aux exigences islamiques et, ce faisant, nous contribuons tous au financement de la certification halal qui ne se fait pas pour rien! Ce qui revient à contraindre, dans les faits, tous les citoyens à suivre les prescrits religieux de certains d’entre eux. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelle aurait été la réaction du prophète de l'islam si le "marketing du hallal" existait en son temps, en me référant à un illustre précurseur, un certain Jésus de Nazareth, qui avait chassé les marchands du Temple !

Ne pas confondre liberté de religion et "droit à l'obscurantisme"

En m'adressant plus particulièrement à nos concitoyens de culture ou de confession musulmane je leur ferais remarquer que le "hallal" (à savoir, licite selon les exigences formelles purement arbitraires définies par les théologiens) n'a rien de "bio" ni de "durable" et qu'il ne garantit nullement que les règles modernes d'hygiène aient été observées !

De tout temps, dans certaines sociétés, (chez les Arabes, les Juifs, mais aussi, par exemple, chez les Incas), l'abattage d'animaux dans un but "sacrificiel" a été pratiqué en respectant certains rites précisément censés assurer la sacralité de ces pratiques.

Le but était tantôt d'essayer d'obtenir les faveurs des divinités, tantôt de les remercier des faveurs reçues. Cette sacralisation crée un lien privilégié entre les fidèles et l'objet de leur adoration. On peut penser que c'est bien dans cet esprit que le Coran, en s'adressant aux nouveaux fidèles, leur dit " désormais, vous ne consommerez plus la viande d'un animal sacrifié à une autre divinité que Dieu". Serions-nous encore et toujours concernés par cet aspect des choses en ce début de XXIe siècle, à Bruxelles, capitale de l'Europe?

Il revient aux mandataires politiques soucieux de défendre la liberté de religion de décider, en veillant à ne pas faire de cette liberté fondamentale une sorte de "droit à l'obscurantisme".